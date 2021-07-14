ЦСКА устроил взрыв мозга в самое нехоккейное время. Почему Федоров сменил Никитина?

Хоккеист-легенда заменит тренера-чемпиона, три раза выводившего команду в финал. Что стоит за странной и несвоевременной рокировкой в тренерском штабе армейцев.

Замешана ли сборная?

ЦСКА взорвал информационное пространство в самое бедное на события в хоккее время. Уход за неделю до начала сборов главного тренера Никитина, имевшего на руках действующий еще два года контракт, — это сенсация, шок и взрыв мозга в одном флаконе. Специалист за четыре последних года выиграл Кубок Гагарина, трижды доходил до финала, и еще один раз ему это помешало сделать досрочное прекращение сезона из-за коронавируса. Расставание на словах выглядит цивилизованно, но даже школьника не убедишь в том, что все прошло гладко. Резкое решение одновременно с назначением не имеющего опыта серьезной тренерской работы Федорова подразумевает наличие конфликта или подчинение приказу, который не обсуждается, с самого верха.

Первая мысль о причинах перестановки почти для всех выглядела очевидной — Никитина зовут в национальную команду под Олимпиаду. После слов Президента РФ на прямой линии о необходимости сделать выводы из неудачных выступлений сборных России по футболу и хоккею на крупных турнирах потерял свое место Станислав Черчесов. Легко можно предположить, что какие-то изменения произойдут и в «шайбе». На данный момент уход Никитина из-за вероятного приглашения в национальную команду активно опровергается представителями ФХР. Однако если вспомнить, какую роль в подъеме ЦСКА несколько лет назад сыграл нынешний премьер-министр РФ Михаил Мишустин, то картина может выглядеть относительно понятной. Тренера, держа в уме Олимпиаду, забирают под большую задачу, а в самом клубе просто оказались не в состоянии нормально обставить рокировку в информационном поле.

Сергей Фёдоров новый главный тренер ЦСКА!



Клуб благодарит Игоря Никитина за проведенные в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере. https://t.co/0RmT9ZtG5Z pic.twitter.com/OGPmaefwpg — ХК ЦСКА Москва (@hccska) July 14, 2021

Конфликт с руководством — более правдоподобная версия

Нынешний ЦСКА — солидная организация, не склонная к истерикам и скоропалительным поступкам. Совсем недавно об этом в интервью «СЭ» рассказывал вернувшийся в команду после годичного пребывания в НХЛ Михаил Григоренко, сравнивая ЦСКА с «Коламбусом». Это не просто дежурные слова от игрока. Политика клуба в последние годы производила впечатление основательностью и неспешностью, которые порой воспринимались даже как промедление. Заседание наблюдательного совета ЦСКА, на котором, если верить словам Игоря Есмантовича, была решена судьба Никитина, состоялось почти две недели назад. Многие клубные сотрудники узнали об этом только во вторник. Выглядит странно. Не находите?

Другая версия решения по Никитину на данный момент вырисовывается следующая. Поражение от «Авангарда» в финале Кубка Гагарина было воспринято клубными кураторами крайне болезненно. Разменять Никитина, свалив на него большую часть ответственности, — сильный ход и возможность обелить себя. Говорят, что тренером были недовольны члены наблюдательного совета достаточно давно. В частности, называется фамилия легендарного ветерана Бориса Михайлова. Он был не единственным, кто считал хоккей команды скучным и схематичным, несмотря на подбор ярких фигур в линии нападения. Якобы только выигрыш титула два года назад спас Никитина от увольнения. В данное предположение охотно верится. И критиковать армейский менеджмент за требовательность у меня рука не поднимается. Лучшая команда КХЛ последних лет должна быть образцом для подражания и действовать в яркой манере.

Благодарим Игоря Валерьевича за годы проведенные в ЦСКА, проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/sHM7G1ysjk — ХК ЦСКА Москва (@hccska) July 14, 2021

Закрыть глаза на философские расхождения мог только результат, а раз его нет, то нужны изменения. Утверждают, что главному тренеру в вину ставили слабую для такого состава реализацию большинства и предлагали укрепить штаб специалистом со стороны. Никитина этот вариант не устроил, что и стало основным поводом для окончательного разлада.

Федоров — более управляемая фигура для руководства и, вероятно, авторитет для игроков, которые сами невероятно удивлены случившимся. Хотя одним из сильнейших качеств Никитина было как раз грамотное выстраивание отношений в коллективе, в котором он пользовался колоссальным уважением со стороны хоккеистов. Держать в руках московскую команду столько лет, не давая ей погрузиться в соблазны столицы, выглядит как достижение.

Через какое-то время станет понятно, что стояло за отставкой Никитина. На данный момент сложно отрицать очевидное. Его уход для ЦСКА в ближайшем будущем станет огромной потерей, которая, не исключено, серьезно скажется на результатах. Слишком много держалось на нем в команде несколько лет. Ситуация в КХЛ и Западной конференции может кардинально измениться.