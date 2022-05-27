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Сегодня, 11:45

Русского хоккеиста с очень странной карьерой заметили в НХЛ. Он упорно не хотел играть в России

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Минувший сезон Руслан Исхаков (справа) провел в чемпионате Германии.
Фото Global Look Press
Обзор дня Алексея Шевченко.

Переход

Нападающий Николай Коваленко перешел из «Ак Барса» в «Торпедо». В прошлое межсезонье форвард с шумом уезжал из Ярославля. Во время переговоров о контракте дал несколько громких интервью, в которых нелестно отзывался о системе клуба и главном тренере Андрее Скабелке, подталкивая ярославцев к решению. Даже попытался разыграть североамериканскую карту, заявив, что его ждут в «Колорадо», а именно «Лавины» задрафтовали хоккеиста. Обычная ситуация для хоккея, когда ограниченно свободный агент желает сменить команду. Прямо сейчас есть похожие ситуации, причем с известными ребятами. Но никто не накаляет обстановку, а Николай год назад как с цепи сорвался. Понятно, что не обошлось без отца, но и сам хоккеист был не против поджечь.

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В итоге «Ак Барс» приобрел хоккеиста за 40 миллионов, да еще и дал ему зарплату в 25 миллионов, спровоцировав агентов других молодых на досрочные переговоры о повышении зарплаты. Но деньги — это не самое главное. Коваленко, уезжавший из «Локомотива» с показателем 12 (6+6) в 41 матче, так много говорил о том, что его недооценивают, что поставил себя в затруднительное положение. Ему нужно было не просто улучшать результат, а становиться лидером команды. А как иначе? Так много хвалил Дмитрия Квартальнова, так восторгался тренером, так что был обязан показать себя на льду.

Коваленко — неплохой форвард. И действительно, иногда было непонятно, почему ему не очень сильно доверяли в родном клубе. Но он не звезда первого уровня, а сезон в Казани убедил в этом. Формально Николай улучшил свою статистику — 15 очков в 35 матчах сезона. Но в плей-офф его не было видно, да и не сказать, что сезон получился. В октябре хоккеист столкнулся с Андреем Педаном из «Динамо», получил сотрясение и вернулся на лед только в декабре. Его уже было не узнать, команда стала играть иначе, а Коваленко потребовалось время, чтобы набрать форму. Сейчас Николай в «Торпедо» — тихо, без скандалов. И всем ясно, что он пока не готов для топ-клуба.

Контракт

Нападающий Руслан Исхаков подписал двухлетнее соглашение с «Айлендерс». В новейшей истории российского хоккея много ребят, которые довольно необычно строят карьеру, и Руслан — один из них. Причем все началось с самого детства. Начинал в «Динамо», затем перешел в «Спартак», а еще до выпуска отправился в Словакию. В 17 лет Руслан вернулся в Москву, подписал контракт с «Красной Армией» и убедил, что у него огромный потенциал. Очень техничный хоккеист, с головой, за ним было приятно наблюдать. В ЦСКА уже потирали руки, что через пару лет в первой команде появится довольно заметный хоккеист, но у Исхакова были другие планы.

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Руслан отправился в студенческую лигу США. В Америке его встретили недружелюбно. Уже в октябре Исхаков попал под жестокий силовой прием, после которого оказался в больнице. Руслан не габаритный парень, в условиях жесткого хоккея ему непросто, но сам он этому не придавал значения, полагаясь на свою технику и интеллект. Ему бы, конечно, еще мясом обрасти в менее жесткой МХЛ, но сам форвард считал иначе.

Свою роль сыграл драфт. «Айлендерс» выбрал хоккеиста во втором раунде, видимо, потому Руслан и уехал за океан, чтобы как можно быстрей адаптироваться к североамериканскому стилю. Не вышло. Два сезона в США он провел довольно средне, летом 2020 года снова отказал ЦСКА и подписал контракт с финским ТПС. Прошлым летом Исхакова звал Андрей Разин, который бы уж точно максимально использовал козыри форварда, но хоккеист решил поехать в Германию. И не сказать, что там приобрел многое. Готов ли он к НХЛ? Руслан не стал мощней, у него проблемы с «физикой», но, может быть, в Нью-Йорке найдут подходящую роль. Двухлетнее соглашение — это подарок Исхакову за упорство. Он своим путем шел к НХЛ и добрался.

Расторжение

Нападающий Дмитрий Завгородний выставлен «Калгари» на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Хоккеист отныне может искать себе новый вариант в Северной Америке, но вряд ли на что-то стоит рассчитывать. Если только какое-то одностороннее соглашение с клубом АХЛ, но это фантазии. Дмитрия ждет возвращение в Россию. Права на него принадлежат «Сочи», вероятно, в ближайшее время он подпишет контракт с клубом и постарается выйти хотя бы на какой-то уровень в российской лиге. И Дмитрию придется непросто.

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Он выступал за южан в прошлом сезоне, но не сказать, что уж сильно впечатлил. Ни разу не смог поразить ворота в десяти матчах, отметившись только тремя передачами. При этом нельзя сказать, что ему не доверяли. Играл Завгородний много, был в первом звене, но отдачи не было. Когда стало ясно, что сезон для клуба уже фактически завершен, поехал в «Стоктон», но там в нем быстро разочаровались. Дали 12 матчей, Дмитрий не впечатлил тренеров, и хоккеиста досрочно отстранили от работы в клубе. Команда-то в плей-офф и вот-вот выйдет в полуфинал, но уже без Завгороднего.

Что тут сказать? Дмитрий пока не может адаптироваться ко взрослому хоккею. Отличная игра в лиге Квебека не впечатлила скаутов, ведь форварда выбрали только в седьмом раунде. И это тот случай, когда специалисты оказались правы. Завгородний никак себя особо не проявил в первый сезон в АХЛ, довольно посредственно сыграл за СКА во время ковида, быстро перебравшись на трибуну. Дмитрия нельзя назвать лентяем или пофигистом. Он работает, старается, но в августе ему уже 22 года, а за спиной только неплохое время в юниорской лиге. Нынешнее лето будет для него определяющим. Назаров дает несколько шансов техничным игрокам, но доверие надо оправдывать, а то можно и в «Ростове» оказаться. И пока непонятно, готов ли Дмитрий к взрослому хоккею.

Дмитрий Завгородний
ХК Ак Барс
ХК Калгари Флэймз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Еще один чешский хоккеист отказался возвращаться в Россию. «Авангард» потерял основного вратаря
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3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
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2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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СКА - ЦСКА
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2 - 3
5. СКА - ЦСКА
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1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
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1 - 6
2. СКА - Спартак
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3. Спартак - СКА
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5. СКА - Спартак
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Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
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6. Авангард - Металлург
5 - 1
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4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
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2. ЦСКА - Динамо М
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4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
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5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
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Ак Барс - Авангард
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
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Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
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1. Динамо М - Северсталь
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Сал. Юлаев - Сибирь
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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