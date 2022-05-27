Русского хоккеиста с очень странной карьерой заметили в НХЛ. Он упорно не хотел играть в России
Переход
Нападающий Николай Коваленко перешел из «Ак Барса» в «Торпедо». В прошлое межсезонье форвард с шумом уезжал из Ярославля. Во время переговоров о контракте дал несколько громких интервью, в которых нелестно отзывался о системе клуба и главном тренере Андрее Скабелке, подталкивая ярославцев к решению. Даже попытался разыграть североамериканскую карту, заявив, что его ждут в «Колорадо», а именно «Лавины» задрафтовали хоккеиста. Обычная ситуация для хоккея, когда ограниченно свободный агент желает сменить команду. Прямо сейчас есть похожие ситуации, причем с известными ребятами. Но никто не накаляет обстановку, а Николай год назад как с цепи сорвался. Понятно, что не обошлось без отца, но и сам хоккеист был не против поджечь.
В итоге «Ак Барс» приобрел хоккеиста за 40 миллионов, да еще и дал ему зарплату в 25 миллионов, спровоцировав агентов других молодых на досрочные переговоры о повышении зарплаты. Но деньги — это не самое главное. Коваленко, уезжавший из «Локомотива» с показателем 12 (6+6) в 41 матче, так много говорил о том, что его недооценивают, что поставил себя в затруднительное положение. Ему нужно было не просто улучшать результат, а становиться лидером команды. А как иначе? Так много хвалил Дмитрия Квартальнова, так восторгался тренером, так что был обязан показать себя на льду.
Коваленко — неплохой форвард. И действительно, иногда было непонятно, почему ему не очень сильно доверяли в родном клубе. Но он не звезда первого уровня, а сезон в Казани убедил в этом. Формально Николай улучшил свою статистику — 15 очков в 35 матчах сезона. Но в плей-офф его не было видно, да и не сказать, что сезон получился. В октябре хоккеист столкнулся с Андреем Педаном из «Динамо», получил сотрясение и вернулся на лед только в декабре. Его уже было не узнать, команда стала играть иначе, а Коваленко потребовалось время, чтобы набрать форму. Сейчас Николай в «Торпедо» — тихо, без скандалов. И всем ясно, что он пока не готов для топ-клуба.
Контракт
Нападающий Руслан Исхаков подписал двухлетнее соглашение с «Айлендерс». В новейшей истории российского хоккея много ребят, которые довольно необычно строят карьеру, и Руслан — один из них. Причем все началось с самого детства. Начинал в «Динамо», затем перешел в «Спартак», а еще до выпуска отправился в Словакию. В 17 лет Руслан вернулся в Москву, подписал контракт с «Красной Армией» и убедил, что у него огромный потенциал. Очень техничный хоккеист, с головой, за ним было приятно наблюдать. В ЦСКА уже потирали руки, что через пару лет в первой команде появится довольно заметный хоккеист, но у Исхакова были другие планы.
Руслан отправился в студенческую лигу США. В Америке его встретили недружелюбно. Уже в октябре Исхаков попал под жестокий силовой прием, после которого оказался в больнице. Руслан не габаритный парень, в условиях жесткого хоккея ему непросто, но сам он этому не придавал значения, полагаясь на свою технику и интеллект. Ему бы, конечно, еще мясом обрасти в менее жесткой МХЛ, но сам форвард считал иначе.
Свою роль сыграл драфт. «Айлендерс» выбрал хоккеиста во втором раунде, видимо, потому Руслан и уехал за океан, чтобы как можно быстрей адаптироваться к североамериканскому стилю. Не вышло. Два сезона в США он провел довольно средне, летом 2020 года снова отказал ЦСКА и подписал контракт с финским ТПС. Прошлым летом Исхакова звал Андрей Разин, который бы уж точно максимально использовал козыри форварда, но хоккеист решил поехать в Германию. И не сказать, что там приобрел многое. Готов ли он к НХЛ? Руслан не стал мощней, у него проблемы с «физикой», но, может быть, в Нью-Йорке найдут подходящую роль. Двухлетнее соглашение — это подарок Исхакову за упорство. Он своим путем шел к НХЛ и добрался.
Расторжение
Нападающий Дмитрий Завгородний выставлен «Калгари» на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Хоккеист отныне может искать себе новый вариант в Северной Америке, но вряд ли на что-то стоит рассчитывать. Если только какое-то одностороннее соглашение с клубом АХЛ, но это фантазии. Дмитрия ждет возвращение в Россию. Права на него принадлежат «Сочи», вероятно, в ближайшее время он подпишет контракт с клубом и постарается выйти хотя бы на какой-то уровень в российской лиге. И Дмитрию придется непросто.
Он выступал за южан в прошлом сезоне, но не сказать, что уж сильно впечатлил. Ни разу не смог поразить ворота в десяти матчах, отметившись только тремя передачами. При этом нельзя сказать, что ему не доверяли. Играл Завгородний много, был в первом звене, но отдачи не было. Когда стало ясно, что сезон для клуба уже фактически завершен, поехал в «Стоктон», но там в нем быстро разочаровались. Дали 12 матчей, Дмитрий не впечатлил тренеров, и хоккеиста досрочно отстранили от работы в клубе. Команда-то в плей-офф и вот-вот выйдет в полуфинал, но уже без Завгороднего.
Что тут сказать? Дмитрий пока не может адаптироваться ко взрослому хоккею. Отличная игра в лиге Квебека не впечатлила скаутов, ведь форварда выбрали только в седьмом раунде. И это тот случай, когда специалисты оказались правы. Завгородний никак себя особо не проявил в первый сезон в АХЛ, довольно посредственно сыграл за СКА во время ковида, быстро перебравшись на трибуну. Дмитрия нельзя назвать лентяем или пофигистом. Он работает, старается, но в августе ему уже 22 года, а за спиной только неплохое время в юниорской лиге. Нынешнее лето будет для него определяющим. Назаров дает несколько шансов техничным игрокам, но доверие надо оправдывать, а то можно и в «Ростове» оказаться. И пока непонятно, готов ли Дмитрий к взрослому хоккею.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4