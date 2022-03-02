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Сегодня, 11:15

Легионеры бросают клубы КХЛ и срочно едут домой. Но далеко не все

Легионеры клубов КХЛ уезжают из России из-за политической ситуации
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Нападающий Ник Шор покинул «Сибирь».
Фото ХК «Сибирь»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Противостояние между ЦСКА и «Локомотивом» прогнозировалось как скучное с точки зрения зрелища. Считалось, что соперники начнут отсиживаться у своих ворот и ждать ошибок друг друга. Но ничего подобного. Вполне бодрый матч, с напряжением, свойственным плей-офф. И логично, что игра закончилась только в овертайме, неожиданно лишь то, что по итогам основного времени было заброшено шесть шайб. Вырисовывается преимущество московского клуба. Пока в мелочах, но это тот случай, когда такие моменты и определяют исход в серии.

Оборона команды Сергея Федорова все-таки надежнее ярославской, в ней нет таких хоккеистов, как Брэндон Гормли. Новичок «Локомотива», выкупленный у Риги, не успевает, он даже психологически не готов выступать за серьезный клуб. Звенья у ЦСКА более ровные. И хотя нельзя сказать, что Сергей Плотников или Павел Карнаухов выглядят блестяще, они были лучше Артема Анисимова из первого звена соперника. Двухмесячное отсутствие игровой практики очень серьезно сказалось на хоккеисте. Плюс у ЦСКА есть ребята, готовые удивлять.

Матч ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Суперхоккей в Москве! ЦСКА и «Локомотив» начали плей-офф шикарным матчем

Посмотрите, как сыграл Александр Попов! Это потом в протоколе мы увидели, что ветеран провел на площадке всего 11 минут. Но в каждой смене он давил на соперников, что-то придумывал и завершил игру с двумя результативными передачами. Было ощущение, что возрастной армеец и не уходил с площадки.

ЦСКА повел в серии и теперь выглядит фаворитом. Не таким, чтобы отдыхать в оставшихся встречах, но команда явно лучше соперника. Может ли что-то измениться? Наверняка Игорь Никитин что-то придумает.

Вратарь Иван Федотов и&nbsp;Павел Карнаухов.

Поражение

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев сказал, что команда против «Барыса» играла неплохо, только не смогла реализовать свои моменты. Но мы-то видели совершенно другое. Уральцы не готовы к плей-офф, особенно психологически. И пусть статистика по броскам говорит об их активности, но цифры врут и не показывают реальной картины. Хоккеисты «Барыса» знали, что делать на льду. Особенно удивил Томаш Юрчо, легко ставший лидером команды. Магнитогорцы не играли, а старались проснуться. Что с ними произошло-то?

1&nbsp;марта. Магнитогорск. &laquo;Металлург&raquo; (Магнитогорск)&nbsp;&mdash; &laquo;Барыс&raquo; (Нур-Султан)&nbsp;&mdash; 2:3. Брендэн Лайпсик. Плей-офф начался с сенсации. Лидер регулярки уже проигрывает восьмой команде «Востока»

Ответ надо искать в концовке регулярного чемпионата, когда команда очень серьезно просела. И выводы были сделаны странные — уволен тренер по физической подготовке. На него свалили вину за неудачи команды. И тогда это казалось странным, а уж сейчас все могли убедиться, что дело не в этом человеке. Да, с «Металлургом» по-прежнему расслабляться нельзя. Когда в команде такие хоккеисты, как Николай Голдобин или Брэндон Лайпсик, то это всегда опасно. Они могут создать голевой момент из ничего, за ними нужно внимательно следить. Но обычно когда за кем-то следят особо, то свобода появляется у других. Но остальные 11 форвардов команды сыграли плохо. Юрий Михайлис быстро почувствовал это и перегруппировал силы, что привело к победе. Конечно, многое еще изменится. «Барыс» стал ближе к выходу во второй раунд лишь технически. Но нет и речи ни о каком превосходстве победителя Восточной конференции.

Побег

Российские клубы стали терять легионеров. «Салават Юлаев» покинул Джефф Плэтт. Но тут большие вопросы. Он обладатель белорусского паспорта, потому и не считался иностранцем в России. И, кстати, с него можно потребовать компенсацию за отъезд. Почему он бросил команду в тяжелое время, перед важными матчами? Да, можно сколько угодно шутить над тем, что без Джеффа команда стала сильнее, но не зря же тренер регулярно ставил хоккеиста в состав несмотря на критику. А Плэтт оказался предателем. И если в ситуации с другими игроками можно войти в положение, не настаивать на исполнении договора, то белорусский игрок обязан вернуть то, что положено.

Маркус Гранлунд. Гранлунд и Ларсен покинули «Салават Юлаев» в день первого матча в Кубке Гагарина

С американцем из «Сибири» Ником Шором сложнее. Мы-то точно понимаем, что иностранец находился в безопасности. Ему ничего не угрожало ни в Новосибирске, ни в Уфе. Более того, «Сибирь» предлагала хороший контракт хоккеисту на следующий сезон. Но Шор решил не рисковать и послушал рекомендации МИД США, который настоятельно просил граждан страны покинуть Россию. Может быть, испугался сам. Может быть, позвонил в консульство и его там напугали. Отъезд серьезно бьет по шансам новосибирского клуба пройти во второй раунд. Там каждый хоккеист на счету, а тут речь о ведущем хоккеисте.

Подвели клуб легионеры минского «Динамо». Они уже заявили, что думают лишь о возвращении и радуются, что оказались в Санкт-Петербурге, оттуда легко выбраться в Финляндию. Это удар по белорусскому клубу, который всегда хорошо относился к иностранцам. Теперь Крейгу Вудкрофту можно рассчитывать только на местных, но переиграть СКА можно будет только за счет эмоций. Хорошо, что сам тренер пока не собирается уезжать.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
ХК ЦСКА (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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0 - 0
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
1. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2. СКА - Динамо Мн
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3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
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Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
1. Металлург - Барыс
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
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