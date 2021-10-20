В КХЛ неожиданно возник скрытый фаворит. Кажется, что у него вообще нет слабых мест

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

Никита Сошников покинул ЦСКА. Теперь уже точно можно говорить о том, что переезд из «Салавата Юлаева» в Москву был поспешным и не принес никакого эффекта. Напомним, что в один прекрасный день хоккеист потребовал обмена из башкирского клуба, так как был недоволен своей ролью в команде. При этом он сразу выбрал армейский клуб и, несмотря на уговоры, стоял на своем до конца. Его уговаривали остаться даже партнеры по команде, но нападающий был непреклонен.

Претензий было много. И доверия не чувствует, и используют не так, и центров ставят тех, с кем неудобно. В конце концов в «Салавате Юлаеве» махнули рукой и согласились на сделку. В ЦСКА были очень рады и легко отдали за Никиту защитника Михаила Науменкова. Теперь-то понятно, что уфимцы только выиграли. Они получили не только качественного хоккеиста в проблемную линию, но и человека, который тщательно следит за тем, что говорят про команду в СМИ. Из-за недовольства Михаила отстранили от эфира эксперта Никиту Щитова.

Сошников же в ЦСКА не стал своим. После перехода он забросил всего четыре шайбы за новый клуб в 25 встречах (четыре было у него и в Уфе в том же сезоне после 21 матча), отвратительно сыграл в плей-офф (0 голов), а в этом чемпионате у него лишь одна передача в 11 матчах. Никита не так оценил ситуацию. Помнится, Сошников, уезжая из Уфы, говорил, что получит в ЦСКА больше свободы, но он, видимо, не понимал, в каком стиле работает Игорь Никитин. Свободу он получил в нынешнем чемпионате при Сергее Федорове, но ею не воспользовался и докатился до четвертого звена. В «Авангарде» форварду придется непросто. И дело даже не в тренере и системе. Никита стал плохо играть.

Понижение

Вокруг сборной, которая собирается ехать в Пекин, постоянно возникают какие-то курьезные ситуации. Перечислять их уже нет сил. Но за сутки олимпийская команда потеряла генерального менеджера. На пресс-конференции Алексей Жамнов четко заявил, что на эту позицию назначен (запомните, именно назначен) Илья Ковальчук. Плохой это выбор или хороший — неважно. Форвард, который ждал предложения из НХЛ, должен был сменить хоккейную форму на строгий костюм. Но на следующий день стало ясно, что заявление тренера, видимо, не согласовано, где-то по каким-то причинам не прошло утверждение, и Ковальчук превратился в «менеджера по работе с игроками из НХЛ».

Знаете, иногда бывает, что номинальная должность не важна. В голову приходят примеры из футбольной жизни. У нового тренера нет лицензии, он занимает должность ассистента, но все прекрасно понимают, кто именно определяет состав. Но сейчас не тот случай. В истории хоккея не было никаких «менеджеров по работе с игроками». Это вообще больше похоже на административную работу, непонятно, чем именно должен будет заниматься Ковальчук. Обеспечивать, чтобы в номерах олимпийской деревни в Пекине были чистые полотенца, пробивать билеты в Пекин для подружек игроков, следить за тем, чтобы в раздевалке был горячий кофе? Генеральный менеджер набирает состав, формирует команду, а Илье, получается, даже нельзя будет разговаривать с хоккеистами из КХЛ — не его сфера деятельности. Теперь, кстати, Ковальчук может с легкой душой подписывать игровой контракт со «Спартаком». Поговорить с кем-то из ребят, выступающих за океаном, он может и по телефону, а во время Олимпиады отпросится из клуба. Правда, получить аккредитацию на турнир будет непросто. Там ограниченное количество, а некий «менеджер по игрокам из НХЛ» не считается серьезной должностью.

Разгром

«Салават Юлаев» в этом сезоне неподражаем. Они уже дважды обыграли «Металлург», причем оба раза за явным преимуществом. Накануне досталось «Трактору». Прямо в Челябинске команда Томми Лямся разнесла хозяев — 6:1. И снова все было справедливо: уфимцы были быстрей, точней и агрессивней.

Ничего страшного в жизни «Трактора» не произошло. Календарь осенних матчей подразумевает такие провалы со стороны любой команды, а результаты Анвара Гатиятулина и так превосходят все самые смелые ожидания. Хорошо, что обошлось без извинений перед болельщиками, а то иногда неловко получается, когда менеджерам и тренерам почему-то стыдно за результат на старте турнира. У ребят из «Трактора» был плохой день. Нельзя сказать, что они стояли, но просто не углядели за четвертым звеном соперника, вратарь Роман Вилл не подтащил, в атаке были недостаточно агрессивны. По российской привычке на тренере челябинского клуба лица не было, но мы-то с вами понимаем, что это никакой не системный кризис, а разовый сбой.

Но как же хорош уфимский клуб! Уже не первый раз в этом сезоне складывается впечатление, что у него совсем нет слабых мест. А если еще в огне четвертая тройка, куда входят относительно молодые ребята, то бороться с ними невозможно. Да, в этом сезоне мы уже видели и довольно плохие игры, но, кажется, тренерский штаб особо не переживает по этому поводу и относится к неудачам нормально. Сейчас и не надо требовать максимум, не то время. Пусть лучше ребята к плей-офф подойдут в нормальном психологическом состоянии.