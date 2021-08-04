Вернулись, чтобы стать новыми звездами КХЛ. Жаркий репортаж из жаркого Сочи

Виталий Абрамов, Дмитрий Соколов и прооперированный Шумаков — из первого рассказа о Sochi Hockey Open.

Соколов похудел

В Сочи стартовал предсезонный турнир, на котором тренеры смотрят не на результаты, а хоккеисты пока не замучены и охотно идут на контакт. Приятное впечатление оставила форма Дмитрия Соколова, а также первые игры за «Трактор» Никиты Тертышного и Виталия Абрамова.

За нападающим Дмитрием Соколовым следил долго, просыпался ночью, чтобы последить за матчами фарм-клуба «Миннесоты», но, увидев вживую, не узнал.

— Это Дима? — шепотом спрашиваю у Арсения Грицюка, видя, как ко мне приближается хоккеист «Авангарда».

— Дима я, Дима, — услышал Соколов.

Вроде бы получилось неловко, но не совсем. Дело в том, что я помню игрока с большим лишним весом, а тут рядом со мной стоит подтянутый спортсмен.

— Как похудел! — вырвалось у меня.

— Да, всерьез занялся весом, убрал 12 килограммов, — подтвердил новичок подмосковного клуба. — Теперь готов ко всему.

— Не тяжело?

— Чувствую себя отлично.

То-то я был удивлен, что Дмитрий, подписав контракт с клубом ВХЛ, довольно быстро был переведен в «Авангард».

— Второй матч только играю, — напомнил он. — Пока привыкаю к требованиям, работаю.

Мы попытались поговорить о времени в «Миннесоте», но что он сейчас расскажет? Надо бы ему время, чтобы прийти в себя, получить доверие тренеров «Авангарда». Потом как-нибудь объяснит, что там случилось.

Защитник, забивший красивую шайбу в игре с «Автомобилистом», пообщался с журналистами после окончания матча.



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Бухгалтер в «Сочи»

На территории арены «Шайба» в Сочи ни в коем случае не надо сидеть в пресс-центре, чтобы узнать новости, надо постоянно ходить возле места, где приезжают команды. Информации получаешь много. Главное — все запомнить. Бывший комментатор КХЛ ТВ Алексей Бадюков вживается в роль генерального менеджера, даже в жару, которая бьет по голове, в пиджаке и белой рубашке.

— Меня очень порадовало, что Магнус Хелльберг, добравшийся до Сочи, очень правильно отнесся к обмену, — признается Бадюков, когда я спрашиваю, не уедет ли иностранный вратарь. — Настроен на работу, хочет выигрывать. Если и были какие-то сомнения насчет него после обмена, то теперь они пропали. Лучше варианта мы сейчас не найдем. Нам присылают в клуб варианты, но это все не то.

— Еще новички-то будут?

— Янниса Якса взяли. Очень крепкий защитник, я перед подписанием контракта несколько дней смотрел игры с его участием.

Тут как раз и латышский легионер прибыл на стадион. Якс в прошлом сезоне выступал в рижском «Динамо», заканчивал сезон в «Бейкерсфилде». Теперь решил вернуться в КХЛ, хотя наверняка нашел бы другие варианты. И за время в Америке он получил диплом.

— Юрист? Менеджер? На что обучались-то? — спрашиваю у хоккеиста.

— На бухгалтера.

— Отлично, — обрадовался я. — Если будет время, то сможете помочь «Сочи» с бухгалтерией. Все приработок.

— Я знаю только американское законодательство в сфере налогов, — вздохнул Яннис.

Видимо, обдумывал эту мысль.

Состав «Сочи» на первый матч Parimatch Sochi Hockey Open против «Автомобилиста» pic.twitter.com/HiJIJ3u5CJ — ХК «Сочи» (@HCSOCHI) August 3, 2021

Травмы

Еще один новичок сочинского клуба, Виктор Балдаев, первый матч команды на турнире пропустил. Он показал мне локоть, который ответил на вопрос, повисший в воздухе. При взгляде на шрам и опухоль все стало ясно.

— Налокотник соскочил, а я ударился о лед, — сообщил Виктор. — К среде буду готов.

Хоккеисты в этом смысле очень ответственные, особенно летом. Например, защитник «Трактора» Семен Ручкин пока тоже не выходит на лед, но тренируется в Сочи.

— В прошлом сезоне я играл с повреждением, только после окончания чемпионата поехал на операцию, — рассказывает он. — И восстановление затянулось. Пришлось снова возвращаться в больницу, проводить тяжелые процедуры.

Диагноз не назову, но он такой, что спортивные игры противопоказаны. Но Ручкин, оказывается, выходил на площадку.

— Надо было играть, мне намекнули, что рассчитывают. А подводить не хотелось, — говорит защитник.

— Но ведь могло случится страшное.

— Могло, — кивает Семен. — Но не случилось.

Я не задерживаю Ручкина, так как он стоит в полной хоккейной амуниции на улице, а солнце, кажется сошло с ума.

Новички

Дмитрий Шевченко из «Авангарда» вышел в первом меньшинстве во время игры с «Трактором», а это хороший знак. Поздравил его.

— У нас нет первой бригады или второй, — удивил чемпион ВХЛ. — Кому говорят, тот и выходит. Жаль только, что проиграли.

— Подождите вы, — останавливаю. — Еще давайте будем результат обсуждать летом.

— И все-таки очень непросто после перехода, — вздохнул мой однофамилец. — Но гораздо легче, чем в первые две недели. Столько информации на тренировках, столько нового, что я даже ложась спать что-то прокручивал в голове. Хартли же нас за руку по льду водил, объяснял, как коньки ставить, как клюшку.

Ничего удивительного, думаю, так всегда было, кроме момента, когда Илья Ковальчук приехал.

Главными героями дня стали новички «Трактора». Что Никита Тертышный, что Виталий Абрамов действовали на удивление здорово, в каждой смене что-то создавали, набрали очки и помогли победить.

Особенно рад за Тертышного. Он в КХЛ должен был играть еще два года назад, но почему-то ему не давали шансов. Или выпускали обороняться, или быстро разочаровывались после первой смены. Сейчас другая роль.

— Не беспокоитесь, что вернется Томаш Гика, и вы снова окажетесь в нижнем звене? — стараюсь напугать игрока, хотя понимаю, что не получится. Он же в ВХЛ играл.

— Я вообще об этом не думаю, — успокоил Никита. — Где поставят, там и буду.

Никита напомнил, что он на просмотровом контракте, если что-то не получится, то вернется в «Югру». Да нечего ему там делать, кстати. Перерос он тот уровень, как и Кирилл Пилипенко, приехавший в «Сочи». Кажется, я сказал это вслух.

— Видел сейчас Кирилла, — смеется Тертышный. — Разминается. Как всегда, особо никуда не торопится.

Шумаков восстановился

Поздно вечером сыграл и Пилипенко. Моментов у него было много, но забить не смог. Но если раскроется, то его не остановить. Лишь бы только верили в него.

Виталий Абрамов удивил тем, что не только напрягал вратаря, но с радостью вступал в силовую борьбу. Однажды со всей силы врезался в Никиту Комаров из «Авангарда». В хоккеиста, который за такие вещи может и наказать.

— Не следили вы за КХЛ, — вздыхаю, встретив Виталия. — Не знаете, кто такой Комаров, бросаетесь на него.

— Я в «Бельвилле» играл, в АХЛ, — напомнил Абрамов, — Мне после этого ничего не страшно. И это мой стиль, чего от него отказываться-то.

Вечером на арену заехали игроки СКА, Ярослав Аскаров даже немного посмотрел игру «Сочи» — «Автомобилист», более опытные ребята остались в отеле. Перспективный голкипер стал заметно крепче, сильней. Это уже не тот ребенок, что был в юниорской сборной.

Судя по Аскарову, Соколову наши молодые хоккеисты стали относиться к себе еще серьезней.

Сергей Шумаков из «Автомобилиста» вышел в первом звене своей команды с новыми партнерами и сразу же стал набирать очки.

— От травмы не осталось и следа, все отлично, — рассказывал он днем. — Теперь жду чемпионата.

Я что-то попытался ответить, но меня перебил Николай Заварухин.

— Он твой друг, да? — поинтересовался он у меня. — Вы дружите?

Пришлось замолчать и вообще ничего не говорить. Кто знает, как это скажется на судьбе хоккеиста.