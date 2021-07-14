Самым дорогим игроком «Ак Барса» стал канадец, которого мало кто знает. Он будет получать 65 миллионов в год

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

«Спартак» подписал контракт с нападающим из Швеции Эмилем Петтерсоном. Логичный шаг менеджеров. Нужен был сильный центральный форвард — получили его. Теперь у «Спартака», помимо новичка, есть Йори Лехтеря, а Василий Пономарев будет стараться стать третьим центром. Эмиль сильно уступает в мастерстве своему брату Элиасу из «Ванкувера», правда, сравнивать их напрямую неправильно — хоккеисты разного плана.

Новый игрок «Спартака» ездил в Северную Америку, но восемь лет назад его выбрали лишь в шестом раунде драфта, что, несомненно, сказалось на дальнейшей карьере. «Нэшвилл» так и не дал шанс хоккеисту за полтора сезона, а затем обменял в «Аризону», но и там выше фарм-клуба нападающий не поднялся. Говорят, что проблема была в габаритах, но даже с ними можно было добиться большего, пример младшего брата доказывает это. Но Эмиль не такой техничный и упорный, как форвард «Ванкувера». Петтерсон-старший не стал биться в закрытую дверь, вернулся домой и провел два очень сильных сезона в «Векше». У него была отличная статистика, но самое главное — важная роль в крепком середняке шведского турнира. При этом Эмиля как-то особо не ценили в национальной сборной, только в нынешнем сезоне форварда приглашали на этапы Евротура, однако на чемпионат мира не взяли.

Кроме того, «Спартак» решил вопрос с одним защитником — Андрей Зубарев внесен в список отказов. Пошла игра на снижение контракта хоккеиста с последующим выкупом. Если, конечно, какой-то клуб не заберет ветерана, во что верится с трудом.

Легионер

«Ак Барс» объявил о контракте с нападающим Джорданом Уилом. Сразу после того, как хоккеист поставил подпись, он стал самым дорогим игроком казанского клуба с зарплатой в 65 миллионов рублей. И признаться, в Татарстане рискуют, хотя шансы на то, что форвард станет лидером, все-таки высоки.

Нельзя сказать, что канадский нападающий — темная лошадка. За плечами Уила, которому исполнилось 29 лет, есть больше 200 матчей в НХЛ, но свои лучшие годы он провел в АХЛ. Почему-то со скепсисом воспринимается его нынешняя статистика за «Лаваль». Мол, что это за форвард, у которого лишь 24 очка. Однако скромные цифры ни о чем не говорят. В нынешнем сезоне канадский дивизион АХЛ — особенное место. Хоккеисты были поражены в правах из-за пандемии до самого последнего дня турнира, когда во всем мире уже снимали ограничения. Ужасный календарь, игры на пустых аренах, строгие правила поведения во время сезона (в Канаде реально следили, чтобы игроки сидели дома и не появлялись в местах скопления людей). 24 очка — шестой показатель в дивизионе. Плохо то, что в основной состав «Монреаля» его ни разу не вызывали. При этом у Джордана было двухлетнее соглашение с канадским клубом на 2,8 миллиона долларов, и 1,5 миллиона он получил в прошлом сезоне, контракт не предусматривал снижения зарплаты после перевода в АХЛ.

Джордан может играть в центре, у него все в порядке с хоккейным интеллектом, но он проигрывал конкуренцию в «Монреале», а в «Ак Барсе» таких соперников за место в составе нет. Плюс Уил может при необходимости выйти на фланге, однако при переводе на край у него теряются козыри. Да и вряд ли Квартальнов начнет эксперименты. Джордан мог оказаться в КХЛ раньше. Уил был задрафтован КХЛ «Сочи», однако черноморцы отдали права на хоккеиста «Локомотиву» за Александра Полунина. Но это было давно.

Продление

Оказывается, в «Барысе» до сих пор формально не было тренера. Только накануне клуб официально продлил соглашение с Юрием Михайлисом на один сезон. Но этой весной и летом не было никаких разговоров о том, что казахстанский клуб кого-то ищет на рынке. Да и повода что-то менять не было. Михайлис отработал отлично. Команда при нем без труда попала в плей-офф, особенно удалась концовка сезона.

Тренер опроверг скептиков, считавших, что у местного специалиста возникнет слишком много трудностей при работе с «Барысом». Впрочем, не все было гладко. Именно Михайлис — основной виновник конфликта между Никитой Клещенко и Джесси Блэкером, а это была не просто стычка. Напомним, что на тренировке Никита подрался с партнером и сломал ему челюсть. Но ведь эта вспышка ненависти была не на пустом месте. Иностранные хоккеисты до этого момента вели себя так, словно делали кому-то одолжение. Они не считали местных игроков за людей, а тренер никак не мог прекратить это безобразие, более того, вставал на их сторону. И именно удар Клещенко остудил легионеров, они поняли, что надо изменить поведение.

Но уверен, что теперь Михайлис будет вести себя иначе, проблемы первого сезона были связаны и с отсутствием опыта. Теперь за плечами тренера сезон в лиге, неплохое выступление на чемпионате мира в Риге. Правда, судя по трансферной политике клуба, сейчас возникнут серьезные сложности с формированием состава. Хорошо, что хотя бы вернули хорошего защитника Романа Савченко, у которого не пошли дела в «Локомотиве».