Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Кубок Первого канала

Главный тренер сборной Финляндии: «Судьи знали, что сознательно принимают неверное решение»

18:00
Теги:

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен высказал мнением о втором голе сборной России (3:2 ОТ) в решающем матче Кубка Первого канала.

«Очевидная помеха вратарю. Это может увидеть даже слепой.

Судьи знали, что сознательно принимают неверное решение. Кажется, это выглядело именно так.

Арбитры объяснили мне, что блокировка вратаря была не такой, как показалось изначально. Но все видели, что хоккеист находится во вратарской зоне и мешает нашему голкиперу», — цитирует Ялонена Iltalehti.

Судьи засчитали неправильный гол сборной России в ворота Финляндии

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Что подарить на Новый год? Подарки для женщин, мужчин и детей: главные тренды 2022 года
В Китае объяснили нагнетание США ситуации вокруг Украины
1
1
Реклама