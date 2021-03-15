Разобрали игру лучшего вратаря КХЛ: он невысокий, но идеально читает игру

Обсудили технику Юхи Метсолы с экспертом.

Битва «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» станет украшением полуфинала Востока. Интриг в их противостоянии хватает. Помимо вывески для болельщиков, это и встреча топовых легионеров, и противопоставление бразильского хоккея уфимцев системной модели Дмитрия Квартальнова, и, разумеется, дуэль вратарей.

Причем если у казанцев на последнем рубеже возможны варианты (Тимур Билялов и Адам Рейдеборн практически равны), то «Салавату» следует полагаться только на Юху Метсолу. Миниатюрный финн неважно провел первый матч в плей-офф, но затем собрался, дважды «засушил» «Трактор» и помог партнерам завершить серию в пяти играх. Рассказываем об уфимском голкипере, от действий которого в «зеленом дерби» будет зависеть очень многое.

Поиграл и в Америке, и в Финляндии

Метсола появился в КХЛ в 2015 году, предварительно поиграв и в местном чемпионате, и за океаном. Воспитанник финского «Ильвеса» в 18 лет улетел в Северную Америку и два сезона провел в Западной хоккейной лиге за «Летбридж Харрикейнз». Клуб из провинции Альберта выбрал голкипера под 25-м номером на импорт-драфте-2007 CHL, и в первый же сезон Метсола дотащил команду до финала, но в решающей серии его чудес оказалось недостаточно. К слову, Юхе до сих пор принадлежат статистические рекорды «Харрикейнз» по играм на «ноль» и коэффициенту надежности в регулярке.

После двух сезонов в WHL Метсола вернулся в родной чемпионат. Не обошлось без приключений и в финской лиге: вратарь балансировал между двумя лигами. Стать безоговорочным первым номером в элите ему удалось только в сезоне-2012/13 в «Таппере». За команду из своего родного города Юха отыграл до 2015 года — за это время он трижды стал серебряным призером SM-лиги и однажды — лучшим вратарем чемпионата. После самого удачного сезона Юха решил пойти на повышение и отправился покорять КХЛ.

Причина, по которой Метсола выбрал именно «Амур» — клуб-аутсайдер, испытывавший финансовые трудности, — банальна. Подписав контракт с не самой сильной командой, он получил больше игрового времени. Адаптация к новой лиге прошла быстро, сам Юха привык к изнурительным перелетам, которые были в диковинку после размеренного финского чемпионата. В Хабаровске Метсоле в буквальном смысле приходилось стоять на ушах — на третий сезон финн сумел-таки вывести команду в плей-офф впервые с 2012 года.

За миниатюрным голкипером пристально следили топ-клубы. Юхой интересовались «Локомотив», «Авангард» и «Салават Юлаев», но финн выбрал Уфу, где быстро стал своим. Союз уставшей от вратарской чехарды команды и голодного до больших побед Метсолы получился очень гармоничным. «Салават» закрыл позицию первого номера иностранным голкипером, с которым в сезоне-2018/19 дошел до финала конференции. Этой весной уфимцы намерены как минимум повторить тот успех.

Два «сухаря» в первом раунде

В первом раунде уфимцы разобрались с «Трактором», отдав челябинцам только одну игру. Пока тот матч — самый неудачный для Метсолы в плей-офф. Финн не справился с броском Виталия Кравцова, который трудно назвать сложным. Если по второму голу Вячеслава Основина больше вопросов к судьям и «военной комнате», то с третьим не выручил уже Юха. Да, форварду «Трактора» помог рикошет, но ближний угол нужно прикрывать.

Зато потом Метсола собрался и выдал четыре сильных матча, два из которых — на «ноль». Всем известно, что Юха — кубковый вратарь, который не сломается после одного неудачного матча. Нордически невозмутимый Метсола уверен в себе, а его психологическая уверенность передается и партнерам. Именно финн может стать икс-фактором для уфимцев во втором раунде, где фаворитом в серии будет уже «Ак Барс». С невозмутимым вратарем сохраняет спокойствие вся команда.

— Невозмутимость — черта, присущая не только Метсоле, но и другим финским вратарям, — считает олимпийский чемпион, известный в прошлом вратарь сборной СССР, экс-тренер сборной Латвии и новокузнецкого «Металлурга» Виталий Самойлов. — Врожденное спокойствие имеет ярко выраженную форму именно у них. Это, конечно, подкупает. В этом году в НХЛ появилось много молодых финских вратарей. Они, будучи дебютантами, уже выделяются видимой невозмутимостью, — не говоря уже о Пекке Ринне или Туукке Раске.

Метсола раскусил нападающих клубов КХЛ

В эпоху крупных вратарей, которые постепенно захватывают НХЛ, Метсола выглядит необычно. Его рост всего 177 сантиметров, а вес — 69 килограммов. Скромные габариты Юха компенсирует прежде всего феноменальным чтением игры. Атаки с ходу финн встречает далеко за вратарской площадью. Как только игрок с шайбой входит с зону, Метсола выкатывается далеко и сокращает угол обстрела. Тем самым он заставляет нападающего отказаться от броска и отдать пас партнеру, который может быть в менее выгодной позиции.

— Метсола раскусил нападающих российских клубов и их комбинационный хоккей, — считает Виталий Самойлов. — Когда идет атака с ходу, перед нападающими создается чувство миража: кажется, что за Юхой не видно ворот. Он выкатывается далеко и начинает ловить ритм атаки. По мере приближения нападающего он постепенно откатывается. Тогда игрок с шайбой начинает искать передачей дальнего, то и это Метсола тоже учитывает.

Он как бы подпускает игрока ближе — его стойка становится ниже, при этом плечи он оставляет высоко. То есть сгибается в ногах, но, чтобы закрыть верх, играет с прямой спиной, раздвигая ноги в широкой стойке. Метсола хорошо толкается с обеих ног. Поэтому, если нападающий накатывается справа или слева, он читает ситуацию: остается с ближним, но мыслями уже выкатывается на дальнего. Причем перемещается не на два колена, как это модно сейчас, а с вытянутой ногой в сторону, что редко увидишь у современных вратарей.

Метсола грамотно читает и позиционные атаки соперников. Юха старается играть на границе вратарской зоны — это позволяет сократить угол обстрела и прикрыть возможные дыры при дальних бросках. Особенно в направлении блина — слабого места финна.

— Зафиксировать шайбу блином невозможно, — продолжил Самойлов. — Ловушкой он работает с шайбами, которые идут на ловушку, а не над плечом. Есть разница — ловить на вытянутую руку влево и поднимать руку к шее. Поначалу Метсола держал ловушку посередине, но с годами понял, что есть проблемы с верхними бросками. Поэтому он поднял левую руку практически к плечу и сейчас уверенно работает ловушкой. Но блин так не поднимешь. Сразу отрывать клюшку ото льда — это непозволительно. Блин остается внизу, и правая сторона является слабым местом. Он пытается больше ее закрывать, больше смещается в правую сторону, оставляя левый угол открытым. Как бы провоцирует нападающих бросать туда, оберегая правую часть ворот.

Тем не менее раскусить Метсолу удается далеко не всем командам. Слабые стороны Юхи давно изучены, но финн остается одним из сильнейших вратарей на уровне КХЛ. Он играет за счет головы — предугадывает действия соперников, а иногда сам провоцирует принять невыгодное решение. Метсола предвидит каждый ход соперника и отвечает молниеносными движениями ловушки или блина, перемещениями или выпадами. Поставить в тупик Юху можно, только если вывести его из зоны комфорта: нагружать бросками из всех позиций, посылать шайбу на неудобной высоте, создавать трафик перед воротами. Получится ли это у «Ак Барса» — узнаем совсем скоро.