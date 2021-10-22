Лямся снова король регулярки.

Два месяца регулярного чемпионата — достаточный срок для первых выводов по прогрессу и перспективам команд. На старте сезона больше положительных отзывов заслуживают представители «Востока». «Металлург» и «Трактор» неожиданно ворвались в лидеры конференции. Южноуральцы выдали длинные победные серии, но и магнитогорцы, и челябинцы споткнулись на «Салавате Юлаеве» — другом клубе, заслуживающем высоких оценок.

После унизительного вылета от «Ак Барса» в прошлом плей-офф (0:4) главного тренера уфимцев Томи Лямсу заслуженно уничтожали в СМИ и фанатских пабликах. Безыдейное поражение от заклятого врага в сочетании с подписанным перед плей-офф новым контрактом подвели специалиста под расстрел. Но Лямсу оставили в «Салавате» — и сейчас команда добилась заметного прогресса. Разбираемся, как изменился башкирский клуб.

Поддержка легионерам

За последние годы победы «Салавата» привыкли воспринимать как феерию первого легионерского звена. Уфимцы крупно выиграли? Опять иностранцы — Хартикайнен и Ко — оставили соперников в дураках. Сейчас эта тенденция в прошлом. Обратите внимание на разгром «Трактора» (6:1). С челябинцами победный гол забил Григорий Панин с передачи Данила Башкирова. Защитник третьей пары и форвард четвертого звена соответственно. Сам Башкиров открыл счет, а далее отличились Коледов, Маннинен, Кулемин (привет, Магнитогорск!) и снова Маннинен. При этом уфимцы играли без основных игроков: Тихонова, Амирова и Хафизуллина.

Легионеры заработали все баллы в статистику, когда остальные звенья создали запас. Как по мне, это — главный козырь Томи Лямсы. Его команда громит лидера конференции, а важные шайбы забрасывают игроки нижних звеньев. Сила уфимцев — в вариативности. При этом тот же Хартикайнен пока далек от лучших кондиций и на удивление остается только пятым бомбардиром «Салавата». Теему еще разгонится, что пойдет на пользу команде. Позиции уфимцев только укрепятся.

На слепой вере в магию легионеров башкиры погорели в прошлом плей-офф. Лямся ждал, что тройка Маннинена устроит «Ак Барсу» шиндр-мындр, но казанцы выключили иностранное звено. Беспомощные лидеры — приговор для «Салавата Юлаева». Регулярку уфимцы прошли ровно, но только за счет легионерской супертройки, которая стабильно приносила результат. Когда «Ак Барс» предложил другой уровень сопротивления, иностранцы поникли, а помочь им оказалось некому.

Сейчас Лямся не страдает от кризиса идей в нападении. Летом руководство «Салавата» точечно добавило баланса всем линиям. Ощутимую помощь легионерам оказывает тройка Кадейкина, идеально спевшегося с новичками — Шмелевым и Кулеминым. По средней результативности второе звено не отстает от первого, несмотря на меньшее игровое время. Кадейкин — один из лучших игроков «Салавата» на старте регулярки. Форвард буквально незаменим: выходит в большинстве и меньшинстве, забирает ключевые вбрасывания. Продление Александра на адекватные деньги (55 миллионов) — правильный шаг уфимских боссов. Кадейкин дорос до элитного центрального, который может и создать момент в атаке, и отпахать в обороне за партнеров.

Молодежь решает, но достойна больших шансов

Эффективная селекция «Салавата» сошлась с прорывом молодежи. На предсезонке, когда лидеры по разным причинам не попадали в состав, Лямся не боялся выпускать совсем «зеленых» парней. Пустозеров, Башкиров и Алалыкин зажигали в контрольных матчах, пока стабильные игроки основы готовились к началу регулярки. У «Салавата» сильная школа, есть фарм-клуб («Торос») и команда МХЛ — созданы все условия для развития юниоров. Дело за малым — чтобы тренеры доверяли и подпускали молодых в основу.

Эпидемия травм на предсезонке пошла на пользу местным юниорам. Переварить всю молодежь клуб уровня «Салавата» объективно не сможет, но дать парням шанс сыграть против соперников из КХЛ — необходимый шаг для прогресса воспитанников. На казанском Кубке чемпионов против грандов лиги бились Сучков, Кузьмин, Аймурзин, Алалыкин, Пустозеров, Башкиров, Пименов, которому уже 25 лет, но в КХЛ у него только один полноценный сезон.

С первых же матчей регулярки номинально третье звено уфимцев (Пустозеров — Пименов — Башкиров) влюбило в себя болельщиков. Правда, травма Артема разбила летние наработки Лямсы. Его партнеры остались в составе, но финский тренер больше верит в Плэтта, Санникова и Картаева. Томи часто говорит о пользе каждого из них. Но глупо отрицать, что тот же Алалыкин заслуживает больше игрового времени. Как минимум в желании и старательности Данил превзойдет любого. Вспомните, как 20-летний нападающий за одну смену (38 секунд) в третьем периоде сравнял счет в дерби с «Ак Барсом» и перевел матч в овертайм.

Пропустившего начало сезона Филипа Ларсена — одного из дирижеров уфимского большинства — заменил Шакир Мухамадуллин. Задрафтованный «Нью-Джерси» защитник так гармонично вписался в первую спецбригаду, что даже после возвращения датчанина остался помогать иностранцам. Игровое время Шакира возросло на три минуты по сравнению с прошлым сезоном. Не обходится без индивидуальных ошибок, но заметно, что защитник действует хладнокровнее, не боится рисковать, брать игру на себя и выбирает правильные решения на льду. Мухамадуллин полезен и у своих ворот, и у чужих. Без него уже сложно представить оборону «Салавата», хотя Шакиру всего 19 лет.

Метсола и оборона

Юха Метсола провел отвратительную предсезонку. Конечно, ждать подвигов от голкипера в контрольных матчах бессмысленно, но финн откровенно провалил почти все игры. Появлялись небезосновательные разговоры, что уфимцы ищут замену одному из лучших вратарей лиги, несмотря на действующий контракт. Ошибки бывают у всех, но настораживало безразличие, с которым Юха выходил на лед. Говорят, что у Метсолы состоялся личный разговор с гендиректором клуба Ринатом Башировым, который дал ему последний шанс.

Уфимцы отказались экстренно искать вратаря и доверились Метсоле. В регулярку Юха вернулся таким, каким его и привыкли видеть. У финна — два «сухаря» за 14 матчей, но куда важнее, что он отбивает в среднем космические 94,1 процента бросков. То есть чтобы забить «Салавату», когда в воротах Метсола, сопернику нужно направить шайбу в створ минимум 17 раз для одного гола. Вернувшийся на высокий уровень Юха — огромный плюс для команды.

Тем более в межсезонье уфимцы укрепили защитную линию благодаря обмену Михаила Воробьева на Динара Хафизуллина, приглашению Зубарева и отказу от Коробова. Расставание с последним только пошло на пользу. А от обмена Воробьева в СКА руководители «Салавата» однозначно выиграли и могут поздравить друг друга за чашечкой бузы.

Оборона уфимцев — лучшая в лиге. В среднем за матч команда Ламся пропускает чуть меньше двух шайб. Статистика заметно улучшилась бы без кошмарного матча против СКА (0:5), с которого начался короткий кризис «Салавата»: три поражения — от армейцев, «Ак Барса» и «Автомобилиста». Уфимцы из него благополучно вышли, обыграли «Магнитку», «Трактор» и ЦСКА, что только подтверждает силу команды. Лямся относился к неудачам спокойно, панически не тасовал состав, не устраивал показательные порки и не отказался от открытого хоккея. Через такие серии проходит каждый клуб. Выиграть все матчи подряд не получится ни у кого.

Лямся работает в неспокойной среде. Стоит команде оступиться, как на пресс-конференциях заводят разговоры об отставке специалиста. Как только «Салават» побеждает, негатив утихает, но только до следующей неудачи. Томи привык к критике и спокойно отвечает на самые провокационные вопросы. Но куда важнее, что за лето его штаб нашел ответ, как избавить «Салават» от стереотипа команды одного звена.

Сейчас уфимцев не назовешь клубом, где результат обеспечивает только первая пятерка. Великолепная связка Кадейкин — Шмелев, перезагрузившийся в Башкирии Кулемин, резерв в виде талантливой молодежи — опасность в атаке исходит минимум от трех сочетаний. Теперь Лямся не так зависим от магии легионеров, а молодые игроки идеально дополняют ветеранов. По двум месяцам регулярки «Салават» превосходит летние ожидания. Кажется, на «Востоке» появился новый претендент на финал конференции.