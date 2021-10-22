ЦСКА играет все хуже, лидеры регрессируют. Федоров обещает все наладить через 5-6 матчей

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отставка

В Риге внезапно сменился главный тренер. Сергей Зубов покинул латвийскую команду, причем поводов для этого не было. За формулировкой «по семейным обстоятельствам» может скрываться все что угодно. Чаще всего за такими словами прячут какой-то конфликт, реже — действительно серьезные проблемы. Но еще накануне слухов о возможном уходе не было. Рижане достойно уступили «Металлургу» в серии буллитов, команда находилась в восьмерке впервые за долгие годы, а учитывая слабость конкурентов, могла бы и попасть в плей-офф. И тут расставание.

Кажется, что для руководства клуба это стало такой же неожиданностью, как и для всех. Никаких тренеров не искали, да в Риге и не любят досрочно увольнять специалистов, так как придется платить неустойку и брать нового человека. Даже если бы Зубов проиграл все матчи в сезоне, то он бы доработал до конца чемпионата. Думаю, что главный тренер просто психанул. Сам он особо с журналистами не разговаривает, но ему вообще никто особо не нравится. Есть версия, что Зубов просто обиделся на людей, которые не включили его в тренерский штаб олимпийской сборной, хотя, по слухам, вопрос с тем, что специалист из Риги поедет в Пекин в составе сборной России, был практически решенным. Спросите, а при чем тут «Динамо»? Но Зубов часто принимает такие решения, он вообще очень обидчивый человек, который делает жертвами тех, кто вообще ни при чем. Может быть, у тренера действительно были какие-то семейные обстоятельства, но входить в его положение не хочется, с чего бы это? Он сам был довольно отстраненным от всех во время работы в России.

Расставание

У новосибирского тренера штаба лопнуло терпение, и «Сибирь» расторгла контракт с нападающим Антоном Вединым. Кажется, что даже затянули с вопросом, ведь после того как он единственный раз забил, прошло уже 12 матчей. Все у шведа пошло неправильно после перехода. В межсезонье он получил травму, так что первые две игры пропустил. Затем ему потребовалось время, чтобы набрать форму и адаптироваться. Но вместо того чтобы прогрессировать, легионер стоял на месте. Требовалось очень много внимания, чтобы заметить его на площадке. Иногда что-то проскальзывало в его действиях, но слишком уж редко. Да и зачем нашим командам иностранец, который забил один раз за 14 матчей?

Очередная ошибка менеджеров клуба. Ведь что говорили после подписания контракта? Дескать, Ник Шор и Антон Ведин гораздо универсальнее тех иностранцев, что были в предыдущем сезоне. Обманул тех, кто советовал Ведина, и отличный сезон в Швеции. Нападающий набрал 30 очков в 39 играх за ХВ-71, а на «минус 13» решили не обращать внимания. Да и то, что его клуб вылетел из элитной лиги, не приняли во внимание. Но мне при подписании запомнилась одна фраза Кирилла Фастовского. Он сказал, что в этом сезоне клуб «изменил подход к легионерам». Но раз так, то и расставаться с Антоном не стоило. Раньше привозили тех, кто много забивал и вел за собой команду, а сейчас взяли очень серого игрока. Задача была выполнена, но все равно остались недовольны.

??Хоккейный клуб «Сибирь» и нападающий Антон Ведин расторгли контракт по соглашению сторон. pic.twitter.com/4ceFGNR8lf — Hockey Club Sibir (@hcsibir) October 21, 2021

Матч

Сейчас именно «Салават Юлаев» показывает, насколько сильна твоя любимая команда, есть ли у нее перспективы. Уфимский клуб разгромил «Металлург», уничтожил «Трактор» и приехал инспектировать ЦСКА. И пусть на этот раз разгрома не было, легкость, с которой гости взяли в Москве два очка, неприятно удивила армейских болельщиков.

Непонятно, в какой хоккей играет ЦСКА. На этот вопрос никто не мог ответить и в первые два месяца турнира, но тогда хотя бы клуб выручали индивидуальные действия игроков, команда брала очки, и предъявлять им претензии можно было лишь на эмоциональном уровне. Спорить не получалось, ведь главный тренер указывал на таблицу. Сейчас запал закончился у Антона Слепышева, Александр Попов подустал, а Константина Окулова все пытаются воспитывать, из-за чего его игра становится только хуже. И при этом Сергей Федоров утверждает, что тренерский штаб движется в правильном направлении, а все наладится через пять-шесть матчей. Что-то сомнительно.

Например, с каждым днем все хуже и хуже выглядит Михаил Григоренко. Что-то не прогрессируют ребята из третьего звена, а ведь в прошлом сезоне тот же Павел Карнаухов иногда определял результат встреч. Очевидно, что потеря Дмитрия Юшкевича самым серьезным образом сказывается на действиях в обороне. Держать по полчаса Никиту Несетрова на льду — это не выход, так как остальные ошибаются и не знают, что делать. Если поражения от «Амура» и «Куньлуня» кому-то казались случайными, то встреча с «Салаватом Юлаевым» показала, что у команды очень мало плюсов. И что же такого может произойти через пять-шесть матчей? Сергей Федоров даже объяснить не может.