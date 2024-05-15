Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:00

«Ак Барс» — фаворит лишь по привычке. Справится ли Гатиятулин и его новый штаб?

Анвар Гатиятулин назначен на пост главного тренера «Ак Барса»
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анвар Гатиятулин
Анвар Гатиятулин.
Фото Global Look Press
Размышляем, чего может добиться новый тренерский штаб казанцев.

«Ак Барс» после затянувшейся паузы официально представил новый тренерский штаб во главе с Анваром Гатиятулиным. Промедление было связано с окончательным урегулированием всех вопросов по одному из ассистентов. Прямо сейчас для организации, которая каждый год ставит задачу бороться за титул, подкрепляя высокие цели мощными трансферами и максимальными бюджетами, назначение воспринимается максимально неоднозначно.

Гатиятулин никогда и близко не подбирался к чемпионству, а последние полтора года его работы в «Тракторе» получились неудачными. Глядя на то, какие титанические усилия приложил «Ак Барс» для подписания этого специалиста, приходится слегка недоумевать. Оно того стоит?

Анвар Гатиятулин. Что ждет «Ак Барс» с новым тренером? И почему его назначение — провал еще и для «Сибири»

Гатиятулин не считался первым выбором руководства клуба, но, когда сорвались варианты с Ильей Воробьевым и Алексеем Кудашовым, дальше медлить было нельзя. Иначе пришлось делать ставку на кандидатов третьего круга. Казанцы заполучили нового главного тренера в конкурентной борьбе с «Сибирью», поэтому неудивительно, что они создали для него максимально комфортные условия. Штаб собран исключительно под Гатиятулина. Ставка на проверенных и удобных людей может быть ошибочной — всегда нужны альтернативное мнение и стремление отстаивать свою позицию. В «Тракторе» в какой-то момент этот подход не сработал. Пока нет ни единого доказательства того, что Гатиятулин резко изменит своим принципам, в Казани будет фонтанировать свежими идеями и даст большую автономию помощникам.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин — человек вменяемый, и все опасения он прекрасно понимает. Отсюда и готовность соглашаться на определенные условия главного тренера. Речь не про деньги — зарплата у Гатиятулина будет такой же, как и в Челябинске. Но контракт подписан на два года, и специалисту дали выбрать всех помощников. Это шикарная опция. Одновременно менеджмент в лице Валиуллина получает возможность не просто смотреть за процессами со стороны, но и периодически обязан влиять на них. Если тренеру создали все условия для комфортной работы, то ответственность и давление на него возрастают. Ссылки на внешние обстоятельства больше не принимаются.

Андрей Миронов, Андрей Светлаков и&nbsp;Егор Коршков. КХЛ: таблица переходов межсезонья-2024

В отличие от Зинэтулы Билялетдинова, который вообще никого слушать не хотел в силу своего почти божественного статуса в Казани, Гатиятулин готов принимать во внимание и другие точки зрения. От того, насколько здорово в «Ак Барсе» сработает связка «главный тренер — генеральный менеджер», зависит выступление команды в предстоящем сезоне. Пока клуб можно записать в фавориты только по привычке. Явных преимуществ у казанцев по сравнению с другими претендентами от «Востока» на данный момент нет.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Анвар Гатиятулин
1
Читайте также
Форвард «Колорадо» Ничушкин отстранен на шесть месяцев
Ружичка не согласен с отстранением сборной России от ЧМ по хоккею
Боец ВС РФ рассказал об обезвреживании заминированной ВСУ дамбы в Харьковской области
Ничушкин влетел на полугодичный бан и взбесил Америку. Русскую звезду НХЛ поймали на наркотиках?
Развожаев сообщил об отражении массированной атаки на Севастополь
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Приз для губернатора и лучший тренер Разин. КХЛ назвала лауреатов сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
6.04
7.04
8.04
9.04
11.04
13.04
15.04
18.04
20.04
22.04
24.04
24.04 19:00
Локомотив – Металлург Мг
 1 : 2
Все результаты / календарь

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости