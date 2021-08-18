«У Салавата» полно талантливой молодежи. Но вместо нее берут ветерана, который не может найти работу

Обзор дня Алексея Шевченко.

Пробный

«Салават Юлаев» заключил пробный контракт с Николем Кулеминым. Непонятно, чего именно добивается уфимский клуб. Да, мне известно, что после первого турнира в родном городе есть много травмированных. Но во всех серьезных клубах такие ситуации — повод дать шанс молодым ребятам. Но вместо того, чтобы аккуратно подпускать талантливых форвардов (а их в системе много), вызывать парней из «Тороса» (зачем вам еще чистый фарм-клуб?), в команду берут форварда, у которого не было ни одного предложения.

«Металлургу» Кулемин стал не нужен, там даже не обсуждали возможность подписать новый контракт на любых условиях, хотя все лето форвард катался на соседнем катке. Никто не обратил внимание на Николая в КХЛ. 35 лет, проблемы со здоровьем (пусть считается, что он решил свою серьезную проблему с ногой), медленный. В чем смысл-то? Кулемин заиграет так, как делал это в звене с Евгением Малкиным? Нет. Николай — рубаха-парень, который оживит атмосферу в раздевалке? Тройное «нет». Он и только он способен обороняться в команде, закрывая какую-то дефицитную позицию? Снова отрицательный ответ. Так для чего?

В «Салавате Юлаеве» сейчас пожмут плечами и скажут, что при пробном соглашении они ничем не рискуют. Не подойдет — поедет домой, чего такого? Но как все это объяснит молодым хоккеистам, которым дают понять — вы никто? Не проверяя, не доверяя подрастающей смене, в команду привозят ветерана, который три года в России откровенно доигрывает и не стесняется этого. Еще один сигнал из многих, что «Салават Юлаев» движется совершенно не в том направлении.

Обмен

«Ак Барс» за денежную компенсацию отдал «Сибири» защитника Тревора Мерфи и остался с тремя легионерами. Вроде бы, все под контролем. Есть возможность не торопясь поискать иностранцев, будет время проанализировать слабые позиции клуба, ведь никто не знает, в каких местах сильно проседает команда. Судя по турниру в Магнитогорске, во всех, но это начало августа, особенно никто не хочет зажигать, так как в сезоне — совершенно иные задачи. Но легкость, с какой отказались от Мерфи, удивляет.

В прошлом сезоне его выменяли у «Куньлуня», заплатили денег и отдали права на хоккеиста Мозика. То есть явно хотели игрока. Дмитрий Квартальнов-то остался в клубе, а за ним было решающее слово. Тревор хоть и имел китайский багаж, вошел неплохо, больших претензий к нему предъявить нельзя. Но сразу после смены руководства в «Ак Барсе» канадец попал в число тех, от кого точно надо избавиться.

Вывод напрашивается такой: в Казани пока не понимают, что у них за команда. Может быть, Мерфи бы и оставили, но смутила игра Игоря Бобкова и постоянные травмы Тимура Билялова. Вдруг придется искать голкипера? Но нужен и защитник, учитывая то, какие ошибки совершали в обороне казанцы. Однако, очень непросто найти классного игрока обороны. А вдруг лучше иметь пять легионеров в атаке? Вы же видели, что Дмитрий Кагарлицкий не может понять стиль тренера, а Даниил Тарасов пока не вкатился.

«Сибирь» же точно выиграла от этой сделки. Мерфи довольно надежный, у него есть опыт действий в атаке, не смотрите на статистку последнего года. Новосибирцы нашли выход из ситуации, когда сломался Юрки Йокиппака, да и вообще защита не самая надежная. Но главный вопрос сделки — какие мысли у «Ак Барса». Это основная интрига.

Новичок

Нападающий Маттиас Теденбю заключил годовой контракт с минским «Динамо». В белорусских СМИ как-то слишком переоценивают эту сделку, радуются приобретению, видимо, выработалась привычка довольствоваться малым. Но швед — совсем никакое не усиление. В прошлом году нападающий выступал за «Витязь» и запомнился только тем, что провел какое-то катастрофическое количество «пустых» матчей. Не плохих, как новичок «Металлурга» Линус Хульстрем, а именно игр для галочки, когда его вообще не было видно на льду. Игорь Варицкий угадывает с приглашением иностранцев, у него высокий процент попаданий, но в этот раз он ошибся. Конечно, кто-то укажет, что у Маттиаса 35 очков в чемпионате, 17 заброшенных шайб. Но это нормально, ведь он постоянно играл в первом звене, практически не уходил со льда в большинстве, а в центре был Джастин Дэнфорт.

Главный итог выступления Маттиаса — «Витязь» не попал в плей-офф. А в последних 17 матчах, самых важных для команды, Теденбю отметился только одной важной шайбой — в ворота «Сибири». Отличился он за этот период четыре раза, но дубль с «Куньлунем» — не показатель, а во встрече с «Йокеритом» команда уступила. Швед оказался абсолютно бесхарактерным хоккеистом, зависящим исключительно от своего партнера. Он не мог взорвать ситуацию, сделать в матче нечто такое, что всколыхнуло бы партнеров. Но вместо этого ездил по площадке, дожидался сирены, шел в зал и отправлялся домой. В Подольске даже и не думали вести с ним переговоры о продлении контракта. Теперь нападающему нашли новую работу, но чем он с таким настроем может помочь белорусской команде?