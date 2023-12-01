Артюхин: «С удовольствием посмотрю матч сборных «Россия 25» и «Звезды и ВХЛ»

Бывший игрок национальной команды Евгений Артюхин высказался о том, что в Кубке Первого канала примет участие сборная «Звезды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ.

«Здорово, что на турнир пригласили сборную из ВХЛ. Это супер для игроков и для болельщиков. Только плюс для развития спорта и хоккея в нашей стране. Руководители клубов КХЛ тоже смогут посмотреть ребят из ВХЛ на будущий год», — приводит «РБ Спорт» слова Артюхина.

Также он ответил, можно ли ожидать серьезную борьбу в матче сборных «Россия 25» и «Звезды и ВХЛ».

«Ребята из ВХЛ смогут проявить себя, поиграть против более сильных хоккеистов. Я с удовольствием посмотрю этот матч, будет на самом деле интересно. Проходной игры не будет», — добавил специалист.

Матчи Кубка Первого канала пройдут с 14 по 17 декабря на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. В турнире также примут участие сборные Белоруссии и Казахстана.