Эра ЦСКА уходит. В КХЛ наступает новое время

Обзор дня Алексея Шевченко.

Титул

«Авангард» выиграл Кубок Гагарина, и это удивительное событие. По ходу сезона клуб совершил столько ошибок, что про них можно снять отдельную программу, но при этом в среду игроки именно этой команды подняли трофей над головой. Настоящее спортивное чудо, которое делает трофей только дороже. Перечислить? Приобретение посредственного вратаря, назначение на пост неопытного генерального менеджера, приглашение Ильи Ковальчука, продление соглашения с Бобом Хартли, обмен Наиля Якупова. У некоторых проблем было меньше, но ни у кого из этих клубов не будет чемпионского парада.

Но финальная серия стоит особняком. Тут уж команда сыграла поразительно и вполне справедливо выиграла у ЦСКА. Напомню, что балашихинцы проигрывали в серии — 1-2, а по ходу четвертого матча уступали в счете — 0:2. Вытащив тот матч, они выиграли и главный трофей, хотя до официального награждения оставалось еще две игры. Я говорил об ошибках, но стоит отметить и успехи менеджеров. Во-первых, это покупка у ЦСКА Сергея Толчинского. Во-вторых, правильный подбор легионеров. Не было «гнилых» типа Свена Андригетто, который в свое время чудом избежал «темную» в раздевалке. В-третьих, особенный подбор защитников. Никто из них, вероятно, не поедет на чемпионат мира, но при этом вместе они были безумно полезными. Это хоккеисты выиграли трофей, и только они. Такое бывает.

Поражение

ЦСКА завершил сезон, уступив в финале, и ругать команду за такой результат нельзя. В решающей серии они оказались примитивнее в атаке, слишком роботизированными, без фантазии. Но все-таки команда дошла до решающей серии. Да и потом в плей-офф обыграны СКА и «Локомотив», а это довольно приличные соперники.

Но армейский клуб очень сильно меняется. Они и в этом чемпионате не выглядели монстрами, как в чемпионский сезон. Их боялись по привычке, не учитывая, что команда потеряла практически всех творческих ребят. Остался один Константин Окулов, остальные хорошо выполняют задания, упорные, но без искорки. Работала система Игоря Никитина, а в нашем турнире это многое значит. За сезон армейцы получают крепкую четверку. Но такое ощущение, что их эра уходит. Безусловно, команда будет в топе и в следующем чемпионате наверняка поборется за первое место в конференции, далеко пройдет в плей-офф, но этот прогноз уже не так очевиден.

Летом клуб сильно поменяется, а брать умных исполнительней неоткуда. Те, кто есть, разобраны. Остальные отправились в Америку. А от Толчинского клуб отказался сам. Пока ЦСКА засыпал деньгами, питерцы и динамовцы занимались сменой. Одни покупали, а другие развивали. То же самое можно сказать про «Локомотив». «Металлург» строил команду весь сезон, а «Ак Барс» — это особенный клуб, там нет логики. ЦСКА надо будет сильно постараться, чтобы побороться за Кубок в будущем сезоне. Покупать некого, сменой никто не занимался, так что наступает новое время.

Сезон

Турнир в КХЛ-2020/21 официально завершен. Надо отметить президента КХЛ Алексея Морозова. Несмотря на пандемию, невероятное количество сложностей, лиге удалось провести чемпионат. И пусть он получился довольно странным, мы избежали всех сложностей, которые могли бы быть. У турнира появился новый обладатель кубка, все доиграли сезон, никто не убежал, как год назад «Йокерит». В нынешнее время это достижение. КХЛ ввела потолок зарплат и старалась его придерживаться. Формально никаких нарушений не было, но некоторые сделки выглядели довольно подозрительными.

Иногда есть ощущение, что организация идет немного не туда, её мотает из стороны в сторону, а хотелось бы большего прогресса. По-прежнему люди убегают в НХЛ, даже не за деньгами, а за тем, чтобы поиграть с сильнейшими, не появилось ни одного клуба, который бы выстрелил, да и вообще одного из финалистов мы знали в начале сезона. Продолжает увеличиваться разрыв между бедными и богатыми, а у олигархов есть даже неофициальные фарм-клубы в КХЛ. Да еще и собираются легализовать позорную аренду. Надо больше реформ, известно, что Морозов сам хочет исправить положение, только так просто какие-то вещи не поправишь, это невозможно.

Но есть и много хорошего. Например, в КХЛ лучшие судьи Европы, причем большинство из них свои. Все же стало больше матчей, за которыми интересно смотреть, нет никаких скандалов с договорняками. Да и вообще только сутки назад закончился последний матч, а уже начинаешь скучать по новому сезону. Быстрей бы он начался.