Гранлунд и Ларсен покинули «Салават Юлаев» в день первого матча в Кубке Гагарина

По информации «СЭ», в день первого матча первого раунда плей-офф КХЛ состав «Салавата Юлаева» покинули два хоккеиста. Это нападающий Маркус Гранлунд и защитник Филип Ларсен.

Сегодня, 2 марта, уфимцы на своем льду примут «Сибирь» в рамках первого раунда Кубка Гагарина.

28-летний Гранлунд провел 41 матч в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ и набрал 38 (8+30) очков. На счету 32-летнего Ларсена — 36 игр в сезоне и 17 (4+14) баллов.

Ранее команду официально покинул нападающий Джефф Плэтт.

Кубок Гагарина-2022, расписание и результаты 2 марта: «Ак Барс» — «Авангард», СКА — «Динамо» Минск