Обзор дня Алексея Шевченко.

Сборная

Стартовал второй этап Евротура и сборная России только в серии буллитов победила команду Швеции. Плохо это или хорошо? Знаете, если мы собираемся везти такую команду на чемпионат мира, то у нас возникнут серьезные проблемы, хотя бы потому что у шведов соберется более сильная команда, у них-то как раз был самый экспериментальный состав из возможных.

Валерий Брагин сохранил свой тренд из Санкт-Петербурга, когда практически каждое звено изучаешь с чувством недоумения. Взять даже первую тройку. Трудно было представить более странное сочетание, чем Владимир Ткачев — Вадим Шипачев, и не случайно первого довольно быстро заменил Никита Сошников. Напрягло в этой встрече многое: как исполняли буллиты, как позволили сопернику сравнять счет, как оборонялись.

Но в этот день главное событие было в Лозанне, а спортивный суд все-таки не отстранил нашу команду от двух чемпионатов мира. Есть какие-то запреты, но они незначительные, их не стоит и обсуждать. Главное, что и чемпионат мира не забрали, и в Минск (если турнир все-таки пройдет в Белоруссии) пустят, и на Олимпиаде выступим, пусть и под нейтральным статусом. Но это не наказание, а декларация. Радуемся мы, например, за Вадима Шипачева, неважно, где он выступает. И имя у Шипачева не заберут. Если возвращаться в Москву, то с нетерпением ждем следующих игр, чтобы просто наблюдать за экспериментами главного тренера. Кажется, что это самое интересное.

Контракт

«Виннипег» посмотрел на то, как Михаил Бердин провел время в России, и предложил хоккеисту максимально унизительный контракт. Самое смешное, что вратарь подписал его и теперь два года проведет в системе клуба. Вряд ли в первой команде — уровень слишком низкий. По условиям нового договора, зарплата голкипера будет составлять 750 тысяч долларов, а вы смело вычитайте 60-70 процентов, чтобы подсчитать истинный доход.

Но и это еще не все. В этом году Михаил будет претендовать на такие деньги только в первой команде, а если его отправят в «Манитобу», то он может рассчитывать лишь на 250 тысяч (зато без всяких эскроу и отложенных выплат). В чемпионате-2022/23 ситуация поменяется, и в качестве бонуса у Бердина останется зарплата 750 тысяч, даже если он будет в АХЛ. Учитывая экономическую ситуацию, оставаться в фарм-клубе даже выгодней. Но только непонятно, зачем это нужно Бердину. Нынешний контракт у «Виннипега» наверняка проходит по категории «прочие расходы», клуб ничем не рискует, и может дальше искать голкиперов, подписывать проспектов, то есть легко пожертвует игровым временем Михаила без ущерба для себя.

Есть ли шанс у Бердина сыграть в НХЛ? Судя по его действиям на площадке, в «Джетс» должен случится форс-мажор. Но если он не будет пускать «бабочек», то шансов все равно немного. Коннор Хеллибайк подписан до сезона 2023/24, с ним конкурировать бессмысленно. Со вторым номером не все ясно. Есть Лоран Броссуа, который становится свободным агентом ближайшим летом, а также Арвид Хольм, чья зарплата выше, чем у Бердина. Надо сильно постараться, чтобы хотя бы претендовать на звание второго номера.

Курьез

Когда Петерис Скудра был назначен главным тренером рижского «Динамо», то была небольшая надежда, что он избавится от своей привычки ставить крест на игроках за короткий срок. Вроде бы бюджет у клуба небольшой, деньги нужно тратить аккуратно. Но специалист не изменяет себе. Контракты расторгаются без всякого сомнения, хоккеисты легко попадают в список отказов. Такое ощущение, что латвийский клуб вот-вот попадет в плей-офф, а клуб прощается с теми, кто не способен выполнить важнейшую задачу. Но у «Динамо» сезон завершен. Тем не менее, Скудра решил отказаться от услуг двух вратарей. Вряд ли за «Динамо» еще сыграют Илья Проскуряков и Зейн Макинтайер.

С американцем понятно. Его вообще не надо было звать, так как был слишком длинный отпуск, и голкипер просто не успевал набрать форму. Вот и получили шесть ужасных матчей с кошмарной статистикой — 4,65 шайб за игру. Но если Макинтайер был рискованным вариантом, то приглашение Ильи Проскурякова — ответственность Скудры. В момент, когда он начал формировать команду, можно было оставить Андрея Макарова, поискать другие варианты, но Скудра выбрал именно этого голкипера. Тренер работал с ним в сезоне-2016/17 в Нижнем Новгороде и забыл, что прошло уже три года и Илья стал просто ужасен. В итоге Петерис быстро разочаровался. У Ильи была одна победа, но отражал он всего 88,7 процентов бросков. За всем эти смешно наблюдать, но явно не до смеха болельщикам клуба.