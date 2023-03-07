Лимит на чудеса не исчерпан. Главный фаворит «Востока» проиграл в Нижнекамске
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Голы: Петров — 2 (Шипачев, Кагарлицкий), 21:12 — 0:1. Галиев — 3 (Адамчук), 21:50 — 0:2. Якупов — 1 (Купцов, Сидоров), 26:37 — 1:2. Кизимов — 1 (Белозеров), 32:32 — 2:2. Митякин — 1 (бол., Лещенко), 55:27 — 3:2. Лещенко — 1 (Попов), 58:59 — 4:2.
Вратари: Судницин — Билялов.
Штраф: 9 — 4.
Броски: 35 (8+15+12) — 34 (15+14+5).
Судьи: Кочетов, Ромасько.
7 марта. Нижнекамск. «Нефтехим-Арена».
Счет в серии: 2-2.
Ощущение, что лимит на чудеса в первом раунде Кубка Гагарина близок к своему истечению, оказалось ошибочным. Каждый новый день плей-офф продолжает преподносить сюрпризы, о которых еще неделю назад можно было только мечтать. Однозначный фаворит «Востока» во главе с Зинэтулой Билялетдиновым давно не смотрелся так бледно, вызывая скорее сожаление, что в этот вечер угодили в лапы разъяренного зверя в Нижнекамске. В последний раз такое жалкое впечатление «Ак Барс» оставлял весной 2019-го года, когда его в четырех матчах уничтожил «Авангард» вместе с Бобом Хартли.
У казанцев сейчас возрастная команда, которая не может на одинаково высоких скоростях проводить весь матч. В условиях повышенных интенсивности и жесткости на мастерстве, даже усиленным терпением и дисциплиной, сложно быть успешным. «Ак Барс» очень бережно отнесся к своим шансам, и когда повел в начале второго периода 2:0, то казалось, своей победы не упустит.
Но сейчас на дворе не 2010-й год. Время бояться казанского тяжеловеса давно прошло. Уважать — можно. Заставлять танцевать под свою музыку — тоже. Нынешний плей-офф показывает, что даже скромные команды не разваливаются и держат удар. Комплексов больше ни у кого нет. Наверное, вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов мог сыграть получше в эпизоде с голом 18-летнего Рауля Якупова. Юниор отличился в первый раз на взрослом уровне и вернул «Нефтехимик» к жизни.
После того как хозяева сравняли счет, им еще раз пришлось балансировать на самом краю. Однако бригады меньшинства нижнекамцев вместе с отчаянно болевшей за своих ареной на невероятном кураже убили пятиминутное удаление Купцова. Показалось, что именно в этот момент силы, как физические, так и моральные, стали покидать игроков «Ак Барса». Движение, напор, желание, скорости — в этих простых компонентах младший брат уделывал старшего. Как ни странно, этого хватило «Нефтехимику», чтобы вырвать победу. Равный счет в серии после четырех матчей выглядит закономерным, как приход весны после зимы. И небольшие сомнения в конечном успехе фаворита уже появились.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|7.03
|12:30
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|0 : 1
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|4 : 2
|7.03
|19:30
|
Витязь – Локомотив
|- : -
|7.03
|19:30
|
Динамо Мн – СКА
|- : -