«Урою козла». Канадский тафгай в России дрался на свадьбе, чуть не избил тренера, а сейчас в 41 вернулся в хоккей

Восемь лет назад Джереми Яблонски играл за подмосковный клуб.

Вряд ли российские болельщики за восемь лет успели позабыть о том, кто такой Джереми Яблонски. Всего однажды в своей карьере форвард набрал больше десяти очков, зато постоянно находился в центре внимания. Драки, скандалы, откровенные интервью — этого с его участием всегда было в достатке. После того как в 2013-м Джереми покинул чеховский «Витязь», еще два сезона он поиграл в Северной Америке, а затем решил завязать с хоккеем. Как оказалось — не окончательно. Почти семь лет Яблонски находился в тени, посвятил себя семье, а на днях неожиданно подписал контракт с «Айдахо» — клубом из лиги Восточного побережья (ECHL), за который уже выступал в сезонах — 2001/02, 2005/06, 2006/07 и 2013/14.

Плюшевый мишка

Большинство людей видит в тафгаях старой школы лишь агрессоров с психическими отклонениями. Со стороны все может выглядеть именно так, однако зачастую в реальной жизни эти парни невероятно добрые, позитивные и без повода не обидят даже муху. Если верить Джереми — он не исключение. Форвард никогда не забывает о родных и близких ему людях, занимается воспитанием дочери, а на его руке красуется татуировка с фразой «Все в жизни начинается и заканчивается семьей». «Спросите кого угодно из ребят, с кем я играл. Они вам все подтвердят, что я самый настоящий плюшевый мишка. За пределами площадки и ринга я, наверное, самый спокойный и добрый человек на планете», — говорил однажды в своем интервью Яблонски.

Про ринг форвард упоминал неспроста. В молодости он стал чемпионом Канады по боксу на любительском уровне и даже занимался с тренером, работавшим с легендарным Ленноксом Льюисом. Любимое хобби со временем привело Яблонского в мир смешанных единоборств, где он также не ударил в грязь лицом. В одном из боев он победил соперника за 19 секунд, а спустя месяц улучшил свое достижение, одержав верх за 17 секунд.

«Там, где я родился, в хоккей все начинают играть в три-четыре года. Так что это было первым делом, которое мне по-настоящему понравилось. Я мечтал стать профессиональным хоккеистом. Любовь к боевым искусствам пришла ко мне чуть позже, когда мне было уже лет 13-14. Думаю, я взял все лучшее и из того, и из другого. У меня есть возможность играть в хоккей, могу драться на льду, а летом еще и на ринге ММА. Жизнь удалась!» — рассказывал игрок.

В КХЛ все неоднократно могли убедиться в бойцовских способностях Джереми. Из-за многочисленных дисквалификаций за два сезона в лиге он провел всего 24 матча и умудрился набрать в них 190 минут штрафа. Пострадать от его кулаков мог абсолютно каждый. В 2011 году нападающий «Витязя» набросился на вратаря магнитогорского «Металлурга» Георгия Гелашвили и привел в ярость болельщиков, которые готовы были устроить над канадцем самосуд прямо в боксе штрафников.

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В Магнитогорске состоялся и самый памятный момент с участием Яблонски в России. В том же 2011 году Джереми вместе с Джоном Мирасти и Кипом Бреннаном оказались возле клуба, где проходила свадьба. Подвыпившие гости пристали к североамериканцам, и те за несколько секунд успокоили оппонентов.

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В России Яблонски работал под руководством двух тренеров — Андрея Назарова и Юрия Леонова. Если с первым форвард был на одной волне, то с Леоновым отношения не сложились. Однажды на тренировке между ними произошел серьезный конфликт. «Этот придурок мне не нравился, и я на него сорвался. Как-то он собрал всех в центре площадки и стал говорить. Я не понял, в чем дело, но почувствовал недовольство. Леонов посмотрел на меня и сказал: «А ты чего ржешь?» Я ответил: «Тренер, все супер, тренировка интенсивная, на высоких скоростях». А он мне: «Жене своей такое говори!» В ту минуту я просто взорвался. Дэнни Марков и еще пара парней держали меня, а я кричал, что урою этого козла. Он просто убежал со льда, испугавшись», — рассказывал Яблонски в известном подкасте Spittin' Chiclets.

Бранислав Мезеи и Джереми Яблонски. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Супердрака с другом и дебют в НХЛ

В Чехове судьба иронично свела Джереми с его очень хорошим другом Джоном Мирасти. Оба выросли в городе Медоу-Лейк из провинции Саскачеван и даже приходятся друг другу дальними родственниками. Несмотря на теплые отношения, эти парни забывали о дружбе на льду. 19 декабря 2008 года они закатили мощнейшую драку в АХЛ, которая стала настоящим украшением для всех гурманов. Нападающие за минуту нанесли в сумме 115 ударов, а битва закончилась ничейным результатом.

«Хотите верьте, хотите нет — но мы очень близкие друзья. В Сети вы также можете найти кучу роликов, где мы деремся с Тревором Гиллисом. А мы ведь с ним были друг у друга свидетелями на свадьбах. Что касается драк на льду, то там на первом месте стоит верность клубу. Я дерусь за свою команду — он дерется за свою. На льду друзей не бывает. На площадке мои лучшие друзья и братья — это мои партнеры. За ее пределами все может быть совсем иначе. Это наша работа, и от нее нельзя отлынивать», — объяснял Яблонски.

30 декабря 2003 года в составе «Сент-Луиса» форвард сыграл свой единственный матч в НХЛ против «Филадельфии» и успел получить пятиминутный штраф за драку с Тоддом Федоруком. Джереми также пытался помериться силами с известным бойцом Дональдом Браширом, однако тот отказался сбрасывать перчатки.

Если бы Яблонски родился лет на десять раньше, то, возможно, пользовался бы популярностью в НХЛ, но в 2000-х спрос на тафгаев свелся практически к нулю. Помимо умения махать кулаками с игроков такого калибра стали спрашивать полезность и результативность, а вот с этим у нападающего всегда были проблемы. В итоге «Блюз» выставили канадца на драфт отказов, и он оказался в системе «Нэшвилла», за который тогда выступал молодой Александр Радулов. Попасть в основу «Предаторз» у Джереми так и не получилось.

В ноябре 2020-го Яблонски тепло вспоминал о своих временах в КХЛ и намекнул, что планирует вернуться, правда, не сказал, в какой роли. «С нами там обращались как с королями. Россия до сих пор очень олдскульная. Чехов — такой же, а клубом тогда управляли старыми добрыми методами. Мне это нравилось. Главное — разобраться с языком, а люди там замечательные. Еда немного другая, но ничего плохого, всегда можно найти привычные блюда. Мне в России все нравилось, планирую вернуться туда еще», — говорил игрок в подкасте Spittin'Chiclets.

Представить себе возвращение канадца в КХЛ в качестве игрока уже вряд ли возможно, однако в «Витязе» при Андрее Назарове форвард успел немного поработать тренером по физической подготовке. Трудно спрогнозировать, что после такого продолжительного простоя Джереми покажет на льду в ближайших матчах, но соперникам «Айдахо» точно не позавидуешь.