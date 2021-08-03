Какой будет молодежная сборная России? Команда под руководством Ларионова начинает уже сегодня

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Юниорская сборная России с победы начала турнир Глинки/Гретцки, обыграв команду Финляндии — 5:2. Если вы по какой-то причине не посмотрели матч, а увидели только счет, то могли бы составить ложное впечатление о ходе встречи. Всё было совсем непросто, одна из шайб была забита в пустые ворота, другая — когда соперник бросил все силы в атаку и оставил вратаря. Первые два периода были равные, много борьбы, что совсем не характерно для нашей команды. Но не забывайте, что летние турниры — это очень серьезное испытание для тренеров. Большую часть сборов требуется отдать фитнесу, чтобы привести ребят в чувство, а на отработку хоккейных вещей чуть меньше времени. Не совсем ярко команда начала и выставочный матч со Словакией три дня назад, но ближе к концу парни разбежалась. В этот раз для того, чтобы полностью подавить соперника понадобилось больше времени.

Впечатлил Матвей Мичков, набравший четыре очка (2+2), но от него такого хоккея и ждали. Кто действительно порадовал, так это вратарь Сергей Иванов. В прошлом сезоне он не очень удачно сыграл на юниорском чемпионате мира, но после него не упал духом, а стал работать еще больше. В итоге показал очень приличный хоккей, держа команду в игре все три периода. Это очень хорошая новость, так как до игры с Финляндией считалось, что у нас проблема во вратарской линии. Теперь видим, что есть приличный первый номер, а есть ли у него достойные конкуренты станет известно поздней. Хотя надо играть три матча подряд, а из группы выходит только две команды. Но если одержим две победы, то, наверняка, увидим сменщика Иванова.

Состав

Во вторник в Сочи начнется хоккейный турнир, на котором выступит молодежная сборная России. Выбор Игоря Ларионова не то, чтобы удивил, но получился весьма любопытным. Такое ощущение, что кого-то взяли только для того, чтобы закрыть вакансии, образовавшиеся в связи с началом турнира Глинки/Гретцки. Матвей Мичков с Иваном Мирошниченко все-таки съездят на молодежный чемпионат мира, уверен в этом. По какой-то причине нет Василия Пономарева, который вернулся в Россию и подписал контракт со «Спартаком». Учитывая, что он не выходил и за красно-белых в выставочном матче, вероятно, у форварда травма.

Некоторых хоккеистов не ждали в сборной. Кирилл Мельниченко в прошлом сезоне выступал в «Капитане», там ничем особым не выделялся, а в июле тренировался в «Сочи». Но почему бы не проверить парня, вдруг мы что-то не понимаем? «Пощупать» взяли и Алексея Варенника из «Сибири», да и приглашение Кирилла Стеклова из «Витязя» — аванс. Очень интересно взглянуть на Даниила Аймурзина из «Салавата Юлаева». Он — один из сильнейших центров МХЛ прошлого сезона, крайне недооцененный хоккеист, которому не повезло оказаться в уфимской системе, где молодые упираются в стену и не получают шанс во взрослом хоккее. Будет играть Федор Свечков. Он — единственный из наших, кто был выбран в первом раунде драфте, некоторые считают, что это очень большой аванс. Свой первый матч команда Игоря Ларионова проведет 4 августа против «Авангарда».

Состав

«Ак Барс» провел первый выставочный матч. Конечно, они переиграли «Нефтехимик», но пока не время оценивать качество игры и радоваться счету. Важно посмотреть, какие сочетания готовит Дмитрий Квартальнов, чтобы в очередной раз пойти за кубком. Нас ждет звено Даниил Тарасов — Джордан Уил — Дмитрий Кагарлицкий. На лед они не выходили, но, видимо, уже сегодня мы понаблюдаем за ними в повторной встрече. Тройка Николай Коваленко — Артем Галимов — Дмитрий Воронков понятна и логична. Ребята примерно одного возраста, стараются играть в одинаковый хоккей и по первым впечатлениям способы на многое. Они и в этот раз забросили две шайбы, но, повторимся, на очки и голы и не смотрим. Немного не успевал Кирилл Панюков, а ведь у него в партнерах Пир Линдхольм и Кирилл Петров. Но Панюков всю карьеру выступал за «Барыс», а ведь это средний клуб, который лишь иногда показывал хорошую игру. Тут уже проблема в психологии.

Еще два звена — ротационные. Никита Дыняк действовал в своем духе, а в третьем периоде напрашивался на драку, но никто его не поддержал. Илья Сафонов показал, что ему трудно рассчитывать на большое игровое время, старателен был Роман Любимов. Четвертое звено обсуждать нет смысла, там будут постоянно менять хоккеистов, да и в важных матчах четвертыми будут Дыняк с Любимовым. Хорошие оценки были о Ринате Валиеве, защитнике, который прошлый сезон играл в Ночной лиге Нижнекамска. Не торопился бы с оценками, до турнира в Казани говорить, что он прямо сильней многих рано. Но хотя бы старается. Надоело играть среди любителей.