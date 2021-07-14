Сам Павел только шутит на этот счет.

Некоторые спортсмены свободно говорят о каких-то физических недостатках, а кто-то предпочитает дать возможность журналистам и болельщикам додумать все самим. Именно так и рождаются мифы, которые остаются ими на протяжении долгих лет. Самая известная теория на эту тему — у Павла Дацюка одна нога короче другой. Причем такое мнение популярно не только в России, но и в Северной Америке.

Дацюк в интервью «СЭ» с улыбкой говорил следующее: «Все это — выдумки журналистов. Хотя услышать байку про Гарринчу было весело и интересно. Правда, он был футболистом, а я — хоккеист. Значит, короче другой у меня должна быть рука...»

Сравнение с легендарным бразильцем неслучайно. Гарринчу было невероятно трудно остановить в силу его неповторимых движений, которые временами казались немного неуклюжими. Некоторые врачи связывают его фантастическую технику с тем, что одна нога форварда была короче другой на целых шесть сантиметров. Это помогало ему необычно балансировать на скорости, а задача соперников заметно усложнялась.

Причины такой физиологической особенности могут быть совершенно разными. В детском возрасте асимметрия может появиться из-за того, что определенные патологические процессы замедляют или ускоряют темп роста кости. У взрослых изменение длины конечности может быть следствием травмы или же операционного вмешательства. Как правило, у таких людей заметна хромота, которая есть у Дацюка уже давно.

Как отмечал в интервью «Матч ТВ» Владимир Крикунов, бывший главный тренер сборной России Александр Якушев говорил ему: «Я как первый раз Дацюка увидел, подумал, что в штабе сошли с ума. Кого в сборную прислали? Даже ходить нормально человек не может! Инвалид какой-то!» Однако уже после первого матча Павел всем доказал, что готов стать настоящей звездой.

Сам Крикунов прокомментировал доводы следующим образом: «У Паши все нормально с ногами. Они одинаковые. А какие-то анатомические особенности есть у каждого человека. Если бы у него были проблемы, то вряд ли бы он играл до такого возраста. Хромота? Это просто специфика. Паша немного переваливается при ходьбе. Возможно, генетический момент. Я видел достаточно молодых ребят, которые передвигаются так же. На катании Дацюка все это никак не сказывается».

Журналист Дэйв Уодделл писал о том, что асимметрия ног Дацюка составляет около семи сантиметров. Само по себе такое явление в спорте не редкость. Например, ученые из Южного методистского университета выяснили, что ямайскому спринтеру Усэйну Болту удалось побить мировые рекорды не только благодаря таланту и самоотдаче, но в этом ему помог еще асимметричный шаг. Правая нога спортсмена на 1,27 сантиметра короче левой. Также во время исследования записей с выступлений Болта ученые обнаружили, что правая нога бегуна на 13 процентов сильнее ударяет по дорожке, чем левая.

Павел Дацюк. Фото photo.khl.ru

В технике катания Дацюка иногда заметно, что при начале движения он часто толкается одним коньком по два раза. В теории это может указывать на проблему, о которой мы говорим, но Крикунов и здесь развеял все доводы: «Павел не делает это постоянно. Отталкивается как левой, так и правой ногой. Он очень координированный. У него потрясающее чувство дистанции, поэтому его так трудно остановить. Павел очень хорошо меняет направление, а в это время еще и эффективно работает руками. Талантливый игрок».

А вот бывший голкипер «Далласа» Марти Турко не считает все эти разговоры выдумкой: «Второго такого Дацюка не найдешь. Ковыляет, одна нога короче другой, видишь его и думаешь — давай, попробуй со мной потягаться. А потом он выходил на лед и превращался в волшебника. Вспомнить только, как он обкрадывал соперников в средней зоне, когда никто не ожидал. Я обожал смотреть, как он играет! И могу смириться с тем, что со мной такое сделал он, а не какой-нибудь дровосек». Канадец стал первым вратарем в НХЛ, кто пострадал от ставшего легендарным финта Дацюка.