Легионеры бросают клубы КХЛ и срочно едут домой. Но далеко не все
Матч
Противостояние между ЦСКА и «Локомотивом» прогнозировалось как скучное с точки зрения зрелища. Считалось, что соперники начнут отсиживаться у своих ворот и ждать ошибок друг друга. Но ничего подобного. Вполне бодрый матч, с напряжением, свойственным плей-офф. И логично, что игра закончилась только в овертайме, неожиданно лишь то, что по итогам основного времени было заброшено шесть шайб. Вырисовывается преимущество московского клуба. Пока в мелочах, но это тот случай, когда такие моменты и определяют исход в серии.
Оборона команды Сергея Федорова все-таки надежнее ярославской, в ней нет таких хоккеистов, как Брэндон Гормли. Новичок «Локомотива», выкупленный у Риги, не успевает, он даже психологически не готов выступать за серьезный клуб. Звенья у ЦСКА более ровные. И хотя нельзя сказать, что Сергей Плотников или Павел Карнаухов выглядят блестяще, они были лучше Артема Анисимова из первого звена соперника. Двухмесячное отсутствие игровой практики очень серьезно сказалось на хоккеисте. Плюс у ЦСКА есть ребята, готовые удивлять.
Посмотрите, как сыграл Александр Попов! Это потом в протоколе мы увидели, что ветеран провел на площадке всего 11 минут. Но в каждой смене он давил на соперников, что-то придумывал и завершил игру с двумя результативными передачами. Было ощущение, что возрастной армеец и не уходил с площадки.
ЦСКА повел в серии и теперь выглядит фаворитом. Не таким, чтобы отдыхать в оставшихся встречах, но команда явно лучше соперника. Может ли что-то измениться? Наверняка Игорь Никитин что-то придумает.
Поражение
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев сказал, что команда против «Барыса» играла неплохо, только не смогла реализовать свои моменты. Но мы-то видели совершенно другое. Уральцы не готовы к плей-офф, особенно психологически. И пусть статистика по броскам говорит об их активности, но цифры врут и не показывают реальной картины. Хоккеисты «Барыса» знали, что делать на льду. Особенно удивил Томаш Юрчо, легко ставший лидером команды. Магнитогорцы не играли, а старались проснуться. Что с ними произошло-то?
Ответ надо искать в концовке регулярного чемпионата, когда команда очень серьезно просела. И выводы были сделаны странные — уволен тренер по физической подготовке. На него свалили вину за неудачи команды. И тогда это казалось странным, а уж сейчас все могли убедиться, что дело не в этом человеке. Да, с «Металлургом» по-прежнему расслабляться нельзя. Когда в команде такие хоккеисты, как Николай Голдобин или Брэндон Лайпсик, то это всегда опасно. Они могут создать голевой момент из ничего, за ними нужно внимательно следить. Но обычно когда за кем-то следят особо, то свобода появляется у других. Но остальные 11 форвардов команды сыграли плохо. Юрий Михайлис быстро почувствовал это и перегруппировал силы, что привело к победе. Конечно, многое еще изменится. «Барыс» стал ближе к выходу во второй раунд лишь технически. Но нет и речи ни о каком превосходстве победителя Восточной конференции.
Побег
Российские клубы стали терять легионеров. «Салават Юлаев» покинул Джефф Плэтт. Но тут большие вопросы. Он обладатель белорусского паспорта, потому и не считался иностранцем в России. И, кстати, с него можно потребовать компенсацию за отъезд. Почему он бросил команду в тяжелое время, перед важными матчами? Да, можно сколько угодно шутить над тем, что без Джеффа команда стала сильнее, но не зря же тренер регулярно ставил хоккеиста в состав несмотря на критику. А Плэтт оказался предателем. И если в ситуации с другими игроками можно войти в положение, не настаивать на исполнении договора, то белорусский игрок обязан вернуть то, что положено.
С американцем из «Сибири» Ником Шором сложнее. Мы-то точно понимаем, что иностранец находился в безопасности. Ему ничего не угрожало ни в Новосибирске, ни в Уфе. Более того, «Сибирь» предлагала хороший контракт хоккеисту на следующий сезон. Но Шор решил не рисковать и послушал рекомендации МИД США, который настоятельно просил граждан страны покинуть Россию. Может быть, испугался сам. Может быть, позвонил в консульство и его там напугали. Отъезд серьезно бьет по шансам новосибирского клуба пройти во второй раунд. Там каждый хоккеист на счету, а тут речь о ведущем хоккеисте.
Подвели клуб легионеры минского «Динамо». Они уже заявили, что думают лишь о возвращении и радуются, что оказались в Санкт-Петербурге, оттуда легко выбраться в Финляндию. Это удар по белорусскому клубу, который всегда хорошо относился к иностранцам. Теперь Крейгу Вудкрофту можно рассчитывать только на местных, но переиграть СКА можно будет только за счет эмоций. Хорошо, что сам тренер пока не собирается уезжать.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|2.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|2.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -
|2.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|- : -