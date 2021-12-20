Есмантович поддержал решение тренерского штаба снять вратаря в овертайме матча против Финляндии на Кубке Первого канала

Советник главного тренера сборной России и президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о решении тренерского штаба заменить вратаря на полевого игрока в овертайме матча Кубка Первого канала с Финляндией (2:3 ОТ).

«Понимаете, у нас от негативного к хорошему всегда половина шажка. Когда проиграли канадцам в овертайме на чемпионате мира, то многие сказали, что тренерский штаб не готовил команду к игре в овертайме «три на три», а у канадцев это отлаженный элемент. Сейчас тренерский штаб попробовал ситуацию «четыре на три» с финнами, а мы начинаем варьировать и спрашивать: «Ой, а правильно или неправильно?»

Кто-то пишет: правильно, кто-то пишет: неправильно. У тренерского корпуса есть четкий план подготовки к Олимпийским играм и чемпионату мира. И под этот план подходят разного рода тактические вещи, связанные с подготовкой. Считаю, что тренерский штаб поступил правильно, попробовав достичь максимального результата. В других соревнованиях — посмотрим. Но на сегодняшний момент я очень доволен работой ребят, которые показали, что нам надо двигаться вперед», — сказал Есмантович «Чемпионату».