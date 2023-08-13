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Сегодня, 10:30

«Тайный советник» «Авангарда» едва не потопил клуб. Его вовремя вычислили и уволили

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Рашид Хабибулин и Александр Крылов.
Фото ХК «Авангард»
История работы менеджера Рашида Хабибулина.

«Авангард» становится другим — клуб решил расстаться с Рашидом Хабибулиным. Почему-то на клубной страничке он значился как «ассистент генерального менеджера». Видимо, это его последняя должность, ведь всем известно, что Хабибулин долгое время отвечал за комплектование и наделал множество ошибок, после которых команда стала значительно слабее.

Мы отдаем должное бывшему председателю совета директоров «Авангарда» Александру Крылову: с ним клуб пережил непростые времена, связанные с аварией на предыдущей омской арене. Но некоторые его решения не поддаются логике. Одно из них — приближение к себе Хабибулина. Зачем он это сделал? Для чего? Какие цели преследовал? Непонятно.

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Чаще всего Рашида не было видно, когда он был советником Крылова. Он все ходил к председателю, рассказывал какие-то истории из старых времен, что-то там советовал, но инициативу на себя не брал. Просто вкладывал в голову Крылова очередную странную мысль, а тот потом принимал решения, которые многих удивляли.

Так, Хабибулин поочередно «съел» все руководство омичей: президента Максима Сушинского и его зама Евгения Хацея, затем — генерального менеджера Алексея Волкова, а когда вокруг никого не оказалось, взял управление в свои руки и натворил дел. Причем все менеджеры, а также многие сотрудники клуба вообще не понимали, чего хочет Хабибулин.

Рашид Хабибулин.
Фото ХК «Авангард»

Как только ушел Алексей Волков, он мгновенно испортил отношения с агентом Арсения Грицюка и Сергея Толчинского — Шуми Бабаевым, фактически выгнав их из команды. Поверьте, Сергей и Арсений остались бы в Омске, никакого желания переезжать в другое место у них не было, но Хабибулин словно специально вредил «Авангарду». Он вел себя так, что все вокруг содрогнулись.

Это просто самые громкие истории из многих. Сюда же можно отнести и едва не состоявшийся обмен Ивана Мирошниченко в «Нефтехимик», приглашение вратаря Андрея Сковронского, отказ от Дмитрия Шевченко. Да много было совершенно по-настоящему странных поступков. Например, Хабибулин едва не обменял Сергея Толчинского до дедлайна, дав понять, что Кубок Гагарина клубу не нужен. Хотя команда боролась за главный трофей.

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Но все это могло удивлять только тех, кто раньше не слышал о Хабибулине. В хоккейном мире его поступки никого не удивляли. Рашид успел поработать чуть ли не в десяти клубах лиги, но нигде долго не задерживался. В какой-то момент с ним расставались без сожаления, хотя все ценят специалистов и не отпускают качественных работников. Его самый удачный период работы — в клубе «Лев» из Праги. Там вопросов практически не было. Но это был все-таки зарубежный клуб, у них свои примочки. В российских же командах все было кувырком.

Впрочем, не все было ужасно. Считается, что именно Хабибулин посоветовал взять вратаря Шимона Грубеца, а это оказалось важным решением перед победой в Кубке Гагарина. Впрочем, тогда генеральным менеджером был Алексей Волков, и он тоже приложил руку к этому трансферу.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Когда Крылов серьезно повысил нынешнего генерального менеджера Антона Курьянова, то Хабибулин даже обрадовался. Мол, он снова он уйдет в тень, но будет руководить, а отвечать за ошибки станут другие люди. Но тут ушел и сам Крылов, так что бывший генеральный менеджер был обречен. Новое руководство пока ни во что не вмешивается, старается не принимать поспешных решений, но ему столько наговорили о Рашиде, что оно поспешило с ним расстаться.

Фактически он уже был отрезан от решений последние две недели. Хотя есть информация, что напоследок Хабибулин пытался продать Глеба Трикозова, но это все быстро затухло, так как реальных полномочий уже не было. Зато без него Курьянов моментально договорился с Владимиром Ткачевым и вновь сформировал боеспособное первое звено.

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Это история скорее не о советнике, а о том, что в нашем хоккее могут долгое время существовать люди, от которых вообще нет никакой пользы, но они принимают решения, что-то портят, при этом даже не стыдятся этого. И это никак не сказывается на их дальнейшем трудоустройстве.

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