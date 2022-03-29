ЦСКА подписывает контракт со звездой. А у других клубов начались проблемы с деньгами

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Нет сомнения, что Боб Хартли просто перехитрил Илью Воробьева. Тренер «Авангарда», оставшись с тремя защитниками, которым он доверяет, а также с одним сыгранным звеном, не стал окапываться в своей зоне, а заставил идти вперед и атаковать при первой возможности. Это стало сюрпризом для гостей, которые просто не сумели перестроиться. В Балашихе прекрасно понимали, что самая слабая позиция «Металлурга» — вратарская. Да, Василий Кошечкин может сыграть божественно, но времена, когда он проводил на высоком уровне пять — семь матчей подряд, далеко в прошлом, а даже в этой серии было заметно, что иногда он не справляется с простыми бросками. Все у Хартли сработало, а у уральцев опять возникли проблемы в матче, когда нужно проявлять характер и биться.

Впрочем, болельщикам «Металлурга» не стоит сильно расстраиваться. «Авангард» — солидный клуб, в составе которого очень хорошие спортсмены. Обыграть такого соперника четыре раза подряд необычайно сложно. Притом что в этом сезоне подмосковный клуб не всегда блещет, у них ни разу не было серий из четырех поражений. По три — было, но четыре ни разу.

Немного расстроило, что хоккеисты обеих команд начали в какой-то момент выпрашивать удаления. К судьям вопросов нет. Арбитры никогда в жизни не будут готовы к тому, что надо оценивать не хоккей, а театральные постановки. Они учили правила и выбивались на определенный уровень за счет их знания и чтения игры. А симуляции и красивые падения — вне их компетенции. Так что будет седьмая игра. И она получится крутой.

Контракт

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев продлил контракт с клубом на три года. Отличное решение армейской команды. Форвард неплохого уровня, особенно в турнире, в котором вряд ли будут участвовать легионеры. Статистика уроженца Пензы в этом сезоне просела, но все равно Антон — один из лидеров команды. С мыслью вернуться за океан хоккеист попрощался окончательно, но, честно говоря, никто и не видит его в топ-6 любого клуба НХЛ, а разрушать и размазывать по борту армеец не умеет.

Но удивительно, что сейчас, в конце марта, армейцы заключили дорогой контракт с нападающим. Говорят, что зарплата нападающего будет 70 миллионов в год. А это значит, что армейцы что-то знают про будущее? Приглядитесь, что происходит вокруг. До этого ни одна команда КХЛ не заключала таких дорогих контрактов после 24 февраля. Каких-то хоккеистов подписывают, но со звездами первого уровня не договариваются. Все ждут, бюджеты даже богатых клубов под вопросом. Молчат в «Динамо» и «Ак Барсе», нет никаких новостей из «Авангарда» и СКА. А тут такой мощный контракт.

При этом мы прекрасно знаем, что основной спонсор армейцев тоже под какими-то санкциями, хотя нефтянка, по определенным причинам, не так сильно пострадала из-за мировых событий. Либо Игорь Есмантович, в чьих связях мы уже не сомневаемся, обладает какой-то инсайдерской информацией о том, что будет летом, либо владельцы клуба дали гарантию, что при любой ситуации хоккей не бросят. Если сбудется второй вариант, то ждем новостей о вратаре Иване Федотове. Сейчас это ключевой игрок команды. Сохранение голкипера сделает армейцев безусловным фаворитом следующего сезона.

Проблемы

Пока в ЦСКА подписывают легионеров высокого уровня, в других клубах стараются закрыть «хвосты» этого сезона. В московском «Динамо» неспокойно. Есть задолженности по зарплате, до сих пор не рассчитались по бонусам. С последним вообще непонятно. Хоккеисты уверены, что какие-то премии выплачиваются во время чемпионата, а руководство утверждало, что все, что помимо зарплаты, отдается после окончания сезона. Странно, что об этом игроки узнают из прессы, а не из общения внутри команды. Но теперь пропала и зарплата за полтора месяца. Впрочем, система финансирования клуба не очень простая, не забывайте, что относительно недавно в «Динамо» рассчитались по бонусам за сезон-2020/21. Вероятно, все наладится, но отношения между хоккеистами и начальством уже испорчены.

Есть проблемы у «Барыса». Там зарплату не платят уже три месяца, а хоккеистам говорят, что до конца апреля не стоит ни на что рассчитывать. К этому моменту долг будет составлять уже четыре месяца, и многие очень сильно волнуются: а отдадут ли? В прошлом сезоне выплатили, но тогда не было мирового кризиса, а совсем недавно в этой стране тоже были волнения. И, как вы помните, государственный пост покинул основной куратор команды. Так что надо не просто найти деньги, а разобраться, кто дальше будет руководить клубом из Казахстана. И нужен ли он вообще в КХЛ.

И уж совсем странная ситуация в «Ростове», выступающем в Высшей хоккейной лиге. Там должны премии за прошлый сезон. При этом руководство признает наличие долга, но каждый раз переносит выплаты. Представляете, уж год прошел, а до сих пор слышны только лишь обещания. Боюсь, что рубрика про финансовые проблемы будет постоянной в ближайшее время.