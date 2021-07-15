Обзор дня Алексея Шевченко.

Отставка

В ЦСКА решили сделать ближайший сезон максимально интересным, и руководство объявило о смене главного тренера. Самый успешный специалист последних лет Игорь Никитин отправлен в отставку, а его место занял Сергей Федоров. Из ФХР и Санкт-Петербурга идут сигналы, что сборная и СКА здесь не причем. Мол, это никакая не операция по назначению сильного специалиста в сборную, глава штаба, например, сам удивлен событиями. Хорошо, версию откинем, забудем о ней.

Но что же тогда получается? Наблюдательный совет ЦСКА реально посчитал, что Никитин провалил сезон. И это не укладывается в голове. ЦСКА в этом сезоне дошел до финала, год назад именно клубу вручали золото (турнир не был доигран, а армейцы решили, что раз они были лучшими по итогам гладкого сезона, значит, выиграли титул), а в сезоне-2018/19 Игорь Никитин взял Кубок Гагарина. И эти результаты, оказывается, ничего не значат! Серьезно? Ну хорошо, если выход в финал — это поражение, то надо брать другого сильного тренера. Но Федоров никогда не работал главным, у него нет за спиной никакой истории, кроме прекрасной карьеры в качестве полевого хоккеиста в НХЛ. Но этого мало! Что там случилось на наблюдательном совете, пока неизвестно, подробностей нет, а участники не собираются делиться деталями.

Но знаете, по большому счету отставка Никитина — действительно благо для КХЛ. Доминирование ЦСКА последние годы всем надоело, уверен, что даже с ослабленным составом стильный Никитин побеждал регулярно. Но теперь все меняется в Западной конференции. К разговорам «Никитин показывал скучный хоккей, а Федоров добавит агрессии в атаке» я отношусь скептически. Так не бывает в большом спорте. Тот же Никитин шел к кубку достаточно долго и добился всего после упорной работы. Даже повторить его результаты будет невозможно.

Возвращение

Защитник Никита Нестеров вернулся в ЦСКА из НХЛ. Участник последнего чемпионата мира провел предыдущий сезон в «Калгари», и это был худший период в его карьере. И защитник сам и только сам виноват в этом. Нестеров уехал за океан после победы в Кубке Гагарина. Причем отказался от весьма впечатляющего контракта, ему предлагали пятилетнее соглашение со средней зарплатой в 150 миллионов рублей. Непонятно, как бы армейцы решили вопрос с потолком, но Никита стал бы самым дорогим хоккеистом турнира — с двукратным преимуществом перед ближайшим конкурентом. Но в личной жизни Нестерова начался непростой период. И это была главная причина отъезда.

В НХЛ все было отвратительно. Агент Никиты подобрал хоккеисту худший вариант из возможных, воспользовавшись тем, что защитнику было не до хоккея, его голова была занята другим. В Канаде Никита получал меньше миллиона, а тренерам не нравилось, что Нестеров делал на льду, но и возможности показать себя с лучшей стороны ему не предоставляли. В итоге место в третьей паре, ротация, которая закончилась ближе к концу регулярки. Стороны с облегчением восприняли окончание договора и постарались друг о друге забыть. Сейчас Никита приезжает на другие деньги, говорят, что он будет получать на уровне человека, который проводит в КХЛ только второй сезон, не больше 25 миллионов без учета бонусов. Но неизвестно, в каком психологическом состоянии хоккеист. Может быть, получится, что и эти деньги выброшены на ветер.

Контракт

Теперь-то можно уже с уверенностью сказать, что у «Барыса» ухудшилось финансовое состояние, причем довольно значительное. Это видно по тому, каких легионеров везут в клуб. Один из них не провел ни одного сезона на профессиональном уровне, но получает просмотровый контракт.

Накануне соглашение заключил нападающий Кристиан Томас. В КХЛ он уже выступал. Провел полтора сезона в «Тракторе», но оказался таким серым игроком, что еще до окончания чемпионата-2019/20 с ним было решено расстаться, а через час после новости об уходе о Кристиане никто не вспоминал. Звание бронзового призера последней Олимпиады вообще ни о чем не говорит, канадцы брали в команду всех, кто умел стоять на коньках в Европе. Но в КХЛ он ничем не запомнился. Да, он попал в клуб, который переживал не лучшие времена, в Челябинске и тренеров меняли, и руководители были оригинальными. Например, после довольно среднего сезона Кристиану дали аж двухлетнее соглашение, хотя он не давал повода для такого решения. Удачные матчи были, команда даже попала в плей-офф, но моментально вылетела. А уже в следующем сезоне с Томасом попрощались, выплатив значительную компенсацию. Но в «Тракторе» постоянно происходили такие загадочные случаи.

«Барыс», приглашая Томаса, видимо, просто ищет средних игроков за небольшие деньги. Канадский нападающий последний сезон провел в Финляндии, набрал 23 очка в 32 матчах чемпионата, забросил две шайбы в двух играх плей-офф. Не повод, чтобы вернуть его в КХЛ.