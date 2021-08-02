Еще один мощнейший матч самого крутого русского юниора. Против финнов было трудно, но Мичков вытащил Россию

Матвей дважды забил сам и дважды ассистировал партнерам.

Кубок Глинки/Гретцки-2021. 1-й тур

Россия U-18 — Финляндия U-18 — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы России: Квочков, Мичков (2), Гуляев, Трикозов

Вратари: Кокко — Иванов. Броски в створ: 37-29. Штраф: 14-12.

Два матча юниорской сборной в Словакии — товарняк против хозяев турнира и матч Кубка Глинки/Гретцки с финнами — оставили очень неоднозначное впечатление. Россияне все время вели в счете, что вроде как оправдывает, что они очень мало играли первым номером. Девять шайб со словаками не должны вводить в заблуждение — почти все это результат контратак или большинства.

Против финнов и то и то вновь работало: наши юниоры забили дважды в формате «пять на четыре» и четырежды убегали «один в ноль», но ничего не смогли реализовать — оттого интрига и держалась так долго. Однако если против словаков разрыв в классе был слишком большим и соперник проваливался в обороне постоянно, с финнами так много моментов быть не могло. Их число можно было увеличить благодаря позиционным атакам, но у россиян они почти не получались, за исключением тройки Мирошниченко — Квочко — Мичков.

U18: 2:1! Мичков точно в девять. Хороший розыгрыш большинства и исполнение под стать #снамироссия #FINRUS pic.twitter.com/QGJVOGuYfF — Хоккей России (@russiahockey) August 2, 2021

Два дня назад впереди у команды Владимира Филатова было большое разнообразие, сегодня — всем, кроме лидеров, стало очень трудно что-то создавать. К счастью, Матвей Мичков дважды круто бросил в большинстве: в первом случае на добивании здорово сыграл Илья Квочко, во втором шайба влетела в сетку сразу. А потом форвард СКА выдал лучший хайлайт матча, подключив в чужой зоне пасом защитника «Авангарда» Михаила Гуляева. И четвертый гол в пустые ворота забил тоже Мичков, закрыв вопросы о победителе. А они были — при счете 3:2 финны в концовке попали в штангу ворот Сергея Иванова.

U18: 3:2! Гуляев получил передачу от Мичкова, нагло прошел по центру и точно бросил. И гол. И настроение улучшается #снамироссия #FINRUS pic.twitter.com/bZbpR2MUIa — Хоккей России (@russiahockey) August 2, 2021

Пока по игре U-18 напоминает то, что мы видели на ЮЧМ от сборной 2003 года рождения. Высочайшее мастерство в нападении, хорошее большинство и быстрые атаки, явные лидеры — но отсутствие цельной и стабильной игры. Нервный полуфинал 6:5 с финнами в апреле отчасти был похож на то, что творилось сегодня, только тогда у россиян было получше с реализацией.

Наличие Мичкова и Мирошниченко успокаивает тем, что даже в худшей ситуации можно создать гол из ничего и перевернуть игру. На уровне U-18, тем более без канадцев, реально выиграть «Глинку» и одним звеном. Но есть опасение, что такая ситуация успокаивает и тренерский штаб. Активности и агрессии россиянам явно не хватало, зато с дисциплиной были проблемы — к счастью, сборная смогла достойно выстоять почти две минуты «три на пять». А еще Глеб Трикозов подрался с финном и завалил его на лед.

Финны — сильнейший соперник в группе. Завтра россияне играют со швейцарцами, а в среду с чехами, и при отсутствии форс-мажора проблем не должны быть ни с одними, ни с другими. Необходимости убиваться за конкретный результат нет, поэтому очень хочется увидеть в исполнении юниоров более яркий хоккей. И желательно — не только от первой тройки.