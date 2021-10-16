Форвард, сыгравший 800 матчей в НХЛ, возвращается в Россию. Что ждет его в родном клубе и станет ли он звездой КХЛ?

Артем Анисимов переходит в «Локомотив».

Энхаэловская сага Артема Анисимова завершилась не так кинематографично, как хотелось бы. Нападающий, еще несколько лет назад связывавший в «Чикаго» Патрика Кейна и Артемия Панарина, не получил полноценный контракт после просмотра в «Колорадо» и в ближайшее время должен вернуться в Россию. 33-летний хоккеист осознал, что ждать предложений за океаном бесполезно. Простой без игрового тонуса только навредит будущему, ведь завершать карьеру Анисимов не планирует. Как ранее сообщал «СЭ», игрок подпишет контракт с «Локомотивом».

Спрос и требования в КХЛ ниже, чем за океаном. Не удивляйтесь, что форвард, не пригодившийся в НХЛ, подписывает контракт с топ-клубом нашей лиги. Из «Локомотива» Анисимов уезжал в Северную Америку в 2007 году. Спустя 14 лет нападающий возвращается в родной Ярославль. За 13 сезонов в НХЛ Артем не выиграл больших титулов и индивидуальных призов, но зарекомендовал себя как качественный двусторонний центр и опроверг мнение, что он — узкоспециализированный игрок.

Неспроста я вспомнил время в «Блэкхокс». Вероятно, это самый вдохновенный отрезок карьеры Анисимова. Не каждому предоставляется шанс сыграть в звене с признанным мастером Кейном и будущей звездой лиги Панариным. И Артем держал этот уровень. На одной из пресс-конференций Панарина спросили: «Это вы прокачиваете Кейна в тройке или он вас?» Хлебушек в шутливой форме ответил: «Может, нас обоих прокачивает Анисимов». Но, как известно, в каждой шутке есть доля правды.

Анисимов признавался, что Панарин — лучший партнер, с которым ему доводилось играть вместе. Двусторонний центр идеально дополнил связку двух технарей, забрал на себя черновую работу и наводил суету на пятаке. Ярославский воспитанник, помимо выполнения привычных функций, смог раскрыть свой атакующий потенциал. Чикагская тройка за счет контроля шайбы зажимала соперников в зоне по несколько смен. Они играли с азартом, а главное — приносили результат.

Анисимов — точно не случайный человек в НХЛ. Хоккеист сменил четыре клуба, провел 814 матчей, набирал в среднем почти по 0,5 очка за игру. Трудяга, которому не кружили голову контракты. Артем не тушевался в силовой борьбе и был хорош на вбрасываниях. Идеальный убийца меньшинства. Все это — про Анисимова в лучшие годы. Нападающий и в «Рейнджерс», где начался его энхаэловский путь, и позже в «Коламбусе» отрабатывал свою зарплату и приносил помощь командам. Его ценили партнеры и уважали болельщики.

Пути Артема и «Чикаго» разошлись летом 2019-го. «Блэкхокс» весь сезон хотели обменять нападающего с 4,5-миллионной зарплатой, которого понизили до четвертого звена. Из второй тройки россиянина вытеснил прогрессирующий Дилан Стром. Анисимов попросту не вписывался в концепцию «Чикаго». Обмен в «Оттаву» казался правильным шагом для Анисимова. Команда барахтается внизу таблицы, а выход в плей-офф — чудо для «Сенаторз». Клуб в режиме перестройки — идеальное место для перезагрузки.

Только череда травм помешала Анисимову раскрыться в «Оттаве». В первом сезоне он отыграл 69 процентов матчей (49 из 71), во втором — 33,9 процента (19 из 56). Все закончилось тем, что «Сенаторз» дважды выставляли россиянина на драфт отказов. Летом руку помощи протянул «Колорадо», но на полноценный контракт Артем не наиграл. Для топ-9 Артем не подходит. Причины нетривиальны: травмы, возраст, не та скорость, не та стабильность. А держать в четвертом звене ветеранов в НХЛ не намерены. Логичнее дать шанс побегать и втыкаться во все, что движется, молодому из фарм-клуба.

К 33 годам форвард нажил кучу повреждений — спрос на него в НХЛ соизмерим с шансами «Оттавы» на Кубок Стэнли. Но в «Локомотиве» Артем способен показать хороший уровень и отыграть два-три сезона. Верю в повторение пути Александра Семина, вернувшегося из-за океана по ходу регулярки-2015/16 в «Магнитку». Вместе с «Металлургом» экс-партнер Овечкина по «Вашингтону» выиграл Кубок Гагарина, а затем уехал в «Витязь», где стал одним из королей дискотеки. К тому времени Александр насытился хоккеем, заработал достаточно денег для безбедной старости, но остался в игре и красиво завершил карьеру в КХЛ.

Анисимов однозначно поможет «Локомотиву». Игорь Никитин отмечал, что был бы рад видеть Артема в команде. Центральными с российским паспортом, прошедшими школу НХЛ, разбрасываться не принято. Можно сколько угодно критиковать руководство «Локомотива», но оперативные решения по ходу чемпионата только повышают шансы железнодорожников на весенний успех. Никитин как тренер сильнее Андрея Скабелки. Анисимов даже в разобранном состоянии — усиление для нашей лиги. А если Артем наберет оптимальную форму и его не побеспокоят проблемы со здоровьем, он вполне может стать одним из сильнейших центров КХЛ.