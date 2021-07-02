Похоже, Дацюк остается в «Автомобилисте», а в «Сочи» назначили нового спортивного директора

Обзор дня Алексея Шевченко.

Перемены

В «Сочи» все развивается стремительно. Замечаете, сколько изменений произошло за последние пару месяцев? Взять Андрея Зюзина. Сначала сообщили, что он останется на прежней должности и будет едва ли не генеральным менеджером. Затем ему взяли в помощники Алексея Бадюкова, но через короткий срок (буквально через неделю) было объявлено, что бывший комментатор гораздо выше по должности.

Еще в середине июня я ездил в Сочи, был на главной арене, которая будет принимать матчи КХЛ. Бадюков и Зюзин устроили экскурсию по владениям команды (как-нибудь расскажу, насколько круто все там сделано), мы застряли в кабинете менеджеров, где на доске был примерный состав, и полчаса спорили о нем, причем Зюзин объяснял, почему тот или иной хоккеист в таком-то звене, какие сильные качества у игрока, и делился планами, как кого-то использовать в сезоне. Но я был последним, кто это слышал.

Зюзин уже больше не спортивный директор, а лишь один из тренеров в штабе команды. На его должность заступил Ренат Мамашев. Уверен, что к началу чемпионата еще что-нибудь случится в клубе. Про Зюзина я писал на протяжении прошлого сезона, и добавить нечего. А то, что Мамашев получил шанс поработать с клубом КХЛ, — отличная новость. Бывший защитник хотел пойти по пути агента, но затем передумал, понял, что может приносить больше пользы, вложился в учебу и сейчас готов применить все приобретенные знания плюс свой большой игровой опыт. Понятно, что у «Сочи» довольно специфическая роль в лиге, но кажется, что теперь что-то изменится. Бадюков в «Динамо» показал, что умеет работать, а Мамашев — просто умный парень, у которого полно идей. Ждем, что в «Сочи» придумают дальше.

Отставка

Даже не начался сезон, а в «Витязе» уже поменяли тренера. Юрий Бабенко по-прежнему остается главным, тут никаких новостей. Исправлена грубейшая ошибка с его тренерским штабом. Там не будет Андрея Маркова, который за свою карьеру запомнился нытьем, высокомерием и фразой «Я не собираюсь разговаривать с русскими на русском языке», сказанной в раздевалке «Монреаля».

Этого человека быстро уволили из Подольска, а к официальным причинам мы не будем относиться серьезно. Такому, как Марков, не место в КХЛ, которую он всегда считал второсортной организацией и постоянно подчеркивал это. Пусть едет обратно в Канаду и там пытается поднять «серьезную лигу». Впрочем, «Монреаль» унизительно выкинул его из клуба, так что Андрея там тоже сильно не ждут.

На свободное место пришел Александр Бойков. И это действительно усиление для «Витязя». Бойков — один из самых крепких и суровых защитников российского чемпионата, который откровенно признался, почему завершил карьеру: «Однажды я понял, что уже проигрываю «один в один», позориться мне не хотелось». Тренер долгое время работал в молодежной сборной вместе с Бабенко, на чемпионатах мира, к нему никогда не было претензий, он прекрасно знал, что делать с хоккеистами, чтобы они действовали правильно.

Если у Бойкова что-то получалось с неразумной молодежью, то на взрослом уровне должно быть полегче. Напомним, что подмосковная команда войдет в сезон с новым тренерским штабом. За нападающих будет отвечать Максим Бец, а за вратарей — Андрей Малков.

Контракт

На рынке свободных агентов стало еще свободнее. Контракт с «Автомобилистом» подписал Степан Хрипунов. И хотя у него двустороннее соглашение, удивительно, как клуб вообще с кем-то подписывает контракты. У екатеринбуржцев превышение лимита на 53 миллиона, сколько бы ни получал Степан, платить ему не из чего, а клуб пока не делает ничего, чтобы вписаться в потолок.

Конечно, статистика Хрипунова совсем не такая, чтобы удивляться тому, почему контракт он подписал в июле. Но если вы посмотрите на нынешний состав «Автомобилиста», то заметите, что там вообще некому биться, бороться, обороняться и разрушать. Хрипунов идеально подходит для этой задачи, он из тех ребят, которые в протокол попадают не очень часто, зато лидируют по количеству синяков и шишек после каждого матча. На таких парней вообще не смотрят, а я помню, что все свои травмы Степан получал в игровых моментах.

Но новость тут в другом. Если «Автомобилист» продлил Хрипунова, то, значит, Павел Дацюк продолжит карьеру в клубе. Это исключительно догадка, но известно, что Павел -близкий друг Степана. Говорят, что ветеран помог Хрипунову с прежним соглашением, может быть, настоял и на новом. Я не хочу сказать, что Степан продолжает свою карьеру в Екатеринбурге только из-за Дацюка. Совсем нет, его преимущества я описал. Но кажется, что тут все гораздо сложнее. Видимо, Дацюк решил остаться еще на год.