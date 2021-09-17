Ветерана с огромным опытом НХЛ списали в родной «Магнитке». Он ушел к заклятым врагам и сейчас второй снайпер КХЛ

Большое интервью форварда «Салавата Юлаева» Николая Кулемина.

Переживающий вторую молодость в «Салавате Юлаеве» Николай Кулемин — одно из главных открытий первых дней регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий, от которого летом отказалась родная «Магнитка», отлично влился в уфимский клуб и за шесть матчей набрал 7 (6+1) очков. В интервью «СЭ» Николай рассказал о перезагрузке в «Салавате», расторжении контракта с «Металлургом», перенесенных операциях, спортивных успехах сына и необычной должности вне хоккея.

Вторая молодость в «Салавате»

— Ваше преображение в «Салавате» — одна из самых обсуждаемых тем первых дней регулярки. Довольны собой на старте сезона?

— Конечно, это приятно. И команда начала регулярку отлично, и у меня лично хороший старт. Летом много готовился, был в хорошей форме. Радует, что это с первых игр вылилось в результат.

— Чего больше в вашем ярком дебюте: хорошей физической формы, «химии» в тройке, доверия тренеров?

— Все в комплексе. Тренеры дают много играть, партнеры хорошие, правильная система. Мы играем в комбинационный хоккей, создаем много моментов. И, как уже сказал, летом много работал над собой, усердно готовился к чемпионату.

— 7 сентября вы очень воодушевленно играли с «Магниткой», забили красивый гол, ассистировали Александру Кадейкину. Этот матч был особенным для вас?

— Конечно. Первый раз играл в Магнитогорске не за «Металлург». Ощущения немного противоречивые. Все-таки это впервые в моей карьере. Было приятно вернуться в Магнитогорск, сыграть на родном льду. Но сейчас я в другой команде — и делаю все, чтобы помочь ей побеждать.

— В футболе есть традиция, что игроки не празднуют голы в ворота бывших команд. Вы тоже не сильно радовались шайбе «Металлургу»?

— Да, эмоции были положительные, но старался сильно не радоваться

— Раздевалки не перепутали, когда приехали в арену?

— Нет (улыбается). Удалось пообщаться с ребятами и персоналом из «Металлурга». Было очень приятно встретить парней.

— Сколько времени заняла самоидентификация как игрока «Салавата Юлаева»?

— Честно, это все произошло очень быстро. В воскресенье я договорился о подписании, и уже в среду мы были на турнире в Казани. Времени задумываться и не было. Быстро влился в коллектив. Многих ребят я уже знал. С тем же Женей Бирюковым играли с 10 лет вместе. Он все рассказал, со всеми познакомил — стало намного легче. Также помог и Виктор Козлов, который работал в Магнитогорске. Адаптация прошла быстро.

— Правда, что ваши интересы лоббировал Виктор Козлов? Генеральный директор клуба Ринат Баширов говорил в интервью «СЭ», что он поручился за вас.

— Мы разговаривали с ним сразу после сезона. Он спрашивал, какие у меня планы на будущее. Со мной лично он тему перехода не обсуждал. Может быть, только с руководством.

— Необычно, что два игрока «Металлурга» — 1986 — вы и Евгений Бирюков — перешли в команду, которую считают одним из главных соперников «Магнитки». Друзья не шутили на эту тему?

— Сначала все шутили над Женей, когда он в прошлом году перешел в «Салават». Мы смеялись над ним, а теперь я оказался в такой же ситуации. Матчи «Металлурга» и «Салавата» — всегда дерби. Помню, когда мы играли еще по школе, с Уфой были очень захватывающие встречи. Сейчас необычно было оказаться на другой стороне.

У клубов были сомнения по физической форме

— Каково это — подписывать просмотровый контракт в 35 лет, когда за плечами сезоны в НХЛ, чемпионаты мира, Олимпиада?

— Принял это нормально. Был уверен в себе — никаких проблем не возникло.

— Вопрос вашего трудоустройства решился во второй половине межсезонья. Пауза с контрактом — следствие перенесенной операции?

— Как вы знаете, у меня была травма. После прошлого сезона пришлось сделать операцию. Чемпионат доигрывал с повреждением — было не все в порядке. Небольшая травма из-за неправильного лечения затянулась на весь прошлый сезон. А решился этот вопрос только после окончания чемпионата. Думаю, многие команды ждали, пока я восстановлюсь и буду готов. Многим не нравилось, что в прошлом сезоне я пропустил много игр, были сомнения по поводу моей физической формы.

— Честно, сбился со счета, какая это операция с момента возвращения в Россию. Напомните?

— Это все одна и та же травма, которая заняла несколько операций. Потому что изначально ее сделали не совсем удачно. Одна небольшая травма вылилась в несколько операций подряд. Ушел целый сезон, чтобы это исправить.

— Вы в конце концов поменяли клинику?

— Да, две последние операции делали в другой клинике — в Германии.

— Последняя операция, как я понимаю, прошла успешно?

— Да, все хорошо. Пару месяцев потребовалось на восстановление. Потом начал тренироваться и готовиться к новому сезону

— Был момент, когда врачи рекомендовали отказаться от хоккея?

— Так мне не говорили. Все-таки пытались сделать все удачно. Травма была не такая серьезная, чтобы ставилась под угрозу карьера. Скажу так: травма небольшая, но неприятная.

— Как готовились к сезону после операции?

— В этом году программу пришлось изменить. После операции некоторое время нельзя было кататься на льду. Заменил лед плаванием. Для восстановления это очень полезно. Занимался в зале. Долгое время после операции не вставал на лед — в этом заключалось главное отличие этой подготовки.

— Плавание полезно для выносливости. Теперь понятно, почему на льду вы бегаете как 18-летний.

— Может быть. Надо было раньше начинать плавать. Бассейн очень полезен.

— Летом придерживались строгого режима питания?

— Спортсмены давно уделяют особое внимание питанию. Это один из важнейших факторов для восстановления и поддержания своего организма в работоспособной форме. Я слежу за питанием не первый год — не важно, идет сезон или нет. Стараюсь питаться правильно.

— Сами выбираете рацион или консультируетесь с диетологом?

— Когда играл в Северной Америке, диетолог составлял меню для команды. Из опыта уже знаешь, что полезно, а что нет, сколько, когда и чего нужно есть.

— А как с рекомендациями по питанию в России?

— У нас ты больше сам следишь за питанием, чем тебе навязывают, что нужно есть. В НХЛ диетолог общался отдельно с каждым игроком. Мы сдавали анализы, чтобы узнать, кому чего не хватает, и чтобы разработать правильный рацион. Но опять же завтракаешь и обедаешь ты в арене, а ужин готовишь сам. Ты выбираешь, что хочешь, и по указаниям диетолога следишь за питанием.

Возвращение из НХЛ

— Когда вы вернулись из-за океана в «Металлург», ждали, что вы перестроитесь из форварда сдерживающих звеньев в более креативного нападающего, каким вас помнят на первых этапах карьеры и во время локаута. Почему этого не получилось сделать?

— Тяжело ответить на этот вопрос. Считаю, что первый сезон как раз получился неплохим. Набрали свои очки. Второй — не получился, но спад был у всей команды. Не получалось забивать и набирать очки. Не всегда давали возможность играть в большинстве. А большую часть прошлого сезона пропустил из-за травмы, с которой и заканчивал чемпионат.

— Вы говорили, что вам нравилось играть в меньшинстве в НХЛ. С годами изменилось отношение к нейтрализации большинства соперника?

— Отношение не поменялось. Мне это нравится. Интересно выходить против лучших игроков соперника и не давать им забивать. Это челлендж для любого хоккеиста.

— Как находится «химия» в бригаде меньшинства?

— Всегда есть тренерские установки и система, по которой команда обороняется. В то же время ты с партнером должен знать, кто что делает в какой ситуации. Все четверо играют по одной схеме, подстраховывают друг друга и подсказывают на льду. Ты обязан знать, что делают три остальные партнера. Взаимодействие четверки влияет на удачную игру в меньшинстве.

— Первый сезон в КХЛ чем-то удивил?

— Не особо. В КХЛ хороший уровень, что я увидел и во время локаута. Сейчас команды выравнялись еще больше. Играть намного интереснее по сравнению с Суперлигой. Больше команд претендуют на кубок и попадание в плей-офф.

— Магнитогорск сильно изменился за ваше время в Америке? Понимаю, что вы приезжали каждое лето домой, но одно дело — видеть город летом, другое — круглый год.

— Честно, большой разницы не заметил. Мы каждое лето на пару месяцев прилетали домой. Не было такого, что мы уехали на 10 лет, вернулись и увидели разницу. Мы плавно замечали изменения. Город меняется в лучшую сторону — становится чище, открываются новые парки. Для своего размера город хорошо благоустроен для жителей.

— Как семья справилась с переездом? Речь прежде всего о сыне, который пошел в школу еще в Америке.

— Первое время было тяжело. Дети только разговаривали на русском. Сын, допустим, не умел читать и писать. Дочке было полегче, так как она пошла в первый класс. А сын — в третий, где надо грамотно писать и быстрее читать. Но буквально за два-три месяца он влился, подтянулся, и никаких проблем не было. Параллельно начал играть в хоккей и нашел новых друзей. Сейчас даже сказал, что останется в Магнитогорске с дедушкой и бабушкой и не поедет с нами в Уфу, чтобы не менять команду.

— Сын рассказывал вам о каких-то неожиданностях, с которыми столкнулся в российской школе?

— Сын пошел в частную школу, где в классе учились 10 человек. Был индивидуальный подход. Учителя занимались с ним отдельно, оставались даже после уроков. Понимали, что ему надо втянуться, он же не знал, как здесь обучают. Учителя шли навстречу и помогали во всем.

— Выбрали частную школу, чтобы сын легче освоился?

— Да. Сначала мы отвели его в обычную школу. Он проходил неделю, и учителя начали жаловаться, что он не успевает за всеми и приходилось его ждать. В классе, помимо него, еще 30 человек — и он мешает вести уроки. После этого перевели его в частную школу, что пошло только на пользу. Индивидуальный подход сильно помог.

— Вам дважды снижали зарплату в «Металлурге». Трудно пойти на такой шаг?

— С введением потолка зарплат пошла тенденция на сокращение зарплат. У команды были проблемы с попаданием в потолок. Часть зарплаты мне перевели в бонусы — согласился на это во благо команды, чтобы войти в платежку и пригласить новых игроков для усиления состава.

— В прессе часто припоминали сумму, которую вы получили в «Металлурге». Как относились к высказываниям, что «Магнитка» вам переплатила?

— На тот момент у меня было несколько вариантов для продолжения карьеры. Я мог остаться в НХЛ или перейти в несколько клубов из России. Так что и в других командах мне предлагали примерно такие же контракты.

— За годы в «Торонто» привыкли к повышенному вниманию прессы, когда игру рассматривают под микроскопом?

— Конечно. В Торонто вообще есть отдельный канал, который 24 часа в сутки показывает матчи команды и разбирает каждый момент. Ничего такого в этом нет. Это хорошо для болельщиков и популяризации хоккея. Интерес к хоккею от этого только растет.

— Нам в плане освещения жизни клубов далеко до НХЛ?

— В России сами команды более закрытые. Прессу так близко не подпускают к клубным делам.

— Это особенность нашего менталитета или устоявшиеся традиции?

— Многое уже меняется — с прессой работают намного больше. Журналистов стало больше, чем 10 лет назад. Но в Америке ушли далеко вперед. Думаю, это все-таки наш менталитет. То, что происходит внутри команды, никогда никому не рассказывают. В Америке после каждой тренировки ты заходишь в раздевалку, а там стоят пять-шесть журналистов. Они могут подойти к любому игроку и задать несколько вопросов. А в России пускают только после игр и только на несколько минут.

— А наши хоккеисты готовы к тому, чтобы журналистов подпускали ближе?

— Это предпочтение каждого. Я, например, привык, что журналисты всегда в зоне видимости: летают с командой в самолете, заходят в раздевалку. Отношусь к этому совершенно спокойно. А кому-то, может быть, это не нравится. Есть ведь и те, кто вообще не хочет общаться с журналистами.

В «Магнитке» не объяснили, почему решили списать в тренеры

— Когда вы последний раз виделись или общались с Геннадием Величкиным?

— Буквально недавно. Мы живем рядом в Магнитогорске и периодически встречаемся.

— Виделись в Магнитогорске, верно?

— Да.

— Вы были шокированы его увольнением осенью 2019-го?

— У нас такая работа. Тогда команда играла не очень хорошо. Генеральный менеджер, тренеры и игроки выполняют или не выполняют задание — за что могут уволить в любой момент. Геннадий Иванович — очень заслуженный человек, который приложил много усилий для развития хоккея в Магнитогорске. Все большие победы состоялись именно при нем. Величкин — один из важнейших людей в истории «Металлурга».

— Удивлены, почему он до сих пор без работы?

— Это больше вопрос к нему. Когда мы общались, он говорил, что хочет немного отдохнуть. Но сейчас, возможно, ситуация уже изменилась. Конкретно не спрашивал у него, «почему вы до сих пор без работы» (улыбается).

— Летом вы расторгли контракт с «Металлургом». Первый вице-президент клуба Сергей Ласьков говорил, что вам предложили должность в системе клуба. Какую конкретно?

— Были только разговоры, но я сразу сказал, что мне это неинтересно и что я еще готов играть. Мне просто нужно немного времени, чтобы восстановиться после травмы и набрать форму. На этом наш разговор закончился.

— Вам аргументировали, почему в клубе посчитали, что пора заканчивать карьеру?

— Никаких комментариев не было. Сказали, что просто приняли такое решение, и все.

— «Металлург» опрометчиво подходит к расставаниям с воспитанниками. Сначала расторгли Евгения Бирюкова, который пригодился в Уфе, теперь — вас.

— В команде свои интересы и видение. Мне позвонил агент и сказал, что «с тобой хотят расторгнуть контракт без объяснения причин». Мы не ругались — расстались по-доброму, но мне никто ничего не объяснил.

— Даже Илья Воробьев не общался с вами после сезона?

— Нет.

— После матча с «Магниткой» Илья Воробьев на мой вопрос о вашей результативности на старте сезона ответил, что иногда нужно что-то изменить, чтобы пошла игра. Согласны, что вам нужно было переключиться? Или дело не в этом?

— Иногда смена клуба действительно подстегивает. Мне нравится команда в Уфе. Мы играем в более открытый и комбинационный хоккей. Больше шансов забивать и набирать очки. Может быть, Илья Петрович прав.

— То есть хоккей Ламсы более комбинационный, чем у Воробьева?

— Да.

— В чем особенность системы Томи Ламсы?

— Он, как и любой тренер, требует, чтобы мы работали в две стороны и всегда на сто процентов. Мы играем очень активно и не даем пространства и времени сопернику. Стараемся сразу вступать в отбор, если потеряли шайбу.

Почетный президент университетского Спортклуба

— Вы сказали, что сын остался в Магнитогорске, чтобы не менять команду. Как его успехи в хоккее?

— У него неплохо получается. Я никогда не заставлял его играть — ему самому это нравится. Сам сильно не лезу, а больше доверяюсь тренерам, чтобы они занимались с ним. Смотрю игры, где-то подсказываю. Сейчас технологии дошли до того, что даже детские матчи можно смотреть онлайн. Он играет за старший год — родился в 2009-м, а выходит за 2008-й во втором звене. Ему это нравится. Решили с супругой, что он останется в Магнитогорске. Ему здесь комфортно, да и не такой он уже и маленький.

— Сын похож на вас в детском возрасте?

— Тяжело сказать. Он играет в центре, чем уже отличается от меня.

— Он часто обращается к вам за советом?

— Дети сейчас такие, что редко обращаются за советами. Я, конечно, стараюсь подсказывать, объясняю какие-то детали. Но только ненавязчиво. Если вижу, что повторяются одни и те же ошибки, тогда да — говорю, чтобы он их исправлял.

— Вы сторонник того, чтобы родители не вмешивались в тренировочный процесс?

— Конечно. А смысл вмешиваться? Тренеры постоянно находятся с детьми. Они квалифицированные специалисты, которых обучили, как работать с детьми. У них есть определенная программа. Они помогают детям развиваться и расти. Зачем лезть в их работу? Это то же самое, если бы вас какой-нибудь человек с улицы начал учить писать статьи или брать интервью.

— Таких очень много.

— Если кто-то из тренеров спросит у меня совета, я подскажу. Или если увижу, что на тренировках выполняют что-то совсем неправильное — подойду и донесу свои мысли. Но тренерам все равно виднее, как найти подход к каждому ребенку и обучить 30 детей.

— Часто удается поиграть в хоккей с сыном?

— Очень редко. Летом после сезона мы катаемся реже, берем паузу на месяц. Кстати, раньше даже чаще получалось играть вместе. Последние несколько лет катались реже. У него свои тренировки шесть дней в неделю — льда хватает и без меня.

— Держите в голове мысль, чтобы сыграть с ним в одной команде на профессиональном уровне?

— Мне этот вопрос уже задавали, когда Сергей Мозякин сыграл с сыном. Это мечта каждого родителя — сыграть со своим сыном. Посмотрим, как будет складываться карьера. Надо ждать еще минимум пять лет, чтобы сын подрос.

— У вас необычная должность помимо хоккея — почетный президент Спортивного клуба МГТУ им. Носова (университета в Магнитогорске. — Прим. «СЭ»). Как родилась идея о таком проекте?

— Когда в университете организовался спортивный клуб, на меня вышли с предложением. Хотели, чтобы представителем стал известный спортсмен. Обратились ко мне — и я согласился. Стараюсь по возможности участвовать в мероприятиях. Мы постоянно на связи с начальником Спортклуба Максимом Корноуховым. Иногда встречаемся на матчах. В позапрошлом году, кстати, приходили с сыном на баскетбол. Летом встречались в лагере, когда баскетболисты проходили сборы. Периодически созваниваемся, он рассказывает, что происходит в Спортклубе. Очень приятно, что в университете развивают студенческий спорт. Этого в России катастрофически не хватает. Нужно выводить студенческий спорт на новый уровень, чтобы появлялись команды и лиги по разным видам. Надеюсь, что у нас это будет развиваться.

https://www.instagram.com/p/CRTlOX_rLCn/

— Можно провести параллель с Северной Америкой, где развита система студенческих лиг — NCAA .

— Это правильная программа. Спортсмены должны получать образование и заниматься любимым делом. Ведь пробиться в профессиональные лиги получается не у всех. Если ты крутой спортсмен, ты получаешь скидку на обучение или вообще учишься бесплатно. В Америке очень развиты студенческие лиги, где все команды высокого уровня. Многие профессиональные команды — хоккейные, бейсбольные, баскетбольные — подбирают игроков именно из студентов.

— Я так понял, что для вас должность в Спортклубе не просто формальность.

— Мне нравится сама идея такого проекта. Во время профессиональной карьеры нет много времени, чтобы этим заниматься, но может быть, когда придет время, углублюсь побольше. Стараюсь что-то подсказывать ребятам — в каком направлении двигаться, доносить новые идеи. Они сами очень усердно работают над развитием Спортклуба. Все заряжены на развитие.

— Согласны, что известным спортсменам нужно чаще включаться в разные проекты, чтобы помогать студентам, школьникам?

— Уделять внимание социальным программам полезно не только спортсмену, но и обычным людям. Если у тебя есть возможности помогать и передавать свой опыт — почему бы и нет. В силу возможностей каждый может уделить этому время и внимание.

Николай Кулемин

Родился 14 июля 1986 года в Магнитогорске.

Нападающий. Воспитанник магнитогорского «Металлурга».

На драфте НХЛ 2006 года выбран «Торонто» под 44-м номером.

Карьера: «Металлург» (2005-2008, 2012-2013 — локаут, 2018-2021), «Торонто» (2008-2014), «Айлендерс» (2014-2018), «Салават Юлаев» (2021 — н. в.).

Двукратный чемпион мира (2012, 2014), двукратный серебряный (2010, 2015) и бронзовый (2007) призер ЧМ, победитель ЮЧМ (2004), серебряный призер МЧМ (2006), чемпион России (2007).