Худший клуб НХЛ отказывается от российского нападающего. Но на нем нельзя ставить крест

Артем Анисимов может вернуться в КХЛ уже в следующем сезоне.

Когда руководство худшего клуба лиги отправляет возрастного игрока без угрызения совести на драфт отказов, то дела у него по умолчанию совсем плохи. Будет чудом, если какая-то команда заберет к себе 32-летнего Артема Анисимова с зарплатой в 4,55 миллиона долларов в год. Контракт центрального нападающего истекает после нынешнего сезона, и есть стойкое убеждение, что россиянин стал на один шаг ближе к возвращению в КХЛ.

В нынешнем сезоне он провел лишь четыре матча, получил немного времени рядом с соотечественником Дадоновым, но при этом неожиданно приличное доверие при реализации большинства (от полутора минут как минимум и до трех с половиной как максимум). Главный тренер Ди Джей Смит сдержанно хвалил Артема во время тренировочного лагеря. Но в ситуации, когда твой дом охвачен пожаром и рушится на глазах, никто не будет беспокоиться о судьбе одного из его рядовых обитателей.

У Анисимова 10 месяцев не было игровой практики, что для хоккеиста, которому уже за 30, могло стать проблемой. Ему сложнее набрать кондиции после длительного простоя. От молодых Ткачака, Норриса, Штютцле, Батерсона в «Оттаве» ждут прогресса и готовы терпеть их ошибки. Тогда как опытный россиянин, увы, близок к тому, чтобы считаться в глазах клубных менеджеров «отработанным материалом».

Возможен его вариант с возвращением в основной состав, поскольку на позиции Анисимова собраны трудяги, никак не могущие раскрыть свой потенциал таланты из первых раундов драфта и просто едущие с ярмарки игроки, когда-то высоко котировавшиеся. Русский форвард вместе с американцем Степаном идеально вписываются в последнюю категорию. До конца чемпионата от команды из канадской столицы можно ожидать любых движений, за исключением пути вверх по таблице. Конкуренция жесточайшая, поэтому в ближайшее время «Сенаторы» обречены на роль аутсайдера, в матчах с которым несложно улучшить бомбардирские показатели лидерам соперников — Макдэвиду, Марнеру, Петтерссону, Элерсу.

«I'm really excited and I can't wait until October 2nd.»#Sens forward Artem Anisimov is ready to get the 2019-20 season started.



DON'T MISS OUT: https://t.co/40a4CZVzar pic.twitter.com/q05YxpPlzc — Ottawa Senators (@Senators) October 1, 2019

Несколько дней назад я и мои коллеги из разных СМИ по обе стороны Атлантики выдвигали свои версии состава сборной России на Олимпиаду. Решение «Оттавы» мою веру в Артема не изменило. У меня Анисимов оказался во втором звене не только из-за недостатка высококлассных кандидатов на позицию центрального нападающего. Ярославец никогда не был игроком с претензией на звездность хоть в каком-нибудь смысле. Скромный, воспитанный, трудолюбивый. Идеальный носильщик рояля, который эффективнее всего раскрывается рядом с сильными краями, работая на чужом пятачке и беря на себя значительную долю оборонительных функций. В «Чикаго», например, он вполне органично смотрелся в тройке с Панариным и Кейном.

На два-три хороших сезона в КХЛ, если позволит здоровье, Анисимова еще вполне хватит. Игровой интеллект вполне позволяет компенсировать невыдающуюся скорость. Анисимов никогда не был быстрым форвардом, совершающим по двадцать ускорений за смену. Не исключаю, что ближайшим летом ему еще дадут шанс в какой-нибудь команде НХЛ за небольшие деньги. Ставить крест на Анисимове я бы пока не торопился.