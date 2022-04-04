Федоров потерпел первое поражение в плей-офф. У ЦСКА было очень мало шансов против СКА
Кубок Гагарина. Финал Западной конференции. Второй матч
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: Попов — 3 (Светлаков), 1:31 — 0:1. Фальковский — 3 (Кузьменко), 27:56 — 1:1. Гусев — 6 (Ожиганов, Воробьев), 38:44 — 2:1.
Вратари: Юханссон — Федотов (59:16).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 38 (16+14+8) — 16 (4+5+7).
Судьи: Бирин, Фатеев.
4 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12 205 зрителей.
Счет в серии 1-1.
Неудержимый Попов
Повторяющиеся армейские финалы «Запада» поднадоели за последние годы. Подобная стабильность не красит лигу, которая стремится к повышению конкуренции. Впрочем, в нынешнем плей-офф встреча армейских гигантов — абсолютно справедливое продолжение сюжета. Никто из претендентов на высокие места не предложил адекватного сопротивления москвичам и петербуржцам в прошлых раундах.
Центральный сюжет серии ЦСКА и СКА — дуэль тренеров-дебютантов. Сергей Федоров против Романа Ротенберга. Легендарный в прошлом хоккеист против бизнесмена и главы штаба сборной России, получившего диплом ВШТ. Оба специалиста без нервотрепки прошли два раунда, однако петербуржцы не произвели монструозного впечатления, в отличие от москвичей. Федоров одержал восемь побед подряд, отправил в отпуск «Локомотив» и «Динамо» и продлил удачную серию позавчера в Санкт-Петербурге. ЦСКА измотал соперника и вырвал победу в концовке, когда голом разразился «перспективный» Александр Попов. СКА закрыл ведущие звенья соперника, показал высокий темп, но москвичи оказались гибче и терпеливее.
41-летний Попов продолжил кошмарить соперников во втором матче. Не прошло и двух минут, как ЦСКА открыл счет благодаря активности третьего звена Андрея Светлакова. Александр опередил всех на отскоке от борта и с лета переправил шайбу в ворота. С такой результативностью Попову и до MVP плей-офф недалеко. СКА начал второй матч подряд с быстрой пропущенной шайбы.
Содержание игры сильно контрастировало с вывеской встречи лучших команд конференции. За остроту в атаке у СКА отвечали привычные лидеры: Андрей Кузьменко, Никита Гусев и Антон Бурдасов. ЦСКА в первом периоде больше оборонялся, а хозяева, несмотря на приличный контроль шайбы и хорошие скорости, создали минимум опасных моментов. Не хватало трафика перед вратарем и агрессии на пятаке. На броски без помех габаритный Иван Федотов спокойно реагировал.
Со второго периода СКА перестроился. Помогло в том числе нереализованное большинство. Формат «пять на четыре» предполагает больше пространства для креативных форвардов. Способных обострить игру, принять нестандартное решение, удивить обводкой или хитрой передачей. Гости оборонялись внимательно. Компактно располагались в зоне, накрывая игроков, получающих шайбу. Сравнять счет СКА помогли фирменные «улитки» Андрея Кузьменко, выдавшего идеальный пас из-за ворот на Степана Фальковского. Только на 28-й минуте хозяева извлекли выгоду из неприличного преимущества по броскам (23-6).
Магия Гусева
В середине второго периода петербуржцы потеряли Игоря Ожиганова, который отправился в раздевалку после заблокированного броска. СКА временно перешел на пять защитников, несмотря на скучающего на лавке Даниила Пыленкова. Ожиганов вернулся ближе к концу периода и помог партнерам организовать второй гол. Игорь запустил шайбу в сторону ворот, но промахнулся. Отскок прочитал хитрый Никита Гусев. Форвард моментально сориентировался и направил шайбу в ближний угол, находясь на лицевой линии. Магия — не иначе.
За 40 минут ЦСКА девять раз бросил по воротам Ларса Юханссона. Минимальное преимущество в счете СКА — закономерный исход двух периодов, учитывая медлительность и безыдейность москвичей в атаке. Исправить критическую ситуацию и нагрузить голкипера петербуржцев работой гостям удалось в начале третьего отрезка, когда Зыков и Бардаков присели в штраф-бокс с 22-секундным интервалом. Большинство помогло ЦСКА выполнить половину нормы бросков за два прошлых периода, но питерцы отбились и отодвинули игру от ворот Юханссона.
Двойное численное преимущество не реализовали и хозяева. Впрочем, им и не требовалось отыгрываться. Куда важнее, что последние минуты СКА провел с контролем шайбы, не позволив сопернику устроить финальный штурм. Серия переезжает в Москву при ничейном результате (1-1). Петербуржцы с футбольным счетом обыграли ЦСКА на глазах главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Зафиксируем сегодняшний день — день первого поражения Сергея Федорова в плей-офф.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - ЦСКА
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|4.04
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|2 : 1