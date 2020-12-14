Разрыв контракта вместо 100 миллионов. Почему ЦСКА избавился от бывшего нападающего «Ванкувера»

Армейцы уже тратят освободившиеся деньги.

В понедельник ЦСКА официально расторг контракт с нападающим Николаем Голдобиным. Соглашение было разорвано по обоюдному согласию — игрок ушел из клуба, не получив денежную компенсацию. По информации «СЭ», в ближайшее время Голдобин подпишет контракт с «Магниткой», а ЦСКА уже начал использовать деньги, сохраненные после расторжения 25-летнего форварда.

Почему не получилось в ЦСКА?

Минувшее межсезонье для руководителей ЦСКА стало одним из самых неординарных за последние годы. Команду покинули лидеры — Кирилл Капризов, Илья Сорокин, Михаил Григоренко, Никита Нестеров. Лига утвердила жесткий потолок зарплат, связывающий руки менеджерам суммой в 900 миллионов рублей. При этом высокие задачи никто не отменял. Колоссальные затраты признаются рентабельными только в случае победы в Кубке Гагарина — для этого требовалось найти замену ушедшим лидерам.

От тренда с возвращением из-за океана российских талантов, которые по разным причинам затухли в АХЛ или НХЛ, ЦСКА не отклонился и этим летом. Армейцы эффективно сработали на североамериканском рынке и подписали нападающего Николая Голдобина, не сумевшего закрепиться в основе «Сан-Хосе» и «Ванкувера».

— За все эти годы (в Северной Америке. — Прим. «СЭ») я понял, что генеральным менеджерам и тренерам верить нельзя. Они обещают одно, а делают другое. Когда меня спустили в фарм-клуб, генеральный сказал, что будет стараться всеми силами обменять меня, потому что, по его мнению, я игрок НХЛ. Но ничего подобного не произошло, — говорил Голдобин в интервью «СЭ».

Казалось, что после застоя в АХЛ, где нападающий шел по графику «очко за матч», мотивация в КХЛ у Николая будет запредельной. В первую очередь доказать самому себе, что готов к роли лидера в топ-клубе сильнейшей европейской лиги. И, разумеется, заставить кусать локти боссов «Ванкувера», которые не поверили в российского форварда. На деле же спортивной злости и желания что-то доказывать от Николая мы не увидели.

В ЦСКА нападающему выписали солидный контракт (100 миллионов рублей за 2 года), но сегодня признали селекционную ошибку, прекратив сотрудничество. Ожидания от этого трансфера изначально казались завышенными. Системе Игоря Никитина хоккеист откровенно не подходил. Как выяснилось позднее, отрабатывать в обороне за годы в Америке Николай не научился — может, не стоит удивляться пассивности руководства «Ванкувера»?

Голдобин не впечатлил главного тренера и постепенно терял место в составе. Последний матч форвард провел за ЦСКА аж 10 ноября, а затем был помещен в список травмированных. Уход Голдобина не станет серьезной потерей для ЦСКА, который выменял Никиту Сошникова. К тому же армейцы предложили контракт Валентину Зыкову. А деньги, сэкономленные на расторжении контракта Голдобина (около 20 миллионов рублей), уже потрачены на американского защитника Джона Гилмора.

Перезагрузка в «Магнитке»

В ближайшее время Голдобин подпишет контракт с «Магниткой», и эта сделка выгодна для обеих сторон. Николаю есть что доказывать после невыразительного отрезка в ЦСКА. Говорят, что другим вариантом для продолжения карьеры был «Амур». Для перезагрузки Хабаровск даже предпочтительнее, но все-таки любой хоккеист кроме личных амбиций хочет удовлетворить еще и командные. Шансов добиться в плей-офф у «Металлурга» объективно больше, и Голдобину по силам помочь уральцам в борьбе за Кубок Гагарина.

Магнитогорцы несколько дней назад расстались с не оправдавшим ожиданий Харри Песоненом. В «Магнитке» поверили, что финн, зажигавший в швейцарском первенстве и на чемпионате мира, проявит себя и в КХЛ, но тот ограничился 6 шайбами в 33 матчах. Расторжение контракта видится наиболее логичным выходом из ситуации. Держать иностранца на хорошей зарплате в четвертом звене — бессмысленно.

Шестого легионера в «Металлурге» не будет, и позицию Песонена должен занять именно Голдобин. Таким образом, Илья Воробьев получит техничного крайнего нападающего в топ-6. Да, в последних матчах «Металлург» играет лучше, но при этом сухие поражения от «Ак Барса» и «Автомобилиста» подтверждают, что особой вариативностью в атаке уральцы похвастаться не могут.

Сергей Плотников, несмотря на огромный объем черновой работы, молчал 16 матчей, а всего у него только 8 шайб. Силовая борьба — это хорошо, но от игрока первого звена ждут голов. В последних матчах блекло смотрится Тэйлор Бек, после сокрушительного силового приема с «Трактором» осторожничает Андрей Нестрашил. Сергей Мозякин в свои 39 лет не может играть ровно на дистанции, и в этом нет ничего удивительного.

Подписание Голдобина — рискованное, ведь не факт, что у Воробьева получится найти нападающему правильное применение. При этом сам Николай должен понимать, что одна неудача (поездка в Америку) — случайность. Вторая (возвращение в ЦСКА) — совпадение. А третья — уже закономерность. Самое простое — обвинять во всех бедах тренеров, менеджеров, систему игры. Куда сложнее копаться в себе, перестраиваться и привыкать к новым требованиям.