Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 17:45

Жамнов — о поражении от Белоруссии на Кубке Первого канала: «Мы сами ждали другого результата»

Жамнов прокомментировал поражения от Белоруссии на Кубке Первого канала
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алексей Жамнов и тренерский штаб сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал поражения от сборной Белоруссии (4:5 Б) на Кубке Первого канала.

— Готовы к критике от болельщиков после поражения от сборной Белоруссии? Объясните, что привело к такому результату?

— Критика всегда существует. Это нормально. Критика есть для любого тренера. Мы сами ждали другого результата. Сегодня мы немного поменяли состав. Поставили ребят, которые не участвовали в таких турнирах раньше. Собственные ошибки привели к такому результату.

— Как вы воспринимали нынешний турнир? Чувствовалось ли давление?

— В первую очередь, мы хотели выиграть и посмотреть ребят — наше будущее. Все ребята, которые были в составе, здорово играют в чемпионате КХЛ. Делали акцент на этом. Хотели посмотреть их на другом уровне. Клубный хоккей и хоккей сборных немного разный. Это сказывается в любых нюансах. Есть ребята, от которых мы ждали чуть большего. Но претензий игрокам предъявить не могу, — сказал Жамнов.

Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
3
0
Читайте также
«Давай, давай: они уже мертвые, не бегут!» Гениальный пас Марадоны в финале ЧМ-1986. Настал черед Месси?
Бывшая ученица Плющенко выиграла чемпионат Израиля после смены спортивного гражданства
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Белоруссии победила Россию по буллитам и выиграла Кубок Первого канала

Алексей Жамнов высказался о подготовке сборной России к Олимпиаде-2026
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости