Не стоит обвинять «Магнитку» в сливе скандального видео. Конфликты вне льда всегда украшали российский плей-офф

Обзор дня Алексея Шевченко.

Конфликт

Очень смешная история произошла в четверг. В Магнитогорске сделали доступной запись о том, как вратарь ЦСКА Иван Федотов после матча показывал какие-то жесты в адрес скамейки «Металлурга». Я бы добавил прилагательное «неприличные», но уже днем СДК КХЛ пересмотрел кадры и не обнаружил ничего такого. Голкипер армейского клуба даже не оштрафован. Формулировка занимательная — «в связи с отсутствием веских видеодоказательств». Это лига попросила видео с других камер и ничего не обнаружила, хотя на той единственной записи все было четко видно.

Напомню, что спортивно-дисциплинарный комитет — один из самых слабых органов КХЛ, где часто принимают откровенно подозрительные решения, так что особо не удивляйтесь. Правда, если на Урале рассчитывали на дисквалификацию игрока, то напрасно. Отстранять не за что, максимум какой-нибудь штраф, ведь мы помним, что за жесты в КХЛ наказывают. Николая Коваленко дисквалифицировали, как-то пострадал Илья Ковальчук, еще кто-то. В этот раз простили, но мы же понимаем, почему это произошло.

Но я бы не стал осуждать «Металлург» в том, что они пытались обеспечить себе преимущество вне льда. Вы забыли, что было во времена Геннадия Величкина? Там скандалы начинались сразу после начала плей-офф, и они были гораздо жестче, с истериками. И знаете, это было круто. Надо привлекать внимание к финалу. Хоккеисты делают все, показывая отличную игру на площадке, к ним никаких вопросов. Но они не могут накалять обстановку вне арены, это не их забота. Тут должны клубы постараться. «Металлург» попытался, теперь в ЦСКА про это будут помнить и, может быть, сделают ответный ход. Но СДК надо реформировать.

Контракты

«Локомотив» продлил соглашения с двумя игроками. Егор Коршков ближайшие два сезона проведет в Ярославле. Довольно неожиданное решение хоккеиста, который, безусловно, талантлив и имеет шансы сделать карьеру за океаном. Напомню, что форвард был задрафтован «Торонто», даже поехал туда и провел год в Канаде. Это был неоднозначный сезон, но хоккеисту даже дали возможность дебютировать в НХЛ, и он забил в единственном матче. Но затем Егор решил вернуться, тем более что началась пандемия.

Казалось, что через год Коршков снова уедет, но Егор подписал новый контракт с клубом, а сейчас остался еще на два сезона. За это время хоккеиста дважды обменяли. Сначала в «Каролину», а недавно во «Флориду». Видимо, все это не слишком устраивает игрока, так что Егор предпочел остаться дома. И теперь непонятно, поедет ли за океан когда-нибудь. Видимо, в Ярославле предложили сказочные условия, Коршков согласился, и осуждать его за это нельзя. Тут он — стабильный игрок основного состава, а там снова пришлось бы начинать с фарм-клуба.

Оставили в Ярославле ветерана Егора Аверина. С каждым годом он выступает все хуже и хуже, в прошлом чемпионате набрал вообще только 6 очков (3+3). Это худший показатель с сезона-2007/08, когда Аверин сделал одну передачу в 40 матчах за «Авангард». Если бы лимита на легионеров не было, то вряд ли бы хоккеист последние три сезона провел в КХЛ. Но, к сожалению, для таких игроков все ограничения на благо.

Вратарь

Голкипер «Спартака» Алексей Красиков останется в клубе еще на один сезон. Возможно, в следующем чемпионате, когда возникнут серьезные сложности с приглашением легионеров, вратарь сможет выйти на новый уровень. Этого, правда, ждут уже несколько сезонов, но все никак не получается. И абсолютно понятно, в чем причина.

Алексей — очень хороший вратарь. Можно вспомнить крутые игры в его исполнении за «Сибирь» и «Спартак». Красиков очень талантлив, у него отличный возраст, но сделать скачок в карьере никак не может. Дело в психологии и только в ней. В работоспособности голкипера сомневаться не приходится. Он трудится на зависть многим, не ленится, ведет аккуратный образ жизни. Но никак не может забыть, что часть болельщиков называет его «Леха-треха», намекая, что Красиков легко пропускает шайбы. Над хоккеистом подшучивают даже в команде, сам видел, как хоккеисты реагируют на пропущенные шайбы Алексея даже в товарищеском матче против ветеранов. И Красиков сам нервничает от этого.

Хоккеисту надо избавляться от плохих мыслей. Не делать вид, что он не обращает внимания на окружающих, а действительно отключиться от всего. Забыть про прозвища, про невезение, не возвращаться мыслями к ним даже случайно. Возможно, для этого требуется помощь опытного психолога, но стоит Красикову решить проблему, как он станет одним из лучших вратарей в стране. «Спартак» дает ему еще один год. Хочется надеяться, что летом Алексей правильно подготовится.