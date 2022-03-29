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Сегодня, 12:00

ЦСКА подписывает контракт со звездой. А у других клубов начались проблемы с деньгами

Клубы КХЛ испытывают проблемы с финансированием из-за мировых санкций
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Антон Слепышев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Нет сомнения, что Боб Хартли просто перехитрил Илью Воробьева. Тренер «Авангарда», оставшись с тремя защитниками, которым он доверяет, а также с одним сыгранным звеном, не стал окапываться в своей зоне, а заставил идти вперед и атаковать при первой возможности. Это стало сюрпризом для гостей, которые просто не сумели перестроиться. В Балашихе прекрасно понимали, что самая слабая позиция «Металлурга» — вратарская. Да, Василий Кошечкин может сыграть божественно, но времена, когда он проводил на высоком уровне пять — семь матчей подряд, далеко в прошлом, а даже в этой серии было заметно, что иногда он не справляется с простыми бросками. Все у Хартли сработало, а у уральцев опять возникли проблемы в матче, когда нужно проявлять характер и биться.

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Впрочем, болельщикам «Металлурга» не стоит сильно расстраиваться. «Авангард» — солидный клуб, в составе которого очень хорошие спортсмены. Обыграть такого соперника четыре раза подряд необычайно сложно. Притом что в этом сезоне подмосковный клуб не всегда блещет, у них ни разу не было серий из четырех поражений. По три — было, но четыре ни разу.

Немного расстроило, что хоккеисты обеих команд начали в какой-то момент выпрашивать удаления. К судьям вопросов нет. Арбитры никогда в жизни не будут готовы к тому, что надо оценивать не хоккей, а театральные постановки. Они учили правила и выбивались на определенный уровень за счет их знания и чтения игры. А симуляции и красивые падения — вне их компетенции. Так что будет седьмая игра. И она получится крутой.

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Контракт

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев продлил контракт с клубом на три года. Отличное решение армейской команды. Форвард неплохого уровня, особенно в турнире, в котором вряд ли будут участвовать легионеры. Статистика уроженца Пензы в этом сезоне просела, но все равно Антон — один из лидеров команды. С мыслью вернуться за океан хоккеист попрощался окончательно, но, честно говоря, никто и не видит его в топ-6 любого клуба НХЛ, а разрушать и размазывать по борту армеец не умеет.

Но удивительно, что сейчас, в конце марта, армейцы заключили дорогой контракт с нападающим. Говорят, что зарплата нападающего будет 70 миллионов в год. А это значит, что армейцы что-то знают про будущее? Приглядитесь, что происходит вокруг. До этого ни одна команда КХЛ не заключала таких дорогих контрактов после 24 февраля. Каких-то хоккеистов подписывают, но со звездами первого уровня не договариваются. Все ждут, бюджеты даже богатых клубов под вопросом. Молчат в «Динамо» и «Ак Барсе», нет никаких новостей из «Авангарда» и СКА. А тут такой мощный контракт.

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При этом мы прекрасно знаем, что основной спонсор армейцев тоже под какими-то санкциями, хотя нефтянка, по определенным причинам, не так сильно пострадала из-за мировых событий. Либо Игорь Есмантович, в чьих связях мы уже не сомневаемся, обладает какой-то инсайдерской информацией о том, что будет летом, либо владельцы клуба дали гарантию, что при любой ситуации хоккей не бросят. Если сбудется второй вариант, то ждем новостей о вратаре Иване Федотове. Сейчас это ключевой игрок команды. Сохранение голкипера сделает армейцев безусловным фаворитом следующего сезона.

Проблемы

Пока в ЦСКА подписывают легионеров высокого уровня, в других клубах стараются закрыть «хвосты» этого сезона. В московском «Динамо» неспокойно. Есть задолженности по зарплате, до сих пор не рассчитались по бонусам. С последним вообще непонятно. Хоккеисты уверены, что какие-то премии выплачиваются во время чемпионата, а руководство утверждало, что все, что помимо зарплаты, отдается после окончания сезона. Странно, что об этом игроки узнают из прессы, а не из общения внутри команды. Но теперь пропала и зарплата за полтора месяца. Впрочем, система финансирования клуба не очень простая, не забывайте, что относительно недавно в «Динамо» рассчитались по бонусам за сезон-2020/21. Вероятно, все наладится, но отношения между хоккеистами и начальством уже испорчены.

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Есть проблемы у «Барыса». Там зарплату не платят уже три месяца, а хоккеистам говорят, что до конца апреля не стоит ни на что рассчитывать. К этому моменту долг будет составлять уже четыре месяца, и многие очень сильно волнуются: а отдадут ли? В прошлом сезоне выплатили, но тогда не было мирового кризиса, а совсем недавно в этой стране тоже были волнения. И, как вы помните, государственный пост покинул основной куратор команды. Так что надо не просто найти деньги, а разобраться, кто дальше будет руководить клубом из Казахстана. И нужен ли он вообще в КХЛ.

И уж совсем странная ситуация в «Ростове», выступающем в Высшей хоккейной лиге. Там должны премии за прошлый сезон. При этом руководство признает наличие долга, но каждый раз переносит выплаты. Представляете, уж год прошел, а до сих пор слышны только лишь обещания. Боюсь, что рубрика про финансовые проблемы будет постоянной в ближайшее время.

Антон Слепышев
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
1. СКА - ЦСКА
0 - 0
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
0 - 0
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
3 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
0 - 0
3 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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30.03 17:00
Металлург – Авангард
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