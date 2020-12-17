Наша сборная победила в первом матче Кубка Первого канала Швецию — 4:3 Б.

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Швеция — Россия — 3:4 Б (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Оберг — 1 (Расмуссен, Дальбек), 24:12 — 1:0. Кузьменко — 1 (Яковлев, Морозов), 34:10 — 1:1. Петтерссон — 1 (Кемпе, Оберг), 46:36 — 2:1. Сошников — 1 (Шипачев, Яковлев), 49:17 — 2:2. Шипачев — 1 (бол., Морозов, Чибисов), 50:44 — 2:3. Ларссон — 1 (Фантенберг), 55:33 — 3:3.

Победный буллит: Кузьменко.

Вратари: Хелльберг (Линдбек, 2:06, 2:54) — Самонов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 21 (3+11+7+0) — 32 (11+5+15+1).

Судьи: Гофман, Ромасько.

17 декабря. Москва. «ЦСКА Арена».

Политический момент в хоккее всегда имеет значение. Даже если это всего лишь Кубок Первого канала. Турнир сам по себе всегда интересный, атмосферный и во времена «короны» более важный, чем обычно. Премьера Валерия Брагина в сборной России, появление в воротах Самонова, ровно год назад пропустившего от шведов три шайбы и замененного по ходу того матча, создание симпатичной связки Шипачев — Ткачев, которую легко представить в мае на чемпионате мира, — это далеко не полный перечень того, за чем следить надо было в обязательном порядке.

Однако президент ФХР Владислав Третьяк комментировал журналистам не чисто хоккейные детали, а свежее решение CAS по санкциям ВАДА в отношении России. Легенда признал, что для нашей стороны это уже успех. Два года без флага и гимна — терпимо. Зато никто взрослый и молодежный чемпионаты у нашей страны не отберет. Вряд ли эти факторы как-то влияют на игру конкретного хоккеиста в отдельно взятом матче. Победить сборную Швеции необходимо было в независимости от всего остального. Я уверен, что многим игрокам надо заявлять о себе прямо сейчас, чтобы не попасть в черный список тех, кто не использовал шанс зарекомендовать себя применительно к чемпионату мира.

Предшественники Брагина на посту — Илья Воробьев и Алексей Кудашов — дебютировали в главной команде страны с поражений и по итогу золотого следа в ней не оставили. После великолепного выступления молодежки под руководством Игоря Ларионова на Кубке «Карьяла» тягучий, местами нервный стиль с редкими всплесками сложно было оценить комплиментарно. Россия не доминировала больше чем в двух сменах подряд. Речи о том, чтобы закатать соперника в его зоне, и близко не шло. Картина, в которой ветеран Шипачев остается на безальтернативной основе безоговорочно лучшим в составе российской команды, далека от того, чтобы считаться шедевром.

За день до матча Брагин рассуждал о том, что важно следовать своему плану и не подстраиваться под соперника в каждом моменте. В реальности все смотрелось не слишком оптимистично. Заполненные лишь на четверть трибуны не могли дать привычного таким матчам огня. При игре в среднем темпе сборная Швеции будет чемпионом вселенной.

Положа руку на сердце, гости заслуживали куда больше похвалы. Зато процентов восемьдесят игроков из российского состава когда-то прошли через руки нынешнего главного тренера на молодежном уровне. И отличительная черта тех команд известна любому, кто вчера научился отличать клюшку от шайбы, — характер и умение доставать максимум в критический момент. Поэтому ничего нового и удивительного в исполнении сборной России не было. Включиться в ключевом отрезке и героически перевернуть ход матча — для Брагина дело житейское.

Жаль, что продолжения ударный отрезок не получил. Шведы оказались вполне стойким соперником и планомерными атаками дожали сборную России, снова отгрузив Самонову три шайбы. В идеале хотелось видеть от нашей команды больше изящества, хитрых ходов и нестандартных решений. Одним старанием и вдохновением Шипачева сыт не будешь. Для начала и победы в серии послематчевых бросков достаточно. Третьяк, чуть ли не хватавшийся за сердце, выдохнул с облегчением. В политическом плане тоже все завершилось как надо.