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Сегодня, 22:40

Федоров потерпел первое поражение в плей-офф. У ЦСКА было очень мало шансов против СКА

СКА обыграл ЦСКА во втором матче финальной серии Западной конференции
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Светлаков и Лео Комаров во втором матче финальной серии Западной конференции.
Фото Владимир Беззубов/photo.khl.ru, photo.khl.ru
Питерцы в два раза перебросали соперника и по сравнению с первым матчем контролировали ход игры.

Кубок Гагарина. Финал Западной конференции. Второй матч
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: Попов — 3 (Светлаков), 1:31 — 0:1. Фальковский — 3 (Кузьменко), 27:56 — 1:1. Гусев — 6 (Ожиганов, Воробьев), 38:44 — 2:1.
Вратари: Юханссон — Федотов (59:16).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 38 (16+14+8) — 16 (4+5+7).
Судьи: Бирин, Фатеев.
4 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12 205 зрителей.
Счет в серии 1-1.

Неудержимый Попов

Повторяющиеся армейские финалы «Запада» поднадоели за последние годы. Подобная стабильность не красит лигу, которая стремится к повышению конкуренции. Впрочем, в нынешнем плей-офф встреча армейских гигантов — абсолютно справедливое продолжение сюжета. Никто из претендентов на высокие места не предложил адекватного сопротивления москвичам и петербуржцам в прошлых раундах.

Центральный сюжет серии ЦСКА и СКА — дуэль тренеров-дебютантов. Сергей Федоров против Романа Ротенберга. Легендарный в прошлом хоккеист против бизнесмена и главы штаба сборной России, получившего диплом ВШТ. Оба специалиста без нервотрепки прошли два раунда, однако петербуржцы не произвели монструозного впечатления, в отличие от москвичей. Федоров одержал восемь побед подряд, отправил в отпуск «Локомотив» и «Динамо» и продлил удачную серию позавчера в Санкт-Петербурге. ЦСКА измотал соперника и вырвал победу в концовке, когда голом разразился «перспективный» Александр Попов. СКА закрыл ведущие звенья соперника, показал высокий темп, но москвичи оказались гибче и терпеливее.

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41-летний Попов продолжил кошмарить соперников во втором матче. Не прошло и двух минут, как ЦСКА открыл счет благодаря активности третьего звена Андрея Светлакова. Александр опередил всех на отскоке от борта и с лета переправил шайбу в ворота. С такой результативностью Попову и до MVP плей-офф недалеко. СКА начал второй матч подряд с быстрой пропущенной шайбы.

Содержание игры сильно контрастировало с вывеской встречи лучших команд конференции. За остроту в атаке у СКА отвечали привычные лидеры: Андрей Кузьменко, Никита Гусев и Антон Бурдасов. ЦСКА в первом периоде больше оборонялся, а хозяева, несмотря на приличный контроль шайбы и хорошие скорости, создали минимум опасных моментов. Не хватало трафика перед вратарем и агрессии на пятаке. На броски без помех габаритный Иван Федотов спокойно реагировал.

Со второго периода СКА перестроился. Помогло в том числе нереализованное большинство. Формат «пять на четыре» предполагает больше пространства для креативных форвардов. Способных обострить игру, принять нестандартное решение, удивить обводкой или хитрой передачей. Гости оборонялись внимательно. Компактно располагались в зоне, накрывая игроков, получающих шайбу. Сравнять счет СКА помогли фирменные «улитки» Андрея Кузьменко, выдавшего идеальный пас из-за ворот на Степана Фальковского. Только на 28-й минуте хозяева извлекли выгоду из неприличного преимущества по броскам (23-6).

Магия Гусева

В середине второго периода петербуржцы потеряли Игоря Ожиганова, который отправился в раздевалку после заблокированного броска. СКА временно перешел на пять защитников, несмотря на скучающего на лавке Даниила Пыленкова. Ожиганов вернулся ближе к концу периода и помог партнерам организовать второй гол. Игорь запустил шайбу в сторону ворот, но промахнулся. Отскок прочитал хитрый Никита Гусев. Форвард моментально сориентировался и направил шайбу в ближний угол, находясь на лицевой линии. Магия — не иначе.

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За 40 минут ЦСКА девять раз бросил по воротам Ларса Юханссона. Минимальное преимущество в счете СКА — закономерный исход двух периодов, учитывая медлительность и безыдейность москвичей в атаке. Исправить критическую ситуацию и нагрузить голкипера петербуржцев работой гостям удалось в начале третьего отрезка, когда Зыков и Бардаков присели в штраф-бокс с 22-секундным интервалом. Большинство помогло ЦСКА выполнить половину нормы бросков за два прошлых периода, но питерцы отбились и отодвинули игру от ворот Юханссона.

Двойное численное преимущество не реализовали и хозяева. Впрочем, им и не требовалось отыгрываться. Куда важнее, что последние минуты СКА провел с контролем шайбы, не позволив сопернику устроить финальный штурм. Серия переезжает в Москву при ничейном результате (1-1). Петербуржцы с футбольным счетом обыграли ЦСКА на глазах главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Зафиксируем сегодняшний день — день первого поражения Сергея Федорова в плей-офф.

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
1
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
1 - 0
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
0 - 0
3. Трактор - Металлург
0 - 0
4. Трактор - Металлург
0 - 0
1 - 0
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
1 - 1
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
5. СКА - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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7.04
8.04
9.04
4.04 19:30
СКА – ЦСКА
 2 : 1
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