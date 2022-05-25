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Сегодня, 14:00

Свежие инсайды КХЛ. Сколько получат Шипачев и Войнов по новым контрактам? Когда наконец будут топ-трансферы от «Авангарда»?

Артур Хайруллин
,  
Михаил Зислис
Читать «СЭ» в
Вячеслав Войнов, Вадим Шипачев.
Новые трансферные новости рынка КХЛ.

СКА: в ожидании новых лидеров?

В это межсезонье много талантливых игроков получили статус ограниченно свободных агентов — предложения своих клубов они не приняли. Разумеется, в расчете на то, что более статусные клубы сделают им более выгодные предложения. Как итог — побит рекорд последних лет по сумме выкупа. СКА заплатил за капитана «Нефтехимика» Марата Хайруллина 90 миллионов рублей. Еще две солидные компенсации: по 50 миллионов рублей заплатил «Локомотив» нижегородскому «Торпедо» за Ивана Чеховича, а также «Салават Юлаев» — «Спартаку» за Ивана Дроздова.

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Сделку СКА с «Нефтехимиком» можно назвать выгодной для обеих сторон. В прошлое межсезонье нижнекамский клуб удержал Павла Порядина, которому оффершит сделал «Ак Барс». В итоге яркий нападающий провел слабый сезон — очевидно, что он уже видел себя в клубе, который бьется за кубок. К счастью, Хайруллина удерживать не стали. И получили очень серьезные деньги. К тому же по ходу межсезонья кто-то из системы СКА может отправиться в Нижнекамск.

У Хайруллина же есть все шансы стать лидером армейского клуба. Если СКА подпишет Гусева и Жафярова, состав будет мощным, но и в такой ситуации не думайте, что экс-капитана нижнекамцев задвинут на второй план. С Хайруллиным подписан четырехлетний контракт, да и от сезона к сезону он прогрессирует — с более сильными партнерами рост должен быть еще стремительнее.

Вообще, трансферную политику СКА в это межсезонье однозначно стоит похвалить. Вернулся в команду, пусть и ценой серьезных затрат, один из сильнейших российских центров Николай Прохоркин. Сохранили в СКА Игоря Ожиганова, Захара Бардакова и Эмиля Галимова. А защитную линию укрепили Роман Рукавишников, Михаил Пашнин и Андрей Педан. По сравнению с другими клубами Западной конференции в Питере мощнейшее усиление.

«Авангард»: полный провал или все по плану?

Селекционная политика «Авангарда» по состоянию на сегодняшний день вызывает у отдельных болельщиков команды почти предынфарктное состояние, которое лучше описать киношной фразой «Шеф, все пропало!». Эта истерика была бы уместной, если бы сезон стартовал через день. Надо четко понимать, что уже подписанные вратарь Ахметов, защитники Белов и Беляков, нападающие Горшков и Малыхин обошлись недорого и взяты на конкретные роли. Свободных денег осталось еще много. Они не будут лежать мертвым грузом, и для этого есть предпосылки.

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Во время ежегодной церемонии закрытия сезона КХЛ удалось пообщаться с генеральным менеджером Алексеем Волковым. Всех подробностей беседы на данный момент не имею права раскрывать. Однако в словах моего собеседника звучал умеренный оптимизм. Ключевые приобретения должны быть сделаны в ближайшее время. До текущего момента селекция, если не считать подписания нового годичного контракта с самым значимым нападающим команды Толчинским, была скромной. Сейчас на очереди три иностранца — защитник и два центрфорварда.

Рынок европейских легионеров закрыт по понятным причинам как минимум на год, поэтому усилить состав должны североамериканцы. Целью номер один считается продление контракта с Корбэном Найтом. Омичи сделали ему самое выгодное предложение по сравнению с остальными претендентами, включая СКА. С текущим курсом рубля зарплата в 80 миллионов рублей в год — весомый повод задержаться в холодной Сибири на пару лет. Однако сам Найт еще не решил, стоит ли ему возвращаться в Россию. У «Авангарда» есть резервный вариант на случай, если он откажется. Пока не сложилась полная картина, преждевременно паниковать — глупое и бесполезное занятие.

«Ак Барс»: переподписание Шипачева и Войнова освободило деньги

Переход Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева из московского «Динамо» в «Ак Барс» — главное событие межсезонья. В московском клубе объясняли желание избавиться от двух звезд слишком жирными контрактами — в сезоне-2022/23 Войнов должен был получить 75 миллионов рублей, а Шипачев — 95. У Вадима контракт действовал и на сезон-2023/24, причем с такой же зарплатой.

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«Ак Барс» существенно забил платежную ведомость новыми подписаниями (форвард Кирилл Семенов, защитники Динар Хафизуллин и Василий Токранов) и, чтобы претендовать на рынке на интересующих клуб игроков, пошел на сокращение зарплат Войнова и Шипачева, но продлил их на больший срок. В итоге оба подписали трехлетние контракты. Войнов получит в новом сезоне 65 миллионов рублей, а в двух последующих — по 75. Шипачев в каждом из трех сезонов заработает по 75.

Таким образом, в платежке на следующий сезон «Ак Барс» сэкономил 30 миллионов. Возможно, этого хватит для более привлекательного предложения чешскому нападающему Дмитрию Яшкину, который может вернуться в КХЛ и становился лучшим снайпером лиги в тройке с Шипачевым. Вот только нагрузка на бюджет следующих сезонов существенно увеличена. При этом не стоит забывать, что Войнов довольно травматичный игрок. Но в Казани ставка сделана на сиюминутный результат, поэтому ничего удивительного в этом нет.

«Магнитка»: в поисках вратаря

При взгляде на ситуацию со стороны может сложиться впечатление, что менеджмент «Металлург» относится к идее сохранить самого яркого русского нападающего команды Николая Голдобина с прохладцей. Получится — неплохо. Не выгорит — ничего страшного. У форварда на руках есть хорошее, но не поражающее воображение предложение от клуба. Дальнейшего развития переговорный процесс пока не получил. Голдобин — ограниченно свободный агент, который никуда из клуба не денется. Для руководства «Магнитки» небольшая пауза — это всего лишь вопрос текущих приоритетов.

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В последнее время все внимание было сосредоточено на комплектации линии обороны, которая понесла больше всего потерь по окончании сезона, а сейчас в первую очередь приходится думать о том, где найти стартового вратаря взамен сбежавшего финна Юхи Олкинуоры. Легендарный ветеран Василий Кошечкин, продливший контракт еще на сезон, в свои годы может рассчитывать от силы на 20-25 игр в регулярном чемпионате. Одним из вариантов считался канадец Эдди Паскуале, но он пока не урегулировал расторжение контракта с «Локомотивом» и пользуется повышенным спросом на рынке. Гарантировать, что этот голкипер точно доедет до Магнитогорска, сейчас никто не возьмется.

У Голдобина два варианта с клубами НХЛ появились еще по ходу плей-офф. Прогресс форварда в течение сезона не остался незамеченным в Северной Америке. Один из клубов и вовсе готов дать возможность Николаю побороться за место в топ-6 нападения. На бумаге вариант неплохой, учитывая не самый впечатляющий подбор форвардов в этой команде. Становится понятным, почему Голдобин находится в раздумьях, а не придерживается принципа «от добра добра не ищут». Такого шанса закрепиться в НХЛ у него в карьере может больше и не быть.

Вадим Шипачев
Вячеслав Войнов
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
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Клуб НХЛ позвал русского форварда в качестве звезды, а затем задушил в фарм-клубе
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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