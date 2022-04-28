Свежие инсайды КХЛ. Что будет с «Авангардом» без Хартли? На кого нацелился «Автомобилист»?

«СЭ» — о ближайших переходах в КХЛ.

«Авангард»: с тренером определились, ждут новичков

Уход Боба Хартли с поста главного тренера «Авангарда» не был неожиданностью — о том, что канадец покинет клуб по окончании контракта, было известно еще в середине сезона. Но с его преемником в клубе не смогли определиться до официального объявления Хартли об уходе. Еще тогда я писал, что наиболее вероятный кандидат на смену канадцу — его постоянный ассистент в «Авангарде» Дмитрий Рябыкин. На его персоне в клубе и решили остановиться.

Конечно, был велик соблазн погнаться за громким именем — так, например, сделали в «Ак Барсе», подписав Олега Знарка. Но Вячеслав Быков, которого Александр Крылов хотел пригласить в Омск еще до Хартли, так и не собирается возвращаться к тренерской работе. Поэтому самый логичный ход для «Авангарда» — продолжение той линии, что была при Хартли.

Конечно, клубная стратегия определяется совсем не тренером, но именно канадец подбирал под себя определенных игроков, и у них есть действующие контракты на следующий сезон (Телегин, Дергачев, Дедунов, Брюквин, Жарков). Если бы в клуб пришел тренер с другим видением хоккея, эти хоккеисты могли оказаться ему не нужны. Сейчас же вряд ли стоит ожидать серьезного изменения игрового стиля «Авангарда».

По нашей информации, одним из новичков омского клуба может стать местный воспитанник Сергей Калинин, отыгравший последние два сезона за «Трактор». Но и в челябинском клубе хотят сохранить нынешнего капитана. Придется серьезно поработать генменеджеру «Авангарда» Алексею Волкову и над позицией центрфорварда: Николай Прохоркин переходит в СКА, а Кирилл Семенов, скорее всего, подпишет контракт с ЦСКА. Непонятна судьба и канадца Корбана Найта. Вот и получается, что омичи могут лишиться трех главных центров.

«Автомобилист»: готовы к оффершитам

Клуб из Екатеринбурга, проваливший этот сезон, уже вовсю комплектуется на следующий — больше такого результата «Автомобилисту» не простят. «СЭ» ранее уже сообщал о договоренностях с вратарем Игорем Бобковым, защитником Денисом Баранцевым и нападающим Кертисом Волком — о подписании этих игроков объявят после 1 мая. Разумеется, этого усиления недостаточно, поэтому «Автомобилист» продолжает усиленную работу на рынке.

Как стало известно «СЭ», пополнить состав команды в ближайшее время могут два нападающих «Сибири». Олег Ли провел отличный сезон, его контракт заканчивается, и логично, что он может перейти в более обеспеченный клуб. Также «Автомобилист» заинтересован в 22-летнем нападающем силового плана Никите Шашкове. Клуб готов делать квалификационное предложение (оффершит), и если «Сибирь» его не повторит, то получит денежную компенсацию.

Никита Шашков. ХК «Сибирь»

Есть интерес у «Автомобилиста» и к нападающему Сергею Широкову, который в этом сезоне был лидером «Спартака». Его хотят сохранить и в московском клубе, также устойчивый интерес проявляет «Ак Барс». Что неудивительно — новый главный тренер казанцев Олег Знарок успешно работал с Широковым в сборной России (победы на чемпионате мира-2014 и Олимпиаде-2018), а также в СКА (Кубок Гагарина-2016/17).

«Салават Юлаев»: курс на россиян, но про иностранцев не забывают

Новый главный тренер уфимцев должен быть объявлен совсем скоро — место Томи Лямся, уехавшего в Финляндию, займет его бывший ассистент Виктор Козлов. Пока же «Салават» вовсю продлевает контракты с игроками — уже подписали новые соглашения защитники Коледов и Бирюков, нападающие Шмелев, Санников, Кулемин, Пименов и Картаев. За исключением последних двух, это ключевые хоккеисты команды.

Желание «Салавата» сохранить состав понятно — на рынке свободных агентов Уфа далеко не первый выбор для игроков. Например, борьбу за Прохоркина клуб проиграл, едва ее начав. Тем не менее в клубе рассчитывают на приобретение нескольких топовых российских игроков. Одним из таких может стать нападающий Дамир Жафяров, который не будет продлевать контракт с «Торпедо».

Дамир Жафяров. ХК «Торпедо»

На этой неделе появилась информация о том, что «Салават Юлаев» заинтересован в нескольких иностранных игроках, которые в этом сезоне выступали в КХЛ. Это вратарь Эдди Паскуале («Локомотив»), нападающие Мальте Стремвалль («Динамо» Мн), Рид Буше («Локомотив»), Корбан Найт («Авангард»). Но пока рано говорить о договоренности с этими игроками.