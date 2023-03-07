Что это за плей-офф? Фаворитов бьют везде: «Ак Барс», ЦСКА, а теперь и СКА
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч
«Динамо» (Минск) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:2 (0:0, 0:0, 4:2)
Голы: Гусев — 2 (Никишин, Бардаков), 43:46 — 0:1. Мартынов — 1 (мен.), 49:37 — 1:1. Соколов — 1 (бол., Спунер, Барберио), 52:04 — 2:1. Горбунов — 2 (Меркли, Барберио), 54:22 — 3:1. Меркли — 1 (п.в., Алистров, Барберио), 56:26 — 4:1. Педан — 1 (бол., Гусев, Хайруллин), 58:08 — 4:2.
Вратари: Колосов — Николаев (54:34 — 56:26).
Штраф: 14 — 8.
Броски: 22 (4+12+6) — 32 (10+8+14).
Судьи: Белов, Беляев.
7 марта. Минск. «Минск-Арена». 13 820 зрителей.
Счет в серии: 2-2.
Сюжет один интереснее другого подкидывает плей-офф КХЛ. Похоже, все идет к тому, что на наших глазах нынешний розыгрыш Кубка Гагарина станет самым интригующим за все время существования. Две волевые победы скромных команд над главными претендентами на титул с разницей всего в несколько часов и, как следствие, равный счет в сериях. Разве ранее в России случалось что-то похожее?
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Самой свежей жертвой безумного первого раунда стал могучий СКА. После неудачи в стартовом матче в Санкт-Петербурге фаворит, казалось, успокоился, перезагрузился и методично стал дожимать минское «Динамо». У себя дома при невероятной поддержке переполненных трибун команда Крэйга Вудкрофта зацепилась за свой предпоследний шанс. Колосов в воротах плюс возвращение в состав после дисквалификации Пакетта и Меркли — эти факторы сказались а пользу хозяев далеко не сразу. Армейцы смотрелись немного предпочтительнее, но не острее. Например, минчанин Спунер попал в штангу, а гол форварда СКА Яшкина был отменен после долгого видеопросмотра из-за игры высоко поднятой клюшкой. Зато в начале третьего периода Гусев красиво реализовал выход «один в ноль». Победа петербуржцев в этот момент выглядела очень реальной.
Далее гостям укрепить своим преимущество не удалось, хотя все карты были у них в руках. Две попытки в большинстве завершились ничем. Более того, минчане сравняли счет, действуя в меньшинстве. Автор роскошного голевого паса Никишин, пытаясь в падении прервать передачу Мартынова, переправил шайбу в собственные ворота.
Динамовцы получили невероятный заряд уверенности и показали сопернику, как надо использовать численное преимущество. Соколов, получив шикарный пас от Спунера, с хладнокровием опытного снайпера отправил шайбу в ближний верхний угол.
Минская команда, оказавшись в тяжелой ситуации, щедро подпитывается энергией своих болельщиков. К такому повороту СКА оказался не готов и рассыпался в ключевой момент. Еще один автогол Никишина фактически подвел черту под неудачной игрой для петербуржцев.
Прямо сейчас говорить о каком-либо их преимуществе в серии не приходится. Уязвимых мест у претендента на чемпионство у СКА за четыре игры выявлено слишком много. У Романа Ротенберга и его помощников в ближайшие сутки будет полно работы. Команде явно нужна грамотная встряска, чтобы полностью использовать свой потенциал.
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9 марта серия вернется в Санкт-Петербург. Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что фактор домашнего льда поможет СКА повести в серии: успех хозяев в основное время можно поставить за 1.35, что приблизительно 74% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (20%), еще один триумф «Динамо» — за 9.50 (6%).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 2
|
Локомотив - Витязь
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|8.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|8.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|8.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -