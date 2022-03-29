ЦСКА подписывает контракт со звездой. А у других клубов начались проблемы с деньгами
Матч
Нет сомнения, что Боб Хартли просто перехитрил Илью Воробьева. Тренер «Авангарда», оставшись с тремя защитниками, которым он доверяет, а также с одним сыгранным звеном, не стал окапываться в своей зоне, а заставил идти вперед и атаковать при первой возможности. Это стало сюрпризом для гостей, которые просто не сумели перестроиться. В Балашихе прекрасно понимали, что самая слабая позиция «Металлурга» — вратарская. Да, Василий Кошечкин может сыграть божественно, но времена, когда он проводил на высоком уровне пять — семь матчей подряд, далеко в прошлом, а даже в этой серии было заметно, что иногда он не справляется с простыми бросками. Все у Хартли сработало, а у уральцев опять возникли проблемы в матче, когда нужно проявлять характер и биться.
Впрочем, болельщикам «Металлурга» не стоит сильно расстраиваться. «Авангард» — солидный клуб, в составе которого очень хорошие спортсмены. Обыграть такого соперника четыре раза подряд необычайно сложно. Притом что в этом сезоне подмосковный клуб не всегда блещет, у них ни разу не было серий из четырех поражений. По три — было, но четыре ни разу.
Немного расстроило, что хоккеисты обеих команд начали в какой-то момент выпрашивать удаления. К судьям вопросов нет. Арбитры никогда в жизни не будут готовы к тому, что надо оценивать не хоккей, а театральные постановки. Они учили правила и выбивались на определенный уровень за счет их знания и чтения игры. А симуляции и красивые падения — вне их компетенции. Так что будет седьмая игра. И она получится крутой.
Контракт
Нападающий ЦСКА Антон Слепышев продлил контракт с клубом на три года. Отличное решение армейской команды. Форвард неплохого уровня, особенно в турнире, в котором вряд ли будут участвовать легионеры. Статистика уроженца Пензы в этом сезоне просела, но все равно Антон — один из лидеров команды. С мыслью вернуться за океан хоккеист попрощался окончательно, но, честно говоря, никто и не видит его в топ-6 любого клуба НХЛ, а разрушать и размазывать по борту армеец не умеет.
Но удивительно, что сейчас, в конце марта, армейцы заключили дорогой контракт с нападающим. Говорят, что зарплата нападающего будет 70 миллионов в год. А это значит, что армейцы что-то знают про будущее? Приглядитесь, что происходит вокруг. До этого ни одна команда КХЛ не заключала таких дорогих контрактов после 24 февраля. Каких-то хоккеистов подписывают, но со звездами первого уровня не договариваются. Все ждут, бюджеты даже богатых клубов под вопросом. Молчат в «Динамо» и «Ак Барсе», нет никаких новостей из «Авангарда» и СКА. А тут такой мощный контракт.
При этом мы прекрасно знаем, что основной спонсор армейцев тоже под какими-то санкциями, хотя нефтянка, по определенным причинам, не так сильно пострадала из-за мировых событий. Либо Игорь Есмантович, в чьих связях мы уже не сомневаемся, обладает какой-то инсайдерской информацией о том, что будет летом, либо владельцы клуба дали гарантию, что при любой ситуации хоккей не бросят. Если сбудется второй вариант, то ждем новостей о вратаре Иване Федотове. Сейчас это ключевой игрок команды. Сохранение голкипера сделает армейцев безусловным фаворитом следующего сезона.
Проблемы
Пока в ЦСКА подписывают легионеров высокого уровня, в других клубах стараются закрыть «хвосты» этого сезона. В московском «Динамо» неспокойно. Есть задолженности по зарплате, до сих пор не рассчитались по бонусам. С последним вообще непонятно. Хоккеисты уверены, что какие-то премии выплачиваются во время чемпионата, а руководство утверждало, что все, что помимо зарплаты, отдается после окончания сезона. Странно, что об этом игроки узнают из прессы, а не из общения внутри команды. Но теперь пропала и зарплата за полтора месяца. Впрочем, система финансирования клуба не очень простая, не забывайте, что относительно недавно в «Динамо» рассчитались по бонусам за сезон-2020/21. Вероятно, все наладится, но отношения между хоккеистами и начальством уже испорчены.
Есть проблемы у «Барыса». Там зарплату не платят уже три месяца, а хоккеистам говорят, что до конца апреля не стоит ни на что рассчитывать. К этому моменту долг будет составлять уже четыре месяца, и многие очень сильно волнуются: а отдадут ли? В прошлом сезоне выплатили, но тогда не было мирового кризиса, а совсем недавно в этой стране тоже были волнения. И, как вы помните, государственный пост покинул основной куратор команды. Так что надо не просто найти деньги, а разобраться, кто дальше будет руководить клубом из Казахстана. И нужен ли он вообще в КХЛ.
И уж совсем странная ситуация в «Ростове», выступающем в Высшей хоккейной лиге. Там должны премии за прошлый сезон. При этом руководство признает наличие долга, но каждый раз переносит выплаты. Представляете, уж год прошел, а до сих пор слышны только лишь обещания. Боюсь, что рубрика про финансовые проблемы будет постоянной в ближайшее время.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -