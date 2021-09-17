Где окажется Гусев? Кем усилится тонущий «Ак Барс»? Свежие инсайды КХЛ

Рассказываем о последних трансферных новостях лиги.

Гусев хочет остаться в НХЛ

Любимая фраза менеджеров клубов КХЛ последних дней звучит для них самих как приговор: «Рынок пуст». С начала чемпионата прошло совсем немного времени, но желание укрепить свой состав даже у топ-клубов бьет через край. Единственной фигурой с российским паспортом, способной быстро улучшить игру своей новой команды, видится Никита Гусев. Он до сих пор не подписал контракт в НХЛ, поэтому считается, что в ближайшее время его взгляд будет устремлен на родину.

По информации «СЭ», на данный момент говорить о его возвращении преждевременно. Агенты игрока нацелены на поиск варианта в Северной Америке и даже не против снизить требования по зарплате, чтобы договориться с одним из клубов. Ситуация осложняется тем, что в НХЛ до сих пор остаются неподписанными несколько ограниченно свободных агентов первой величины, включая нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Это играет против хоккеистов более скромного статуса (для НХЛ), которые находятся без контракта.

Гусев готов ждать до начала октября, но пока все идет к тому, что у него не останется иного выбора, кроме как ехать в Россию. Свой интерес к нападающему ранее обозначили СКА и ЦСКА. Армейские клубы при этом не готовы жертвовать всем, чтобы заполучить героя олимпийского Пхенчхана, и не делали ему умопомрачительных предложений. Не секрет, что в нынешней ситуации Гусев, ранее все выигрывавший на уровне КХЛ, будет смотреть на более выгодный с финансовой точки зрения вариант.

СКА, подписав защитника Мэта Робинсона, теперь имеет меньше места для маневра под потолком. ЦСКА и вовсе находится возле верхней границы. Даже с учетом того, что Гусев в случае возвращения не проведет сезон целиком, ради его подписания придется крутиться. Игрок такого уровня обоснованно может рассчитывать на базовую зарплату в 80-90 миллионов — как у других русских звезд КХЛ вроде Шипачева и Шалунова.

Умозрительно неплохо смотрятся варианты с «Авангардом», который сбился с ног в поисках классного крайнего форварда под ударные звенья, и «Динамо», у которого полно свободного места под потолком. Потенциальная бригада большинства москвичей, где одновременно могли бы выходить Шипачев, Войнов и Гусев, смотрится смертельным оружием против любого соперника. На данный момент эти команды конкретных шагов не сделали. Для начала надо дождаться момента, когда нападающий даст четкий сигнал своим российским агентам. Интрига точно должна разрешиться в ближайшую неделю-полторы. Это не менее захватывающий сюжет, чем яркий старт сезона КХЛ.

Центрфорвард сборной России может переехать из Санкт-Петербурга в Казань

«Ак Барс» неудачно начал сезон — в семи матчах команда набрала семь очков. Особенно болезненными получились поражения от «Куньлуня» (3:4), когда казанцы вели в три шайбы, и от минского «Динамо» (2:5). Главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов признает проблемы команды и не скрывает, что нужно усиление. Неизвестно, как эти слова коуча повлияют на психологическое состояние игроков, — получается, что веры в нынешний состав у тренеров нет. Но нужно признать честность Квартальнова: хоккеистов в «Ак Барсе» действительно не хватает, особенно в оборонительной линии.

У казанского клуба остается две легионерских вакансии — одна из них точно будет потрачена на защитника. Да, в «Ак Барсе» есть Стивен Кэмпфер, который много играет в большинстве, но еще от одного пакмувера в Казани точно не откажутся. Сильно разочаровывает Никита Лямкин, который получил в межсезонье прибавку в 15 млн рублей к годовой зарплате (с 25 до 40 млн рублей в год). Но пока он только ошибается и уже сел в запас. А ведь на него были надежды как раз с точки зрения помощи в атаке и игры в большинстве.

По информации «СЭ», один из вариантов усиления казанцев — канадский защитник Тайлер Уотерспун. 28-летний игрок провел последние четыре сезона в АХЛ, а в это межсезонье подписал пробный контракт с «Нью-Джерси». Шансы подписать полноценное соглашение, а тем более на то, чтобы вернуться в НХЛ (до этого Тайлер сыграл 36 матчей за «Калгари»), у канадца невелики. Поэтому представители игрока уже изучают вариант перебраться в Европу.

Большая ясность с легионерами наступит по окончании тренировочных лагерей НХЛ в начале октября, а пока у «Ак Барса» есть отличный вариант усилиться на внутреннем рынке. У центрфорварда СКА Ивана Морозова, в этом году выступавшего на чемпионате мира, неожиданно возникли проблемы. Как заявил вице-президент СКА Роман Ротенберг в интервью «СЭ», связаны они скорее с тем, что происходит вне льда. Неизвестно, когда и как у Морозова получится их решить. Возможно, уже в «Ак Барсе».

По нашей информации, казанский клуб активно интересуется 21-летним игроком, и в случае обмена Морозов может продлить контракт, который истекает по окончании сезона-2021/22. При этом «Вегас», владеющий правами на игрока в НХЛ, также заинтересован в приглашении Ивана после нынешнего сезона.

Кем заменить Коваржа

«Автомобилист» после двух неприятных домашних поражений в начале сезона от «Магнитки» (2:6) и «Салавата Юлаева» (2:4) исправил ситуацию. Екатеринбуржцы привезли с выезда восемь очков из восьми. Вот только у руководства «Автомобилиста» за это время возникла большая проблема. Основной вратарь команды Якуб Коварж выбыл до конца сезона — клуб поместил его в список травмированных до 30 апреля. Учитывая, что его контракт истекает как раз в этот день, Коварж вряд ли еще сыграет за «Автомобилист». Вот только стоит ли искать нового вратаря?

Номер один сейчас — Дмитрий Шикин, и он уверенно справляется: матчи против СКА (4:2) и минского «Динамо» были выиграны во многом благодаря его игре. Есть и перспективный Владимир Галкин — на уровне МХЛ и ВХЛ 21-летний вратарь поочередно становился лучшим, да и в КХЛ уже смотрится достаточно уверенно.

Казалось бы, никакого резона брать иностранного вратаря нет. К тому же это связано с дополнительными тратами — хоть контракт Коваржа теперь не попадает под потолок зарплат, деньги ему платить от этого не перестанут. Да и найти сейчас качественного вратаря на рынке очень сложно. Вот только в «Автомобилисте», по нашей информации, всерьез настроены привезти иностранца. Наверняка руководство смущает то, что у Шикина и Галкина толком нет кубкового опыта. Вылетать второй год подряд в первом раунде в Екатеринбурге точно не хотят.