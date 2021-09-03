Над трансфером 35-летнего ветерана смеялись. Он прибил критиков хет-триком в первом матче

Ренессанс Николая Кулемина.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Голы: Кулемин — 1 (Кадейкин, Науменков), 8:49 — 0:1. Кулемин — 2 (бол., Плэтт), 37:20 — 0:2. Плэтт — 1 (Гранлунд, Маннинен), 39:58 — 0:3. Лилья — 1 (мен., Валк, Дитц), 45:33 — 1:3. Шмелев — 1 (бол., Башкиров, Кадейкин), 47:53 — 1:4. Кулемин — 3 (Кадейкин), 57:25 — 1:5.

Вратари: Бояркин — Метсола.

Штраф: 14 — 16.

Броски: 35 (17+6+12) — 28 (6+15+7).

Судьи: Гашилов, Наумов.

3 сентября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

Когда «Салават Юлаев» брал на пробный контракт 35-летнего нападающего Николая Кулемина, некогда считавшегося в НХЛ элитным оборонительным вингером, над руководством уфимцев откровенно посмеивались. Зачем команде Томи Лямся понадобился резко сдавший в последние два года ветеран, кажетс,я не понимал никто. Кроме спортивного директора клуба Василия Чижова:

— Меня постоянно, почему мы взяли Кулемина. Объясню. Он так, между делом, под 600 матчей в НХЛ сыграл. Под 300 очков набрал. В сборной каждый год вызывался. Почему прошлый сезон у него не получился? С ним работал Витя Козлов. Я начинаю отсюда копать. Я сажусь говорить с Витей. Он говорит: «Отличный парень». А почему у него прошлый сезон с такими деньгами был? У него была травма специфическая. И когда ты говоришь об этой травме, тренер такой — да пусть играет. Заматывают, заделывают. Он не может из игры выйти, но это вечный дискомфорт. Я понимаю, о чём там речь. Из ничего может такая травма возникнуть.

И он отыграл, по сути, на одной ноге. И то — шесть голов забил. В итоге он прооперировался даже в Германии. До такой степени дошло. Ему предлагали тренерскую должность. Он сказал, что поиграть ещё хочет. Я говорю: «А что, если у нас вот столько денег всего есть?». Агенты такие — «Окей, он приедет играть». И мы на столько подписываем вот такого парня. Он выходит и в первой игре закрывает позицию. Он показывает, как играть, — рассказывал менеджер в интервью.

Карьера бывшего форварда «Торонто» и «Айлендерс» в последние два года действительно напоминала пике, которое вот-вот закончится столкновением с землей и завершением карьеры. В 2018-м Кулемин стал неликвидом в НХЛ, вернулся в родную «Магнитку», получив жирный трехлетний контракт с зарплатой в 165 миллионов рублей за сезон, впоследствии порезанный до 95 миллионов из-за потолка зарплат и ничего, кроме денег, от возвращения домой не выиграл.

В «Металлурге» рассчитывали, что один из лучших воспитанников клуба станет стопроцентным лидером команды Йозефа Яндача и элитным дополнением для Сергея Мозякина, с которым он вместе разрывал лигу в локаутный сезон-2012/13. Однако в итоге магнитогорцы получили дико проблемного ветерана, отыгравшего на вменяемом уровне лишь свою первую регулярку после репатриации и уже не выдержавшего даже кахаэловские скорости.

И если в первые два сезона заиграть в родном клубе ему отчасти мешали раздрай внутри команды и затянувшаяся перестройка, то прошлый Кулемину разрушила серьезная травма, из-за которой он смог выйти на лед только незадолго до Нового года. 7 (6+1) очков в 22 матчах регулярки, абсолютно невзрачный плей-офф — и весной менеджерский тандем Гомоляко — Ласьков логично пошел на расторжение вингера, превратившегося из живой легенды в один из концентратов ненависти болельщиков, и предложил Николаю тренерскую должность в системе клуба. Вот только Кулемин завершать карьеру отказался и неожиданно для всех поехал на просмотр в Уфу. И похоже, что все сделал правильно.

— Нам как раз в команду, в раздевалку был необходим такой хороший, сильный, мощный игрок. Мы очень довольны, что удалось его подписать, — объяснял не самое популярное решение главные тренер уфимцев Томи Лямся.

Пока всю верхушку «Салавата Юлаева» закидывали камнями за подписание сбитого летчика, а кто-то и вовсе называл клуб из столицы Башкортостана приютом для пенсионеров, финн наигрывал Кулемина во второе звено с Кадейкиным и Шмелевым, превратил его просмотровый контракт в полноценный и Николай уже в первом же матче регулярки оформил хет-трик в ворота «Барыса». Как вам такое?

Доказывать, что Лямся не ошибся, дав шанс 35-летнему форварду, он начал уже в середине первого периода. Именно позабытый на пятачке Кулемин положил начало гостевому разгрому команды Нур-Султана, грамотно развернув коньки под передачу Кадейкина.

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И именно он в большинстве удвоил преимущество Уфы в конце второго периода. Причем сделал это вновь с пятака, который ему доверили в одной из двух спецбригад «Салавата». Джефф Плэтт после перевода в правый круг вбрасывания несильно шмальнул по воротам Никиты Бояркина и Кулемин попросту вскопал пространство перед воротами, забросив, как оказалось, победную шайбу.

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Как это часто бывает, хет-трик нарисовался незадолго до финальной сирены. И особенно ценным его делает то, что Кулемин оформил его не в пустые ворота. За 2.5 минуты до конца матча 41-й номер гостей убежал вместе с Кадейкиным в контратаку и после нехитрого перепаса с партнером одной рукой отправил шайбу под щитки голкиперу «Барыса», установив окончательный счет 5:1 в пользу «Салавата» и заставив замолчать всех, кто отправлял его в утиль.

Ну и как после того, капитан уфимцев Георгий не мог не дать Николаю в раздевалке трофейную шапку-салаватку? Делать какие-то долгоиграющие выводы по одному матчу — само собой, моветон. Но похоже, Лямся показал, что Кулемин свой ресурс еще не израсходовал. По крайней мере, на пятачке.