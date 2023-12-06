Квартальнов и Грабовский не будут руководить сборной Белоруссии на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной Белоруссии Дмитрий Квартальнов и генеральный менеджер национальной команды Михаил Грабовский пропустят Кубок Первого канала в Санкт-Петербурге, сообщает сайт Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ).

Руководство минского «Динамо», наставником которого также является Квартальнов, попросило ФХБ не привлекать главного тренера клуба к работе с национальной командой на Кубке Первого канала, чтобы он мог сосредоточиться на клубной деятельности для подготовки к важному отрезку сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. ФХБ удовлетворила ходатайство и внесла изменения в состав тренерского штаба национальной команды. Грабовский пропустит турнир в Санкт-Петербурге по состоянию здоровья.

Квартальнов и Грабовский будут работать с командой в удаленном формате.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. Сборная Белоруссии сыграет против команд «Россия 25», сборной Казахстана и «Звезды и ВХЛ».