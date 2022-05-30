Потолок зарплат в России почти не работает. Вице-чемпион нашел еще один способ, как его обойти

Обзор дня Алексея Шевченко.

Потолок

Стали известные финансовые параметры нового контракта защитника Егора Яковлева с «Металлургом». По новому трехлетнему соглашению он будет получать всего 35 миллионов за сезон. Понятно, что зарплаты хоккеистов в КХЛ абсолютно нерыночные, они не зависят от болельщиков, телевидения и спонсоров, но кое-какой рынок сложился, и мы можем понимать, когда дают справедливую цену, переплачивают или недоплачивают (последнее случается очень редко). 35 миллионов для защитника первой пары финалиста Кубка Гагарина — отличная цена. Но не все так просто. Дело в том, что «Металлург» по максимуму использовал глупейшее правило КХЛ, согласно которому первые четыре клуба не имеют никакого ограничения по выплате премиальных и бонусов. Да, в следующем сезоне это положение меняется, только победитель может разбрасываться деньгами, но сейчас-то действуют прежние порядки.

«Металлург» воспользовался странным пунктом регламента максимально, выдав Яковлеву огромный бонус по итогам сезона, при этом получив серьезное преимущество при формировании команды на следующий сезон. Теперь Егор, который мог бы быть среди самых высокооплачиваемых защитников, получает скромные деньги, причем его зарплата не будет оказывать существенное давление на платежку клуба три года. Потолок в российском хоккее — прекрасная затея, еще бы он был не таким мягким, как у нас. Надо четко определить, что есть 900 миллионов рублей — и больше у клубов не должно быть ни копейки. Никаких нереальных бонусов, исключений, процентов премий, которые не попадают в платежку, быть не должно. Еще бы хорошо, чтобы оклады хоть немного были привязаны к реальным доходам клубам, но это уже в какой-нибудь другой жизни. Однако только после введения строгих параметров можно всерьез рассуждать о справедливости турнира. Но магнитогорцев стоит похвалить за то, что они легально обошли систему.

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев. ХК «Металлург»

Новичок

СКА неожиданно подписал нападающего Артема Федорова, который в прошлом сезоне выступал за «Динамо» и совсем недавно стал свободным агентом, имеющим право устраивать свою судьбу самостоятельно. Болельщики бело-голубых, с тревогой воспринимающие каждое изменение в составе этой весной, на разрыв соглашения среагировали весьма сдержанно. Артем, перешедший в клуб год назад, ничем не запомнился. Он провел только 20 игр за команду, включая три в плей-офф, а чаще находился в лазарете, залечивая весьма непростую травму. Причем повреждение хоккеист получил еще до начала сезона, а впервые вышел на площадку в официальной встрече только в конце ноября. Лишь через месяц ему удалось забросить первую шайбу. В общем, его видно не было, а менеджеры бело-голубых, получая нападающего, который за два сезона в «Спартаке» забросил 30 шайб, поняли, что не угадали. И хотя первый раз в карьере Артем приблизился к 30 очкам за сезон именно в «Динамо», возвращение было неудачным. И тут — приглашение из СКА.

В Санкт-Петербурге удивления общественности не понимают. Мол, взяли праворукого игрока с рынка, какие вопросы, но ведь хват хоккеиста — это не единственный козырь. Дело в другом. Клуб опять слишком сильно наполняет состав, создавая конкуренцию на ровном месте. У команды сейчас очень много крайних нападающих, и непонятно, кого именно превосходит Артем по уровню мастерства. Никиту Комарова? Так у этих игроков разный функционал, сравнивать их бессмысленно. Раздутый состав СКА — это ведь серьезная проблема. Хоккеисты, не имеющие стабильного места, постоянно выпадают из игрового ритма, а мысль, что незначительная ошибка может стоить им заявки на следующую игру, существенно ограничивает их на льду. Любая команда должна усиливаться, а не просто заполнять места в заявке, тем более когда речь идет о СКА.

Контракт

«Динамо» вечером в воскресенье объявило о подписании соглашения с нападающим Ильей Каблуковым. В такое время не так много людей сидят в Сети, предпочитая заниматься домашними делами, и в клубе, видимо, надеялись, что гневной реакции будет меньше. Так поздно уже переживать, когда столько наворочено.

Чем может помочь Илья после двух сезонов в «Авангарде»? Когда он переезжал в Балашиху, то надеялись на авторитет олимпийского чемпиона, умение поддержать настроение в раздевалке, но при Бобе Хартли таких игроков быть не могло. Только лишь у Ильи Ковальчука хватило авторитета, а Каблуков, несмотря на свои звания, для канадского тренера был никем.

Илья Каблуков. Фото photo.khl.ru

На льду Илья тоже не впечатлял. Если по каким-то кадровым решениям к Хартли можно было предъявлять претензии, то, посмотрев несколько матчей Ильи, стало очевидно, что он уступает всем своим конкурентам. Каблуков пережил период в более ста матчей без голов, да и нельзя сказать, что у него все было идеально в разрушении. Прошлый регулярный чемпионат он завершил с отрицательным показателем полезности, хотя, надо отдать должное, не был худшим по этому показателю среди нападающих.

Но «Динамо» он для чего? В команде есть Михаил Фисенко, если нужно сказать что-то зажигательное. Каблуков может решить проблемы с центрами? У Алексея Кудашова, конечно, есть вопросы в этой линии, но ведь Каблуков не усилит команду. Он как раз конкурент Фисенко, а Михаил на голову сильней и его, и Богдана Якимова. Но последний хотя бы носится по площадке. Руководство клуба постоянно говорит о смене вектора и омоложении, и в связи с этим переход Каблукова становится совсем уж странным. Такое ощущение, что динамовцы концепцию поменяли, но про новую быстро забыли.