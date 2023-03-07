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7 марта, 23:15

Что это за плей-офф? Фаворитов бьют везде: «Ак Барс», ЦСКА, а теперь и СКА

Михаил Зислис
Обозреватель
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7 марта. «Динамо» Минск — СКА — 4:2.
Фото ХК СКА
Два автогола защитника петербуржцев Никишина помогли минчанам сравнять счет в серии — 2-2.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:2 (0:0, 0:0, 4:2)
Голы: Гусев — 2 (Никишин, Бардаков), 43:46 — 0:1. Мартынов — 1 (мен.), 49:37 — 1:1. Соколов — 1 (бол., Спунер, Барберио), 52:04 — 2:1. Горбунов — 2 (Меркли, Барберио), 54:22 — 3:1. Меркли — 1 (п.в., Алистров, Барберио), 56:26 — 4:1. Педан — 1 (бол., Гусев, Хайруллин), 58:08 — 4:2.
Вратари: Колосов — Николаев (54:34 — 56:26).
Штраф: 14 — 8.
Броски: 22 (4+12+6) — 32 (10+8+14).
Судьи: Белов, Беляев.
7 марта. Минск. «Минск-Арена». 13 820 зрителей.
Счет в серии: 2-2.

Сюжет один интереснее другого подкидывает плей-офф КХЛ. Похоже, все идет к тому, что на наших глазах нынешний розыгрыш Кубка Гагарина станет самым интригующим за все время существования. Две волевые победы скромных команд над главными претендентами на титул с разницей всего в несколько часов и, как следствие, равный счет в сериях. Разве ранее в России случалось что-то похожее?

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Самой свежей жертвой безумного первого раунда стал могучий СКА. После неудачи в стартовом матче в Санкт-Петербурге фаворит, казалось, успокоился, перезагрузился и методично стал дожимать минское «Динамо». У себя дома при невероятной поддержке переполненных трибун команда Крэйга Вудкрофта зацепилась за свой предпоследний шанс. Колосов в воротах плюс возвращение в состав после дисквалификации Пакетта и Меркли — эти факторы сказались а пользу хозяев далеко не сразу. Армейцы смотрелись немного предпочтительнее, но не острее. Например, минчанин Спунер попал в штангу, а гол форварда СКА Яшкина был отменен после долгого видеопросмотра из-за игры высоко поднятой клюшкой. Зато в начале третьего периода Гусев красиво реализовал выход «один в ноль». Победа петербуржцев в этот момент выглядела очень реальной.

Далее гостям укрепить своим преимущество не удалось, хотя все карты были у них в руках. Две попытки в большинстве завершились ничем. Более того, минчане сравняли счет, действуя в меньшинстве. Автор роскошного голевого паса Никишин, пытаясь в падении прервать передачу Мартынова, переправил шайбу в собственные ворота.

Динамовцы получили невероятный заряд уверенности и показали сопернику, как надо использовать численное преимущество. Соколов, получив шикарный пас от Спунера, с хладнокровием опытного снайпера отправил шайбу в ближний верхний угол.

Минская команда, оказавшись в тяжелой ситуации, щедро подпитывается энергией своих болельщиков. К такому повороту СКА оказался не готов и рассыпался в ключевой момент. Еще один автогол Никишина фактически подвел черту под неудачной игрой для петербуржцев.

Прямо сейчас говорить о каком-либо их преимуществе в серии не приходится. Уязвимых мест у претендента на чемпионство у СКА за четыре игры выявлено слишком много. У Романа Ротенберга и его помощников в ближайшие сутки будет полно работы. Команде явно нужна грамотная встряска, чтобы полностью использовать свой потенциал.

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9 марта серия вернется в Санкт-Петербург. Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что фактор домашнего льда поможет СКА повести в серии: успех хозяев в основное время можно поставить за 1.35, что приблизительно 74% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (20%), еще один триумф «Динамо» — за 9.50 (6%).

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
Кубок Гагарина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/4 финала конференции Счет в серии
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 0
1 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
1 - 2
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
0 - 0
1 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
0 - 0
2 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
2 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
0 - 0
6. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
2 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
0 - 0
6. Динамо Мн - СКА
0 - 0
2 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
3 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
0 - 0
3 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 2
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
0 - 0
6. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 2
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11.03
8.03 13:30
Сибирь – Авангард
 - : -
8.03 14:30
Металлург – Автомобилист
 - : -
8.03 17:00
Динамо М – Торпедо
 - : -
8.03 17:00
Северсталь – ЦСКА
 - : -
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