Топ-тренер остался без работы в КХЛ. Где продолжит карьеру Андрей Скабелка?

Он не оправдал надежд в Ярославле.

Отставка Андрея Скабелки из «Локомотива» не воспринималась как сенсация, если посмотреть хронологию работы его предшественников. Президент железнодорожников Юрий Яковлев — управленец, для которого рокировка на лавке — обычное дело. Импульсивные решения, призванные найти виновника сгоревшего сарая, сопровождают «Локомотив» не первый год. Только до станции «Кубок Гагарина» за 12 лет в КХЛ ярославский поезд так и не добрался, а хата первого человека клуба по-прежнему с краю. Впрочем, это другая история.

В сентябре после провального старта сезона под удар попал Скабелка, который еще весной остановился в шаге от финала конференции. Молодой и задорный ярославский коллектив сопротивлялся роботизированному ЦСКА до седьмого матча, но все-таки пропустил армейцев вперед. Андрей Владимирович по-прежнему без работы — разбираемся, кому пригодился бы белорусский специалист.

«Сибирь» и «Барыс»

Скабелка зарекомендовал себя как идеальный тренер для клубов средней руки. Дважды после успешных отрезков в «Сибири» и «Барысе» он уходил на повышение, но успеха не добился ни с «Авангардом», ни с «Локомотивом». Андрей Владимирович — требовательный специалист, который не приемлет вольности и наплевательского отношения к делу. Местами суровый подход нравится не всем хоккеистам. С некоторыми тренеру не удавалось найти контакт — и их пути расходились. Из тех, кто был готов биться за коуча, он создавал боеспособные команды, отличающиеся высокоорганизованной игрой. Броуновское движение на льду — не про хоккей Скабелки.

Его назначение в «Сибирь» летом 2014-го воспринималось скептически. Тренер никогда не работал главным в КХЛ, не участвовал в перестройках команд даже в качестве помощника. Сомнения окончательно развеялись, когда весной, во втором раунде плей-офф, новосибирцы отправили в отпуск «Магнитку». С Мозякиным, который, правда, был далек от пиковой формы, Зариповым, Коваржем и Кошечкиным в воротах.

Лучшую тройку лиги скабелковские бультерьеры загрызли так, что те и голову поднять не могли. «Сибирь» впервые в клубной истории прошла второй раунд плей-офф — но в финале конференции уступила будущему чемпиону «Ак Барсу». Бронза сезона-2014/15 — сказка, о которой болельщики будут вспоминать еще долго. Даже без крутых исполнителей Скабелка находил способы, как обыгрывать более мастеровитых соперников. Система тренера работала эффективно, но далеко не всегда эффектно. Сила его команд — в единстве коллектива. Когда тренеру удавалось сплотить игроков и заставить их следовать плану на игру, а с «физикой» не было проблем, парни Скабелки доставляли фаворитам большие неприятности.

Андрей Скабелка во время работы в «Барысе». Фото ХК «Барыс»

Так было в «Сибири» и позднее в «Барысе», который Андрей Владимирович возглавил в 2018 году. Невыход в плей-офф в сезоне-2016/17 смазал период Скабелки в «Сибири», но тогда команду накрыла эпидемия травм, и лидеры друг за другом отправлялись в лазарет. Тем не менее работа белорусского тренера импонировала боссам «Авангарда», давно присматривающим за ним, и ему предложили трехлетний контракт.

При Скабелке «Барыс» добился лучших результатов в кахаэловской истории. Команда из Казахстана дважды выиграла дивизион Чернышева, проходила первый раунд плей-офф, показывала организованную и стабильную игру. Неизвестно, чем закончился бы кубковый поход нурсултанцев в сезоне-2019/20, когда в первом раунде они выбили «Магнитку». А остановить команду смогла только пандемия коронавируса. Стилистически за два года работы Скабелки «Барыс» не изменился, хотя после первого сезона тренер потерял ряд ключевых игроков. Точечная селекция помогла вернуть порядок и баланс между линиями. Легионеры не отбывали номер на льду, вышли на новый уровень местные игроки: Никита Михайлис, Антон Сагадеев, Алексей Маклюков.

Руководство «Барыса» хотело сохранить штаб, но Скабелку не устроило совмещение должностей в сборной и клубе. Дополнительная нагрузка была и оставалась для тренера пятой ногой собаки. Стороны не сошлись в условиях — и белорусский специалист во второй раз за карьеру пошел на повышение в топ-клуб.

— Я работал со Скабелкой в двух клубах и знаю его требования. Это современный специалист с понятной и эффективной системой игры, при которой хоккеисты быстро прогрессируют и проявляют свои лучшие качества. Всегда рад снова поиграть под его руководством, — рассказывал «Известиям» форвард Андре Петерссон.

«Ав ангард» и «Локомотив»

В прошлом сезоне «СЭ» пригласил в качестве эксперта лайв-эфиров экс-хоккеиста Николая Лемтюгова. Коллега Алексей Шевченко часто припоминал бывшему форварду «Авангарда» сезон, когда омичи расстались с Андреем Скабелкой. Тренер, не сумев потушить очаг внутрикомандного разлада, сам подписал себе приговор. Неудовлетворительные результаты, конфликты в раздевалке на фоне недопонимания между тренером и хоккеистами-старожилами, доносы отдельных игроков руководству клуба — все это сопровождало «ястребов» в первой половине сезона-2017/18.

По одной из версий, коалиция, выступавшая против Скабелки, просила президента клуба Владимира Шалаева поменять главного тренера. Игроки из творческого конфликта вышли победителями. Расставание — единственно верный выход для Андрея Владимировича. Сражение, на которое полководец ведет армию не верующих в него солдат, закончится еще болезненнее. Отчасти «Авангард» рисковал, подписывая на три года тренера, который до этого не работал в топ-клубах. Не меньше рисковал и Скабелка — ему не предоставили карт-бланша по селекции и управлению составом. Адский микроклимат, сложившийся в коллективе, не сулил ничего хорошего. Скабелка не справился с давлением, не нашел общего языка с опытными хоккеистами и не объединил игроков. Меняться Скабелка не смог или не захотел — сейчас остается только гадать.

Отставка из «Локомотива» не имеет ничего общего с омской историей. Поступательное движение к топ-клубу свело летом 2020-го Скабелку и босса ярославцев Юрия Яковлева. Тренер дорос до команды с большими задачами. Печальный опыт «Авангарда» ему хотелось прикрыть успешным результатом в городе, которому он посвятил несколько сезонов игровой карьеры. Когда команда из Ярославля еще называлась «Торпедо».

Скабелка смог разогнать ярославский экспресс до скорости грандов «Запада» — СКА и ЦСКА. Из «Барыса» тренер захватил лучшего вратаря лиги Эдди Паскуале и отважного защитника-универсала Атте Охтамаа. За короткий срок тренер внедрил свою систему и создал команду, которую опасались. Заметьте, никто из железнодорожников не пробил отметку в 40 очков за регулярку. При этом 12 игроков набрали больше 20 результативных баллов. По исполнителям «Локо» уступал армейцам и другим топ-клубам, но за счет баланса и организации игры на равных бился с любым соперником.

Базовые принципы Скабелки схожи во всех командах. Плотный хоккей, когда сопернику не дают спокойно дышать, владея шайбой, агрессивная позиционная оборона, полный контакт с игроками — и с чернорабочими, и с лидерами, которые раскрывались у Скабелки. За связку Шумаков — Шалунов сибирские болельщики должны благодарить именно коуча из Беларуси. В «Локо» он реанимировал Павла Красковского, который преобразился после перевода на фланг. Добавил Денис Алексеев, окреп арендованный из «Торонто» Егор Коршков. Сильный плей-офф провел Владимир Ткачев, подписавший летом контракт с «Трактором» на 75 миллионов рублей.

Конструкция Андрея Владимировича рассыпалась в новом сезоне, когда «Локомотив» укрепил состав и, по прогнозам многих экспертов, нараспашку открыл чемпионское окно. Ярославцам предлагали отдать кубок еще летом. Но Яковлев не захотел ждать, когда команда выберется из кризиса, — и заменил Скабелку на свободного и не менее квалифицированного Игоря Никитина. Который прошлой весной обыграл ярославцев во втором раунде.

Андрей Скабелка. Фото ХК «Локомотив»

Что дальше?

Наибольших успехов в КХЛ Скабелка добился с командами средней руки. Причем в то время лига еще не вошла в эпоху потолка зарплат, и разрыв между ресурсными возможностями клубов напоминал пропасть между Москвой и провинцией. Казалось бы, что мешает сейчас Андрею Владимировичу сколотить из небедствующего середняка команду, которая поборется за финал конференции? Как по мне, это наиболее благоприятный сценарий для дальнейшей карьеры тренера. Финансовый вопрос вряд ли станет приоритетным при поиске работы. Зайти в клуб средней руки с либеральным руководством и создать клуб — аналог бронзовой «Сибири» — 2015? Почему бы и нет.

Не исключаю, что летом Скабелке предложат место в топ-команде. Раскачивать лодку в конце ноября и предсказывать, где появятся вакансии в марте-апреле, не собираюсь. Математически шансы на это сохраняются. Чтобы третье пришествие в клуб с большими деньгами и задачами закончилось успешнее двух предыдущих, Андрею Владимировичу надо сделать правильные выводы и стать гибче. Вышибать клин клином — не всегда разумный выход. Возможно, иногда рациональнее подобрать другие инструменты.