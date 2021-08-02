Рассказываем о Кубе Глинки/Гретцки.

Чемпионы Олимпиады

В августе традиционно большая часть болельщиков начинает слезать с хоккейной голодовки. Из-за коронавируса и глобальных изменений календаря НХЛ она была сведена к историческому минимуму, однако посидеть чуть больше 20 дней без любимой игры все же пришлось. Большая часть клубов КХЛ уже провела самый тяжелый стартовый цикл сборов и потихоньку вкатывается в наиболее активную фазу предсезонки через игры. А совсем скоро начнется сразу несколько предсезонных турниров, включая раскрученный в последние годы Sochi Hockey Open.

Но летний клубный хоккей, где результат не главное — зрелище не очень смотрибельное и привлекательное. В контрольных играх можно познакомиться с новичками и заценить новую форму команд, но привычных эмоций, скоростей и градуса здесь не так много. Да и какие могут быть скорости, когда тренеры в первых числах августа продолжают закладывать «физику», а хоккеисты после изнуряющей работы на земле выходят на лед с забитыми ногами и закисленными мышцами? Другое дело — вернувшийся в календарь после годичного отсутствия Кубок Глинки/Гретцки, второй по статусу после юниорского чемпионата мира турнира для игроков до 18 лет.

Бывший «Мемориал Глинки», доназванный в 2018-м именем другого великого хоккеиста — формально неофициальный турнир. Зачем же тогда его смотреть и чем он крут?

Во-первых, на него все топовые сборные, за исключением США, стараются привозить по возможности всех сильнейших юниоров. Во-вторых, при формировании состава на ЮЧМ следующей весной тренеры в значительной степени будут опираться именно на результаты Глинки. В-третьих, вне зависимости от состава участников и статуса соревнования атрофировать азарт и эмоции у 16-17 летних пацанов с горящими глазами практически невозможно. А в-четвертых, в чешский Бржецлав и словацкие Пьештяны едет самая крутая российская юниорка за последнее десятилетие, которой во главе с двумя суперталантами Иваном Мирошниченко и Матвеем Мичковым предстоит защищать титул действующего чемпиона.

О безумно мощной сборной 2004 года Владимира Филатова вы наверняка могли слышать в январе 2020-го, когда она неприлично легко и впервые в истории взяла золото Юношеских Олимпийских игр — в группе россияне уверенно победили канадцев (6:2) и поиздевались над Данией (9:0), в полуфинале устроили вынос тела финнам (10:1), а в решающем матче без особых проблем убрали американцев (4:0).

Именно тогда хоккейный мир узнал о Мирошниченко и Мичкове, за которыми тут же устроили охоту топ-клуб. После крышесносного турнира в швейцарской Лозанне уберталанты земли русской успели разъехаться по разным газовым клубам, зажечь со старшим годом на серебряном ЮЧМ в Далласе, в 17 лет стать железобетонными кандидатами в молодежку Игоря Ларионова и заставить звучать свои фамилии из каждого утюга. И, разумеется, они будут безоговорочными лидерами сборной России на Глинке. Впрочем, и без них крутых юниоров в нашей команде хватает. Уровень исполнителей на каждой из позиций поражает.

Мощнейший состав России

Вратари: Сергей Иванов (СКА), Егор Корзин («Спартак»), Сергей Мурашов («Локомотив»).

Защитники: Артем Барабоша, Артем Дуда (оба — ЦСКА), Михаил Гуляев («Авангард»), Кирилл Кудрявцев, Андрей Малявин (оба — «Локомотив»), Владислав Сапунов («Динамо» М), Иван Ремезовский (СКА), Адель Сафин («Ак Барс»).

Нападающие: Даниил Бут, Александр Перевалов, Илья Роговский (все — «Локомотив»), Даниил Давыдов, Семен Синяткин (оба — «Динамо» СПб), Иван Демидов, Матвей Мичков, Даниил Ларькин (все — СКА), Руслан Газизов, Иван Мирошниченко, Глеб Трикозов (все — «Авангард»), Даниил Григорьев (ЦСКА), Илья Квочко («Металлург»).

За последний рубеж опасений быть не должно. На турнир поехал голкипер «СКА-Варягов» Сергей Иванов, который с 15 лет был первым номером сборной 2004 года, а после неплохого ЮЧМ закрепился в статусе сильнейшего вратаря мира в своем поколении. Страховать его наверняка будет ярославец Сергей Мурашов, ездивший в Лозанну как раз в статусе второго номера. Здесь все без сюрпризов.

Нет вопросов и по обороне — Филатов решил практически полностью отзеркалить набор защитников с ЮОИ, добавив только суперперспективного оборонца 2005 года рождения Ивана Ремезовского, сменившего не так давно школу «Динамо» на систему СКА. И ее лидерами однозначно должны Владимир Сапунов из «Динамо» и Артем Дуда из ЦСКА — стабильные игроки основы топовых команд МХЛ и еще одни серебряные призеры ЮЧМ.

В атаке сюрпризов куда больше. В Словакию и Чехию тренерский штаб взял не только лидеров младшего года (2005) — еще одного топового юниора из школы «Витязя» (с этого сезона — СКА) Ивана Демидова и сына бывшего нападающего «Локомотива» Даниила Бута, но и незасвеченных на уровне МХЛ форвардов из школы петербургского «Динамо» Семена Синяткина и Даниила Давыдова.

Не совсем читался и вызов нападающего «СКА-Варягов» Даниила Ларькина — сына члена Правления ФХР и президента Федерации хоккея Санкт-Петербурга Валерия Ларькина. Но если Синяткин и Давыдов разрывали на финальном этапе первенства России до 17 лет, а первый и вовсе сделал дубль в единственном контрольном матче со словаками (9:3), то по Ларькину есть сомнения.

Наверняка греет душу Игорю Еронко попадание в состав нападающих «Омских Ястребов» Глеба Трикозова и Руслана Газизова — техничные и рукастые омичи точно начнут групповой этап во втором звене и получат место во второй спецбригаде. В остальном же все более-менее ожидаемо. Есть магнитогорец Илья Квочко, связывавший Мичкова и Мирошниченко еще в Швейцарии. Есть ярославцы Александр Перевалов и Илья Роговский. От чемпионской команды из реально заметных личностей откололся только двухметровый нападающий из ЦСКА Кирилл Долженков. Но и без него концентрация таланта в этой команде зашкаливает.

Без канадцев и топовых американцев

Расписание матчей сборной России на групповом этапе:

2 августа, 16.30 — Россия — Финляндия

3 августа, 16.30 — Россия — Швейцария

4 августа, 20.00 — Чехия — Россия

А вот у соперников звезд поменьше. Традиционно крепкие сборные везут финны и шведы. Такой же россыпи талантов, как у нас, у них нет, но у первых есть классный вингер Йоаким Кемелл — претендент на топ-5 следующего драфта и новый Патрик Лайне, а у вторых — очередной потенциально звездный центр Ноа Остлунд и какой уже по счету элитный двухсторонний защитник Элиас Саломонссон.

Интересно будет следить и за хозяевами турнира словаками. Переживающая смутные времена хоккейная нация впервые за долгие годы готовится показать двух действительно исключительных юниоров в линии атаки. И если шустрого крайнего нападающего Юрая Славковски вы можете помнить по последнему МЧМ в Эдмонтоне и взрослому ЧМ в Риге, то 16-летнего центра и наследника Габорика, Шатана и Хоссы Далибора Дворски все увидят на серьезном международным уровне впервые. Уже в прошлом сезоне один из главных талантов драфта-2023 наряду с Матвеем Мичковым и Коннором Бедардом стабильно играл с мужиками в чемпионате Словакии и даже успел забить. Поэтому есть все предпосылки, что на Глинке он будет доминировать, даже будучи на год младше большинства соперников.

На кого точно не удастся посмотреть, так это на канадцев. Из-за коронавируса Hockey Canada попросту отказалась от участия в турнире и лишила своих юниоров одной из немногих возможностей побороться за престижный трофей. Зато не стали отказывать от тура в Европу соседи из США. Пусть и в очередной раз довольно прохладно отнеслись к турниру, набрав не самый сильный состав без главных звезд. Так что канадских Шейна Райта и Коннора Бедарда и американских Райана Чесли и Логана Кули мы на Глинке не увидим. Впрочем, проблемы индейцев шерифа волновать не должны. Ждем золота от российской сборной.