Легионеры бросают клубы КХЛ и срочно едут домой. Но далеко не все

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Противостояние между ЦСКА и «Локомотивом» прогнозировалось как скучное с точки зрения зрелища. Считалось, что соперники начнут отсиживаться у своих ворот и ждать ошибок друг друга. Но ничего подобного. Вполне бодрый матч, с напряжением, свойственным плей-офф. И логично, что игра закончилась только в овертайме, неожиданно лишь то, что по итогам основного времени было заброшено шесть шайб. Вырисовывается преимущество московского клуба. Пока в мелочах, но это тот случай, когда такие моменты и определяют исход в серии.

Оборона команды Сергея Федорова все-таки надежнее ярославской, в ней нет таких хоккеистов, как Брэндон Гормли. Новичок «Локомотива», выкупленный у Риги, не успевает, он даже психологически не готов выступать за серьезный клуб. Звенья у ЦСКА более ровные. И хотя нельзя сказать, что Сергей Плотников или Павел Карнаухов выглядят блестяще, они были лучше Артема Анисимова из первого звена соперника. Двухмесячное отсутствие игровой практики очень серьезно сказалось на хоккеисте. Плюс у ЦСКА есть ребята, готовые удивлять.

Посмотрите, как сыграл Александр Попов! Это потом в протоколе мы увидели, что ветеран провел на площадке всего 11 минут. Но в каждой смене он давил на соперников, что-то придумывал и завершил игру с двумя результативными передачами. Было ощущение, что возрастной армеец и не уходил с площадки.

ЦСКА повел в серии и теперь выглядит фаворитом. Не таким, чтобы отдыхать в оставшихся встречах, но команда явно лучше соперника. Может ли что-то измениться? Наверняка Игорь Никитин что-то придумает.

Поражение

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев сказал, что команда против «Барыса» играла неплохо, только не смогла реализовать свои моменты. Но мы-то видели совершенно другое. Уральцы не готовы к плей-офф, особенно психологически. И пусть статистика по броскам говорит об их активности, но цифры врут и не показывают реальной картины. Хоккеисты «Барыса» знали, что делать на льду. Особенно удивил Томаш Юрчо, легко ставший лидером команды. Магнитогорцы не играли, а старались проснуться. Что с ними произошло-то?

Ответ надо искать в концовке регулярного чемпионата, когда команда очень серьезно просела. И выводы были сделаны странные — уволен тренер по физической подготовке. На него свалили вину за неудачи команды. И тогда это казалось странным, а уж сейчас все могли убедиться, что дело не в этом человеке. Да, с «Металлургом» по-прежнему расслабляться нельзя. Когда в команде такие хоккеисты, как Николай Голдобин или Брэндон Лайпсик, то это всегда опасно. Они могут создать голевой момент из ничего, за ними нужно внимательно следить. Но обычно когда за кем-то следят особо, то свобода появляется у других. Но остальные 11 форвардов команды сыграли плохо. Юрий Михайлис быстро почувствовал это и перегруппировал силы, что привело к победе. Конечно, многое еще изменится. «Барыс» стал ближе к выходу во второй раунд лишь технически. Но нет и речи ни о каком превосходстве победителя Восточной конференции.

Побег

Российские клубы стали терять легионеров. «Салават Юлаев» покинул Джефф Плэтт. Но тут большие вопросы. Он обладатель белорусского паспорта, потому и не считался иностранцем в России. И, кстати, с него можно потребовать компенсацию за отъезд. Почему он бросил команду в тяжелое время, перед важными матчами? Да, можно сколько угодно шутить над тем, что без Джеффа команда стала сильнее, но не зря же тренер регулярно ставил хоккеиста в состав несмотря на критику. А Плэтт оказался предателем. И если в ситуации с другими игроками можно войти в положение, не настаивать на исполнении договора, то белорусский игрок обязан вернуть то, что положено.

С американцем из «Сибири» Ником Шором сложнее. Мы-то точно понимаем, что иностранец находился в безопасности. Ему ничего не угрожало ни в Новосибирске, ни в Уфе. Более того, «Сибирь» предлагала хороший контракт хоккеисту на следующий сезон. Но Шор решил не рисковать и послушал рекомендации МИД США, который настоятельно просил граждан страны покинуть Россию. Может быть, испугался сам. Может быть, позвонил в консульство и его там напугали. Отъезд серьезно бьет по шансам новосибирского клуба пройти во второй раунд. Там каждый хоккеист на счету, а тут речь о ведущем хоккеисте.

Подвели клуб легионеры минского «Динамо». Они уже заявили, что думают лишь о возвращении и радуются, что оказались в Санкт-Петербурге, оттуда легко выбраться в Финляндию. Это удар по белорусскому клубу, который всегда хорошо относился к иностранцам. Теперь Крейгу Вудкрофту можно рассчитывать только на местных, но переиграть СКА можно будет только за счет эмоций. Хорошо, что сам тренер пока не собирается уезжать.