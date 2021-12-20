Главный тренер сборной Финляндии: «Судьи знали, что сознательно принимают неверное решение»

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен высказал мнением о втором голе сборной России (3:2 ОТ) в решающем матче Кубка Первого канала.

«Очевидная помеха вратарю. Это может увидеть даже слепой.

Судьи знали, что сознательно принимают неверное решение. Кажется, это выглядело именно так.

Арбитры объяснили мне, что блокировка вратаря была не такой, как показалось изначально. Но все видели, что хоккеист находится во вратарской зоне и мешает нашему голкиперу», — цитирует Ялонена Iltalehti.

Судьи засчитали неправильный гол сборной России в ворота Финляндии