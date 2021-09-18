Юный защитник, которого открыл Знарок, готов разрывать КХЛ. Но ИИХФ не пускает его в сборные

Невероятный прогресс Александра Никишина.

Мы уже давно живем в реальности, в которой российские молодые защитники, способные стабильно играть на уровне второй пары клуба КХЛ, — штучный товар, а молодые атакующие защитники — и вовсе краснокнижные экземпляры. Постепенно ситуация с парнями, умеющими не только вычищать у собственных ворот, но и активно играть с шайбой, выправляется. В Уфе подрастает 19-летний Шакир Мухамадуллин, которого Томи Лямся старается не зажимать в рамки. В Северной Америке готовятся к дебюту в АХЛ участники прошлого МЧМ Даниил Чайка и Артемий Князев, не желающие возвращаться в Россию. В молодежке «Авангарда» уже кошмарит «Восток» дико талантливый 16-летний новосибирец Михаил Гуляев, которого некоторые коллеги уже нарекли русский Кэйлом Макаром. Однако по-настоящему взорвать КХЛ в свои 19 лет готов только один человек — это защитник «Спартака» Александр Никишин.

Разговор со Знарком

О том, насколько крут уроженец Орла в своем возрасте, говорит один простой факт — играть за основу красно-белых он начал еще два года назад. «Ну и? Мало ли тех, кого подпускали к первой команде в таком возрасте?» — можете возразить вы в стиле Валерия Карпина. Вот только полноценной частью «Спартака» Никишин стал не при ком-нибудь, а при Олеге Знарке. Можете ли вы вспомнить, сколько 18-летних пацанов регулярно играли в командах триумфатора Пхенчхана? На ум приходит разве что Андрей Миронов, бравший чемпионство с его «Динамо». Поэтому появление летом 2019-го на сборах москвичей зеленого масочника, отыгравшего после выпуска из юниоров всего один сезон в МХЛ за «Крылья Советов», выглядело чем-то фантастическим.

Причем дебют Никишина за «Спартак» на его первых взрослых сборах получился воистину рок-н-ролльным — в матчем с чешским «Литвиновым» он вышел в первой паре, расколол мощным силовым кого-то из соперников, через несколько смен помахался с Юраем Микушем и уже во втором периоде получил «5+20». Как оказалось, дерзкий «малец» с весом под центнер настолько впечатлил Знарка своим нутром и бойцовскими качествами, что сумел с ходу закрепиться в основе.

— Помню первую встречу со Знарком — я поздоровался с ним, а он обнял меня, спросил, как дела. После этого немного успокоился. Было приятно такое отношение. Хотя во время предсезонки при общении с ним с моей стороны присутствовала определенная скованность. Я уже потом понял, что связано это было с тем, что Олег Валерьевич присматривался ко всем и сдерживал эмоции.

Но как только сборы закончились, все встало на свои места. С ним можно было спокойно поговорить, где-то пошутить. Знаете, после года работы под руководством Знарка я могу смело сказать, что в том числе и его человеческие качества очень сильно помогли мне освоиться в коллективе и сделать еще один большой шаг в карьере.

Первый разговор? Разговором это, конечно, назвать трудно, но почему-то запомнилось именно это общение. Во время сборов в ходе одной из тренировок Олег Валерьевич собрал хоккеистов перед макетом и начал спрашивать, как кто должен играть в том или ином эпизоде. Сначала разбирали игру нападающих, за форвардов отвечал Денис Кокарев. А потом дело дошло до защитников. Кто-то из нас тоже должен был держать слово.

Я стою и про себя думаю: «Только бы не я, только бы не я». И тут Знарок поворачивается в мою сторону и говорит: «Никишин». Я от волнения даже забыл, о чем он спрашивал. Потребовалось время, чтобы собраться с мыслями, но в итоге на вопрос я ответил. Стою и думаю: «Ну, сейчас получу по первое число». А Олег Валерьевич выдержал паузу и говорит: «Правильно». Только после этого я смог спокойно выдохнуть, — вспоминал Никишин о том, как впервые попал в руки к самому успешному российскому тренеру последних лет.

Ранняя версия Задорова

Тем не менее умение расчехлить кулаки в любой момент и отсутствие авторитетов на льду — точно не главные качества, которые могли зацепить Знарка. Никишин — это ранняя версия Никиты Задорова — то есть невероятно жесткий и габаритный защитник, который обожает играть в тело и временами может включать режим Кирилла Кольцова, улетая в атаку на месте крайнего нападающего или самостоятельно протаскивая шайбу через всю площадку. Что сразу бросалось в глаза, как только Александр попал в МХЛ, так это его катание и мобильность — при своей антропометрии (192 см, 98 кг) он двигается и разгоняется в разы лучше парней со схожими данными и ни разу не выглядит неповоротливой махиной, в которую сейчас превратился все тот же Задоров. Отличает Никишина от других защитников и быстрота работы рук, которая вкупе с его скоростью позволяла регулярно идти в обыгрыш на уровне сверстников.

Поэтому в «Крыльях» в него временами вселялась сущность в виде духа Пи-Кея Суббана образца лучших лет, с которым уроженца Орла до драфта сравнивали некоторые скауты. Правда, сам Никишин признавался, что респектует не чернокожему канадцу, а главному адепту секты полузащитников Бренту Бернсу и колдер-бою Кэйлу Макару.

Играть в рисковый хоккей в первом сезоне за «Спартак» Знарок своему вундеркинду, само собой, не позволял и просил действовать по системе. А вот на второй год дал ему чуть больше воздуха, начал подпускать к спецбригадам, и уже в прошлой регулярке периодически у Никишина проклевывался слегка безбашенный стиль, к которому он приучил нас в МХЛ. Если большинство защитников красно-белых при атаках почти не спускались ниже чем на полборта, то он не просто мог пойти глубже, но и не боялся лезть внутрь оборонительного бокса, как на видео ниже. Подобную наглость в командах четырехкратного обладателя Кубка Гагарина мало кто может себе позволить.

Никишин кошмарит оборону «Северстали» pic.twitter.com/PXHxHwAfca — Krusty Krab (@KrustyK34377291) September 16, 2021

Неизвестно, как бы дальше продолжилось его развитие, сохрани Знарок свой пост, но с появлением в «Спартаке» Бориса Миронова Александр, кажется, окончательно почувствовал свободу и уже за шесть матчей этой регулярки настрелял 4 (1+3) очка из второй пары. И зачастую основная опасность от Никишина исходит не как от большинства защитников — на чужой синей линии, а непосредственно у ворот соперника. Например, первый гол в сезоне в матче с «Барысом» он забил, здорово накатив на дальнюю штангу и замкнув пас Дмитрия Вишневского.

Но сейчас удивляет иное — в свои 19 лет спартаковец играет практически без нервов и с ледяной головой. Посмотрите, как он выходит из-под активного прессинга. В первом моменте не побоялся качнуть на синей линии Михаила Смолина в ситуации, когда всегда высока вероятность обреза. Во втором — проделал практически то же самое в углу своей зоны и выдал зрячий «парашютик» на убегающего за спины защитникам Александра Хохлачева.

Какие нервы у Никишина! pic.twitter.com/DFhB3vmrYk — Krusty Krab (@KrustyK34377291) September 16, 2021

Какие нервы у Никишина! [2] pic.twitter.com/bQYRrPRtOf — Krusty Krab (@KrustyK34377291) September 16, 2021

Ну, а его проходы «от берега к берегу», когда он включает ноги и в одиночку затаскивает шайбу в зону соперника, постепенно становятся обыденностью в матчах «Спартака». Попробуй останови эту электричку, когда она летит на полных оборотах.

Проход в матче с «Адмиралом» pic.twitter.com/ttcwUBr7X8 — Krusty Krab (@KrustyK34377291) September 16, 2021

Сейчас защитник, успевший после переезда из родного Орла пройти школу «Атланта» и ЦСКА, выглядит очень зрело и солидно. По-настоящему завалил Никишин в сентябре только выездной матч с «Салаватом Юлаевым», когда словил две голевые ошибки и «-2» в показатель полезности за один период.

Проблемы с сердцем

Помешать раскрыть потенциал Никишину могут только давние проблемы с сердцем, из-за которых ему в начале прошлого чемпионата пришлось улететь на углубленное медобследование в Германию и после недопуска от ИИХФ пропустить МЧМ в Эдмонтоне. В кулуарах поговаривают, что именно из-за сердечной аномалии от Александра несколько лет назад отказались в ЦСКА. И совершенно точно этот инцидент подпортил хоккеисту позиции на драфте 2020 года: если до истории с красным светом от международной федерации его рассматривали как кандидата на первый раунд, то в итоге Никишина подобрала только в третьем раунде «Каролина», не сумевшая пройти мимо еще одного потенциально топового русского юниора.

— Мы знали о проблемах с допуском. Врачи нашей команды изучали этот вопрос, мы собрали достаточно информации, чтобы закрыть вопрос. Насколько я знаю, «Каролина» сделала вывод, что у Никишина нет никаких противопоказаний играть в будущем в НХЛ.

Я смотрел матчи Александра Никишина до драфта, после стал еще более пристально следить. Мы общаемся, обсуждаем его выступление. Нам нужен был габаритный защитник с хорошим катанием и первым пасом. Мое мнение — у Александра огромный потенциал. Мне очень нравится, что он играет как агрессивный защитник. Если смотреть на нашу команду, то у нас достаточно много защитников на подходе, но нет игроков такого плана, как Никишин.

Мы его рассматриваем в перспективе, поэтому его контракт до 2023 года со «Спартаком» при выборе нас не смущал. Я не сторонник того, чтобы ребята уезжали из России очень рано и ковырялись в АХЛ. Хотя кому-то стоит через это пройти. Ему еще работать и работать. Защитникам, как правило, нужно больше времени, чтобы раскрыться. У Никишина время есть, и мы будем его ждать, — рассказывал в интервью тренер по развитию «Харрикейнз» Сергей Самсонов.

Несмотря на то что ИИХФ стоит на своем и по-прежнему не дает Александру играть на международном уровне, медицинские регламенты КХЛ и НХЛ не ставят крест его карьере. Во всяком случае сейчас никаких противопоказаний для выступлений в двух лучших лигах мира у Никишина нет. Поэтому хочется, чтобы до истечения контракта со «Спартаком» и отъезда в «Каролину» он не только не остановился в развитии, но и успел заскочить в топ-10 лучших защитников-бомбардиров КХЛ.