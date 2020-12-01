42-летний Дацюк рвет жилы в «Автомобилисте», а легионеры клуба отбывают номер

Обзор дня Алексея Шевченко.

Шестое поражение

«Автомобилист» и его тренер Билл Питерс потерпели шестое поражение подряд, но на пресс-конференции главный выглядел так, словно вообще не переживает по этому поводу. Специалист напомнил, что некоторые поражения были в овертайме, признался, что узнал много нового о команде. Вел себя Питерс так, словно он работает не с командой, чье руководство почти израсходовало зарплатный фонд, а в бедном клубе, чья задача — выйти в плей-офф.

Напомним, что сейчас у «Автомобилиста» очень серьезный календарь, нет соперников, с которыми бы можно было отдохнуть на льду, и мы следим, способен ли тренер пережить стрессовую ситуацию. Во встрече с «Салаватом Юлаевым» изменилось только одно — форварды стали действительно больше отрабатывать в обороне. Подтащил Якуб Коварж, и за 60 минут уфимская команда так и не смогла поразить ворота. Но это моментально привело к проблемам в атаке. Такое ощущение, что форвардов и не осталось, кроме тройки Павла Дацюка, хотя с ней играли очень строго. Тем не менее именно ветеран создал самый опасный момент у ворот. Остальных просто не было видно.

Легионеры растворились. Дэн Секстон не забивает уже шесть матчей, у Брукса Мэйсека «сухая» серия достигла семи игр, Питер Холланд с 18 октября отличился два раза, но в обеих встречах команда проиграла. Питерс напоминает человека, который, работая с механическими весами, пытается найти баланс, но никак не может сделать так, чтобы прибор замер. То в одну сторону наклон, то в другую. Не пропустили в основное, но и не забили. А когда начинают забивать, то пропускают больше, чем требуется. Как я понял, надежда тренера сейчас связана с тем, что выздоровел Максим Мамкин, а скоро приедет немецкий защитник (без игровой практики в течение восьми месяцев). Это не похоже на план.

Обмен

«Динамо» отдает в «Локомотив» Теему Пулккинена, а взамен получает Магнуса Пяярви. Кто же выиграл, а кто проиграл в этой сделке? Логику менеджеров понять можно. Бывший игрок «Локомотива» откровенно потух в системе Андрея Скабелки, хотя начал неплохо, набрал четыре очка в первых двух встречах. Но после карантина ярославский клуб вообще сильно изменился, нападающим практически не дают возможность творить, Магнус все чаще бестолково ездил по площадке и ничего не мог сделать. Стоит ли ждать от него всплеска?

Только не надо вспоминать про какую-то старую связку с Оскаром Линдбергом — где-то когда-то они вместе неплохо взаимодействовали. В Ярославле Магнус выходил с Ландером и Петтерсоном, а у них гораздо более интересная история. Но боюсь, что если бело-голубые чего-то и ждут от новичка, то не получат этого. А кстати, чего ждет Владимир Крикунов? Пяярви будет больше разыгрывать шайбу, а вторая тройка сразу станет играть умней? У Магнуса с 9 сентября одна заброшенная шайба и восемь передач с начала сезона. Пулккинен вроде бы больше нужен Скабелке, ведь у железнодорожников есть проблемы в большинстве. Но я очень сильно сомневаюсь, что Теему будет единственным, кто начнет действовать в «Локомотиве» вне схем главного тренера. Он так же зароется в работу, а большинство у команды случается не так уж часто. Выигравших в этой сделке нет, но и проигравшего однозначно назвать нельзя. У клубов есть ничем не подкрепленная надежда, что обмен принесет пользу. И все-таки где-то в глубине души есть сомнение, что «Динамо» поступило правильно. У Теему девять шайб, он четвертый в команде по заброшенным шайбам и играет как раз в топ-6.

Назад в Америку

Михаил Мальцев возвращается в Северную Америку, будет ждать начала тренировочных лагерей, и он должен сильно постараться, чтобы пробиться в состав «Дэвилз». Если не получится, то придется ждать начала февраля, когда планируют стартовать в АХЛ. Летом, когда стало ясно, что пандемия надолго, Мальцев не сидел сложа руки, а искал варианты продолжения карьеры. Причем СКА не рассматривал, он очень хотел выступать в Европе. В питерском клубе изначально не было шансов. Еще в последнем сезоне перед отъездом за океан в клубе дали понять, что если он не подпишет новый длительный контракт, то играть не будет. Отказавшись, Михаил метался между высшей лигой и КХЛ, только в конце сезона ему стали больше доверять в первой команде, так как с центральными возникли проблемы. Возвращаться в эту систему у Михаила не было никакого желания.

Но шло время, Европа оставалась закрытой. Потом стороны договорились о том, что он приходит в аренду, но стоило Михаилу прибыть в расположение СКА, как ему сразу поставили условие — подписывай договор до конца сезона. Форвард отказался и сразу был переведен в неиграющий состав. Мальцев получил четыре матча в СКА, но полноценных, наверное, три, так как в своей последней встрече ему выделили лишь восемь минут. И кто теперь осудит Михаила, который будет сидеть в Америке до последнего, даже если у него не будет шансов пробиться в НХЛ?