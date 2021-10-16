Клуб КХЛ отстранил от трансляции эксперта, работавшего бесплатно. Его разбор не понравился игрокам

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отстранение

Плохой случай произошел в Уфе. Местное телевидение после звонка из офиса «Салавата Юлаева» отстранило от работы эксперта Никиту Щитова. Клубу не понравилось, как он разобрал один из эпизодов в матче против «Йокерита». Говорят, что кто-то из хоккеистов (по одной из версий — Михаил Науменков) остался недоволен разбором, обиделся. Наверняка он сам не звонил, но дал понять руководству, что ему это неприятно. Те среагировали как смогли. Таким образом, руководство «Салавата Юлаева» вновь показало, что оно пришло в клуб освоить деньги, потратить бюджет и жадно выпрашивать следующий транш. Можно сколько угодно говорить о любви к хоккею, заигрывать с болельщиками, но запоминать будут по другим делам.

В хоккее очень мало экспертов хорошего уровня. Их, на самом деле, два. Это Леонид Вайсфельд и отчасти Андрей Николишин. Остальные либо сумасшедшие — их цитаты вы можете смотреть на лентах новостей, либо крайне осторожные — собранные на КХЛ ТВ и неспособные выражать открыто свое мнение. А многие вообще не смотрят российский хоккей. Был Николай Лемтюгов, но он ушел тренировать. Найти эксперта приличного уровня, умеющего говорить, который следит за хоккеем и готов объяснить, чрезвычайно сложно. Одни боятся, что возникнут проблемы. Другие просто не заинтересованы. Это в Северной Америке Джон Торторелла подписывает солидный контракт с ТВ и обсуждает игру. У нас денег не платят, а если и дают, то очень смешные.

Бывший защитник «Спартака», «Салавата Юлаева» и «Нефтехимика» Никита Щитов пошел в СМИ не за заработком, более того, он прилетал за свой счет в Уфу из Сочи, чтобы поработать на матче. Его знания игры, умение увидеть то, что не заметит болельщик, выгодно отличали трансляции на уфимском телевидении. Но теперь сотрудничество с экспертом прекращено. Не так сказал. В Уфе просто не понимают, что убрав Щитова, они остаются наедине с безумными ставочниками, которые после каждой пропущенной шайбы кричат о договорняке (и их очень слышно), а также с фанатами, которые считают, что все хоккеисты — богатые уроды. В клубе не понимают, что без таких экспертов, как Щитов, останутся журналисты, которые, по объективным показателям, не разбираются в хоккее досконально, а эмоциональными оценками принесут больше вреда. Неумение прогнозировать последствия своих шагов — признак слабости руководства.

Матч дня

«Йокерит» опять возглавил Западную конференцию КХЛ, но их лидерство не выглядит справедливым. Накануне в Финляндию снова не пустили некоторых хоккеистов СКА. Это только кажется, что нет ничего страшного в том, что за питерцев не смогли сыграть Валентин Зыков и Владислав Цицюра. Да, про первого мы вообще ничего не знаем — в какой он форме, что умеет, готов ли помочь. Но, например, Цицюра в последних играх стал важной частью питерского клуба. Хоккеист и очки набирал, а уж в разрушении ему не было равных. Кроме того, не пустили участников матча из-за специфических требований. В России все тесты хоккеистов были отрицательными, противопоказаний для игры в лиге не существует.

Понятно, что сам финский клуб не виноват, но если так, то команда не должна проводить встречи на своем стадионе, пусть играют на территории России. Да, жаль терять 10 тысяч зрителей на трибунах, но в КХЛ на первом месте должен быть спортивный принцип. «Йокерит» взял два очка с «Ак Барсом», сейчас переиграл СКА. Но соперники не могли рассчитывать на оптимальный состав.

В Хельсинки сегодня было очень напряженно и очень интересно.

Уже во вторник сыграем с Йокеритом в Ледовом, а пока — отчет от матче на Хартвалл Арене: https://t.co/d9HJGuza0O pic.twitter.com/4ytr7IMrLw — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 15, 2021

Первый матч за СКА провел Никита Гусев. И он сыграл ровно так, как делал это в своем последнем сезоне за «Дэвилз», а также в предсезонных матчах за «Торонто». Ждал шайбы, шанса у ворот, никак не проявляя себя в черновой работе. Да, у него такой стиль, ничего не поделаешь. В итоге все это обернулось тем, что Гусев не набрал очков, хотя за океаном ему бы записали передачу на Игоря Ожиганова. Защитник клуба, забросив шайбу, спас Гусева от унизительного показателя полезности «минус 2». Но зато отлично сыграл Андрей Кузьменко. Кажется, что само появление Никиты заставило другого крайнего форварда напомнить о себе. В этом смысле появление Гусева в составе действительно стало полезным.

В фарм-клуб

Накануне завершилась главная интрига начала сезона в НХЛ. Егор Чинахов все-таки не сыграет в первых матчах за «Коламбус», бывшего форварда «Авангарда» отправили набираться опыта в «Кливленд». Правда, прошлой ночью Егор не сыграл — видимо, не успел вернуться, впрочем, через несколько часов повторная встреча против «Сиракьюза».

У Чинахова есть опция возвращения в Россию в случае отправки в АХЛ, но надеюсь, ему не придет в голову ей воспользоваться. Да и просто говорить на эту тему не следует. Молодых хоккеистов отправляют в фарм-клуб по разным причинам. Кем-то реально недовольны, кого-то пытаются взбодрить, на кого-то не рассчитывают. Положение Егора сейчас таково, что он должен быть рад переезду в Кливленд. На нормальный баскетбол может сходить, кроме того, ему сейчас не вытеснить никого из топ-9 «жакетов».

Как бы мы ни любили нашего хоккеиста, но пока он слабее любого из конкурентов. Есть место в четвертом звене, но там ему делать нечего, не те навыки и габариты. Чинахов хоть и попадал в ленты новостей благодаря заброшенным шайбам, но все-таки не производил впечатления человека, который готов к бойне в главной лиге. Ему еще надо привыкнуть, не исключено, что и в первых матчах АХЛ будет непросто, хоккей там довольно неплохой. Так что к этой ссылке надо отнестись правильно. Да и возвращаться некуда. В «Авангарде» Чинахова не ждут.