Сколько получают лучшие бомбардиры КХЛ? Кто не оправдывает огромные зарплаты?

Анализ эффективности главных атакующих игроков лиги.

20 декабря КХЛ возвращается после недельного перерыва. В следующий раз лига возьмет большую паузу на время Олимпиады, и к тому моменту наверняка будет известно, кто сыграет в плей-офф. Сейчас уже можно сказать, что мы наблюдаем одну из самых интересных регулярок в истории лиги: в Западной конференции первые шесть команд разделяют всего пять очков, а на «Востоке» один из самых обеспеченных клубов лиги «Автомобилист» рискует пролететь мимо плей-офф.

В условиях жесткого потолка зарплат всегда можно наглядно оценить работу генерального менеджера. По ходу этого сезона «СЭ» публиковал топ-150 самых дорогих игроков лиги и зарплаты всех легионеров КХЛ, сейчас мы оцениваем эффективность лучших бомбардиров этого сезона. Кто сполна оправдывает огромные доходы? А кто при небольшой зарплате удивил и вылез в топы?

Зарплаты лучших бомбардиров КХЛ.

Тертышный и Рашевский — самые эффективные

В топ-30 лучших бомбардиров КХЛ — всего 10 россиян. Печальная статистика, которая легко объяснима: на ведущие роли в нападении клубы приглашают легионеров. И вполне логично, что именно они определяют результат: это говорит о том, что в большинстве случаев с ними все-таки попадают в цель.

При этом самыми эффективными бомбардирами лиги остаются молодые российские хоккеисты. С большим отрывом здесь лидируют Никита Тертышный из «Трактора» и Дмитрий Рашевский из московского «Динамо». Оба получают по 5 миллионов рублей в год — при минимальном окладе хоккеиста в лиге в размере 3 миллионов рублей. На счету обоих — по 31 очку. Следовательно, стоимость одного набранного очка — около 160 тысяч рублей. Можно ли более разумно потратить деньги?

Разумеется, нынешние суммы связаны с тем, что до сезона-2021/22 и Рашевский, и Тертышный преимущественно играли в ВХЛ. Но и в следующем сезоне (если клубы не пересмотрят условия контрактов) оба форварда будут играть за достаточно скромные деньги. Тертышный — за те же 5 миллионов в год, такую же сумму он может заработать бонусами. Зарплата Рашевского же повысится до целых 8 миллионов, при этом бонусы — стандартные 20 процентов от оклада. Правда, в контракте динамовца в этом сезоне прописаны хорошие бонусы — при их выполнении он может получить до 15 миллионов рублей.

Супервыгодными по соотношению цена — качество выглядят и контракты лучшего снайпера лиги Нико Оямяки («Витязь») и звезды «Барыса» Никиты Михайлиса. Оба настреляли по 38 очков, получая по 25 миллионов. Впрочем, у обоих контракты заканчиваются после этого сезона — не удивляйтесь, если топ-клубы будут закидывать игроков квалификационными предложениями.

«Салават», «Автомобилист» и «Локомотив» переплачивают

Самая высокая стоимость набранного очка в нашем топ-30 — у тройки легионеров. Двое представляют «Салават Юлаев», который вообще тратит в лиге больше всех на иностранцев. Но если раньше к ним не было вопросов, то в этом сезоне легионеры не демонстрируют высокую результативность. И цифры Гранлунда (2,19 млн за набранное очко) и Маннинена (2,33 млн) кажутся пустяком на фоне Хартикайнена (4,29).

Похожая ситуация у «Автомобилиста», где явно переплатили французу Да Косте (2,59), немцу Мэйсеку (2,41) и американцу, выступающему за сборную Белоруссии, Принсу (4,29). При этом именно француз во многом и тащит атаку уральцев наряду со Спунером, которого можно назвать самым эффективным легионером команды при таком раскладе (1,83).

Нет в топ-30 бомбардиров КХЛ ни одного игрока «Локомотива», хотя перед сезоном было очень много надежд на звездных новичков Рида Буше и Максима Шалунова. Но набранные ими очки пока обходятся ярославцам очень дорого: на один результативный балл американца приходится 3,75 млн рублей, а Шалунова — вообще 6! Правда, в прошлом сезоне оба хоккеиста показали свой лучший хоккей в плей-офф — именно на это должна быть главная надежда Игоря Никитина.

Шипачев — супертоп при любой зарплате

Центрфорвард московского «Динамо» и сборной России Вадим Шипачев выделяется не только в рейтинге зарплат (95 млн рублей в год, второе место после Даррена Дитца). 34-летний хоккеист — лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ с отрывом в 15 очков.

Да, по средней стоимости набранного очка его можно сравнить с Йенсеном, Найтом, Седлаком и Майе. Но в данном случае все-таки следует учесть невероятную результативность Шипачева — в КХЛ никто не способен показывать такие цифры.

Наиболее наглядным рейтинг эффективности будет по окончании регулярного чемпионата, но для менеджеров показателен будет плей-офф — там каждое набранное очко ценно вдвойне.