Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу национальной команды над Чехией (5:2) на Кубке Первого канала.

«Честно, у меня не получилось посмотреть все игры сборной. Но то, что видел, понравилось. Форма сборной СССР? Это дань уважения и возможность вспомнить историю, которая у нас очень богатая! Это ответственность! Ребята справились. Выйти в такой форме — это очень серьезно. Они выполнили задачу. Новый тренерский штаб справился с задачей. Я очень рад! Конечно, косвенно форма сборной СССР помогла нам! Это добавило желания, чтобы мы смогли увидеть такой результат», — сказал Быков «СЭ».

Россия сохраняет первое место на домашнем этапе Евротура. В заключительном матче россияне сыграют 19 декабря против Финляндии.