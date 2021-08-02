Большой хоккей начинается уже завтра. Восемь турниров, за которыми будем следить

Подготовили гид по всем предсезонным мини-кубкам КХЛ

Sochi Hockey Open (3-8 августа), Сочи

Участники: ХК «Сочи», олимпийская сборная России, СКА, «Авангард», «Автомобилист», «Трактор».

Первый и самый статусный турнир предсезонки. К привычным атрибутам южного отдыха — морю, пляжу, чурчхеле и прохладительным напиткам — добавится хоккей. Огорчает только, что матчи пройдут без зрителей — а ведь в Сочи будет на кого посмотреть. Южане уже пятый год собирают представительный состав участников. К постояльцам — СКА, «Сочи», «Авангарду» и олимпийской сборной России — добавились «Автомобилист» и «Трактор», серьезно обновившие составы этим летом. Оба клуба претендуют на попадание в топ-4 Востока. Турнир на побережье Черного моря — первая серьезная проверка сил для уральских коллективов, где Билл Питерс и Анвар Гатиятуллин опробуют игровые сочетания.

Много новых лиц в «Авангарде». Sochi Hockey Open покажет, как и кем Боб Хартли планирует заменить покинувших команду Рида Буше, Кирилла Семенова, Илью Ковальчука и Егора Чинахова. Предсезонка СКА — отдельная интрига каждого лета. Армейцы остаются верны себе и приглашают на сборы практически два полноценных состава. Как Валерий Брагин будет жонглировать хоккеистами, среди которых и опытные игроки, и талантливая молодежь, известно только ему самому. Или другому человеку из штаба СКА.

Перед «Сочи» поставили задачу выйти в плей-офф. Широчайшую улыбку эта новость вызывать не должна. У клуба новое руководство, которое эффективно поработало летом. Южане закрыли вратарскую линию опытным Магнусом Хелльбергом. Он неидеальный голкипер с определенными проблемами по технике, но для «Сочи» это сильное приобретение. Сохранили в команде Никиту Точицкого, вернули Мартина Бакоша, усилились неплохими российскими игроками. Почему бы на домашнем турнире не начать оправдывать авансы перед болельщиками и руководством?

Мемориал памяти И. Х. Ромазана (9-13 августа), Магнитогорск

Участники: «Металлург», «Ак Барс», «Амур», «Нефтехимик», «Сибирь».

Представим, что мы — владельцы золотой карты «Орла и решки», и перенесемся в Магнитогорск, где с 9 по 13 августа разыграют 30-й Мемориал И. Х. Ромазана. Турнир памяти народного директора Магнитогорского металлургического комбината — старейший среди всех предсезонных соревнований. По традиции хозяева — главные претенденты на победу. Любопытно будет изучить очертания обновленного «Металлурга» с измененным тренерским штабом. Сталеварами остался рулить Илья Воробьев, но у него теперь другие помощники: Марк Френч и Виктор Игнатьев. Изменится ли тактический рисунок «Магнитки» с приходом новых специалистов? Смогут ли новички равноценно заменить лидеров прошлого сезона — Тэйлора Бека, Сергея Плотникова, Сергея Мозякина? Знаменателен Мемориал тем, что впервые с 2011 года хозяева сыграют без завершившего карьеру Мозякина — лучшего снайпера за всю историю турнира.

Другая интрига — что получится у Андрея Мартемьянова в «Сибири». Его команда уже обменялась победами с минскими «Динамо» (3:4 ОТ) и «Юностью» (2:1), но глобальные выводы о привнесенной тренером философии делать рано. Новые наставники у «Амура» и «Нефтехимика». Первые большие дебюты Владимира Воробьева и Олега Леонтьева состоятся как раз в Магнитогорске. «Ак Барс» — традиционный фаворит Мемориала, но для казанцев вояж на Южный Урал — скорее подготовительный этап, ведь впереди — домашний Кубок чемпионов.

Кубок Республики Башкортостан (10-13 августа), Уфа

Участники: «Салават Юлаев», «Северсталь», «Автомобилист», «Локомотив».

Сильный состав участников соберется в Уфе. «Салават Юлаев» и «Автомобилист» — два гранда «Востока». «Локомотив» в этом сезоне вновь попробует свергнуть армейскую гегемонию на «Западе». В плей-офф-2021 команда Андрея Скабелки доигралась с будущим финалистом ЦСКА до семи матчей полуфинала конференции. За лето ярославцы не стали мощнее, зато удалось сохранить ряд талантливых молодых игроков, вернуть из-за океана Александра Елесина и переманить из «Авангарда» одного из лучших игроков плей-офф Рида Буше.

«Северсталь» — открытие КХЛ прошлого сезона. Андрей Разин, распоряжаясь скромным бюджетом, собрал команду, которая давала отпор топ-клубам и играла раскрепощенно. На их хоккей было приятно смотреть. Череповчанам на предсезонном этапе важно просмотреть хоккеистов и оценить их возможности, ведь в составе много молодежи. Не факт, что все начнут чемпионат в основе.

Кубок президента Республики Казахстан (11-16 августа), Нур-Султан

Участники: «Барыс», «Йокерит», «Динамо» (Рига), «Куньлунь».

Самый интернациональный турнир предсезонки. Четыре клуба (формально) представляют четыре страны: Казахстан, Финляндию, Латвию и Китай. От «Барыса» и «Йокерита» не ждем больших сенсаций. Команды провели точечную селекцию летом, ниже своего уровня в регулярки они не опустятся. Чего не скажешь про рижское «Динамо» и «Куньлунь». Латвийцы пойдут в сезон с новым главным тренером. Сергей Зубов, поработавший до этого в СКА и «Сочи», попытается вернуть клуб в плей-офф, которого в Прибалтике ждут уже семь лет.

«Куньлунь» — самый загадочный клуб межсезонья. Пока подмосковные китайцы не представили полный состав, но точно известно, что клуб (и сборную) возглавит Айван Занатта. От него требуется подготовить хоккеистов к домашней Олимпиаде-2022. Костяк команды составят игроки с китайскими паспортами — так «Драконы» рискуют потерять даже свое привычное предпоследнее место на «Востоке».

Кубок Чемпионов (18-22 августа), Казань

Участники: «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», СКА.

Четыре обладателя Кубка Гагарина разыграют уже традиционный Кубок чемпионов. Казанский проект турнира лучших из лучших всех времен КХЛ продолжает жить. Огорчает только, что он пройдет без «Авангарда», московского «Динамо» и ЦСКА. Столичные клубы дожидаются Кубка мэра, а омичи — петербуржского турнира Пучкова. Все участники уже обкатают составы к 18 августа и привезут в Казань близкие к оптимальным сочетания. За качество хоккея не переживайте — проходных матчей точно не намечается.

Кубок Губернатора Челябинской области (23-27 августа), Челябинск

Участники: «Трактор», «Локомотив», «Автомобилист», «Сибирь».

«Магнитка», в свою очередь, пропустит Кубок губернатора Челябинской области. Его, помимо «Трактора», разыграют «Локомотив», «Автомобилист» и «Сибирь». Прелесть поздних августовских турниров в том, что «летним хоккеем» эти матчи назвать можно условно. Команды осознают, что до старта регулярки остаются считаные дни. Тренеры выставляют сильнейшие сочетания — уже видны и рисунок, и стиль игры команд. Челябинск встретит четыре клуба, каждый из которых способен на сюрпризы в сезоне. Обновленные «Трактор» и «Автомобилист», кусачая «Сибирь», заматеревший «Локомотив» — все матчи обещают подарить захватывающий хоккей.

Кубок мэра Москвы (25-28 августа), Москва

Участники: ЦСКА, «Спартак», «Динамо» (Москва), «Амур», «Витязь», «Куньлунь».

Изменился формат Кубка мэра Москвы. За приз, кроме столичных команд и подольского «Витязя», косвенно относящегося к московской агломерации, побьются «Амур» и «Куньлунь». Состав участников необычный, зато нас ждут больше матчей, на которые, скорее всего, пустят зрителей. Кубок мэра — первая серьезная проверка для столичных команд. ЦСКА до этого проведет только два товарищеских матча: 19 августа против «Спартака» и 21 августа с «Авангардом». Следить за армейцами нужно как минимум потому, что их возглавил Сергей Федоров, а с сильнейшим тренером КХЛ последних лет Игорем Никитиным неожиданно расстались. Якобы за неудовлетворительные результаты. Новые тренеры и у «Динамо», «Спартака» и «Витязя». Чем удивят Алексей Кудашев, Борис Миронов и Юрий Бабенко — увидим с 25 по 28 августа.

Турнир имени Н. Г. Пучкова (25-29 августа), Санкт-Петербург

Участники: СКА, ХК «Сочи», «Торпедо», «Северсталь», «Авангард».

Завершит фестиваль предсезонки турнир имени Николая Пучкова в Северной столице. По его итогам сделаем выводы, в какой форме команды подходят к сезону. Каждый участник интересен по-своему, но отдельно обратил бы внимание на «Торпедо». Нижегородцы пригласили новых иностранцев: Кеннета Агостино из системы «Торонто», Марека Хривика и Даниэля Заара — двух лучших бомбардиров чемпионата Швеции. Пока неизвестно будущее Дамира Жафярова, который дожидается вариантов в НХЛ. Но и без него у «Торпедо» добавилось вариативности в атаке — вопросы вызывает только вратарская линия. Ни один из голкиперов — Алексей Мурыгин (он на пробном контракте), Петр Кочетков и Андрей Тихомиров — не кажется сверхнадежным кандидатом. На турнире Пучкова Дэвиду Немировски важно постараться найти правильный баланс между атакой и обороной и перенести его на регулярный чемпионат.