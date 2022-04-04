Федоров потерпел первое поражение в плей-офф. У ЦСКА было очень мало шансов против СКА

Питерцы в два раза перебросали соперника и по сравнению с первым матчем контролировали ход игры.

Кубок Гагарина. Финал Западной конференции. Второй матч

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Попов — 3 (Светлаков), 1:31 — 0:1. Фальковский — 3 (Кузьменко), 27:56 — 1:1. Гусев — 6 (Ожиганов, Воробьев), 38:44 — 2:1.

Вратари: Юханссон — Федотов (59:16).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 38 (16+14+8) — 16 (4+5+7).

Судьи: Бирин, Фатеев.

4 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12 205 зрителей.

Счет в серии 1-1.

Неудержимый Попов

Повторяющиеся армейские финалы «Запада» поднадоели за последние годы. Подобная стабильность не красит лигу, которая стремится к повышению конкуренции. Впрочем, в нынешнем плей-офф встреча армейских гигантов — абсолютно справедливое продолжение сюжета. Никто из претендентов на высокие места не предложил адекватного сопротивления москвичам и петербуржцам в прошлых раундах.

Центральный сюжет серии ЦСКА и СКА — дуэль тренеров-дебютантов. Сергей Федоров против Романа Ротенберга. Легендарный в прошлом хоккеист против бизнесмена и главы штаба сборной России, получившего диплом ВШТ. Оба специалиста без нервотрепки прошли два раунда, однако петербуржцы не произвели монструозного впечатления, в отличие от москвичей. Федоров одержал восемь побед подряд, отправил в отпуск «Локомотив» и «Динамо» и продлил удачную серию позавчера в Санкт-Петербурге. ЦСКА измотал соперника и вырвал победу в концовке, когда голом разразился «перспективный» Александр Попов. СКА закрыл ведущие звенья соперника, показал высокий темп, но москвичи оказались гибче и терпеливее.

41-летний Попов продолжил кошмарить соперников во втором матче. Не прошло и двух минут, как ЦСКА открыл счет благодаря активности третьего звена Андрея Светлакова. Александр опередил всех на отскоке от борта и с лета переправил шайбу в ворота. С такой результативностью Попову и до MVP плей-офф недалеко. СКА начал второй матч подряд с быстрой пропущенной шайбы.

Содержание игры сильно контрастировало с вывеской встречи лучших команд конференции. За остроту в атаке у СКА отвечали привычные лидеры: Андрей Кузьменко, Никита Гусев и Антон Бурдасов. ЦСКА в первом периоде больше оборонялся, а хозяева, несмотря на приличный контроль шайбы и хорошие скорости, создали минимум опасных моментов. Не хватало трафика перед вратарем и агрессии на пятаке. На броски без помех габаритный Иван Федотов спокойно реагировал.

Со второго периода СКА перестроился. Помогло в том числе нереализованное большинство. Формат «пять на четыре» предполагает больше пространства для креативных форвардов. Способных обострить игру, принять нестандартное решение, удивить обводкой или хитрой передачей. Гости оборонялись внимательно. Компактно располагались в зоне, накрывая игроков, получающих шайбу. Сравнять счет СКА помогли фирменные «улитки» Андрея Кузьменко, выдавшего идеальный пас из-за ворот на Степана Фальковского. Только на 28-й минуте хозяева извлекли выгоду из неприличного преимущества по броскам (23-6).

Магия Гусева

В середине второго периода петербуржцы потеряли Игоря Ожиганова, который отправился в раздевалку после заблокированного броска. СКА временно перешел на пять защитников, несмотря на скучающего на лавке Даниила Пыленкова. Ожиганов вернулся ближе к концу периода и помог партнерам организовать второй гол. Игорь запустил шайбу в сторону ворот, но промахнулся. Отскок прочитал хитрый Никита Гусев. Форвард моментально сориентировался и направил шайбу в ближний угол, находясь на лицевой линии. Магия — не иначе.

За 40 минут ЦСКА девять раз бросил по воротам Ларса Юханссона. Минимальное преимущество в счете СКА — закономерный исход двух периодов, учитывая медлительность и безыдейность москвичей в атаке. Исправить критическую ситуацию и нагрузить голкипера петербуржцев работой гостям удалось в начале третьего отрезка, когда Зыков и Бардаков присели в штраф-бокс с 22-секундным интервалом. Большинство помогло ЦСКА выполнить половину нормы бросков за два прошлых периода, но питерцы отбились и отодвинули игру от ворот Юханссона.

Двойное численное преимущество не реализовали и хозяева. Впрочем, им и не требовалось отыгрываться. Куда важнее, что последние минуты СКА провел с контролем шайбы, не позволив сопернику устроить финальный штурм. Серия переезжает в Москву при ничейном результате (1-1). Петербуржцы с футбольным счетом обыграли ЦСКА на глазах главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Зафиксируем сегодняшний день — день первого поражения Сергея Федорова в плей-офф.