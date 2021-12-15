Александр Елесин: «Против Канады всегда принципиальные матчи»
22:07
Защитник сборной России Александр Елесин дал комментарий по итогам матча Кубка Первого канала против сборной Канады (4:3).
«Хорошая игра. Против Канады всегда принципиальные матчи. Сначала было непривычно, потом втянулись. Почему удается забивать в сборной? Может быть, удача.
Уровень Канады? Они набирали игроков только из Европы, но у них хорошая команда, играли быстро», — сказал Елесин.
В следующем матче турнира сборная России сыграет 16 декабря с командой Швеции, а канадцы встретятся со шведами 17 декабря.
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