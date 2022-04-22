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Сегодня, 11:15

Не стоит обвинять «Магнитку» в сливе скандального видео. Конфликты вне льда всегда украшали российский плей-офф

Вратарь ЦСКА Федотов показал неприличный жест во втором матче против «Металлурга»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Конфликт

Очень смешная история произошла в четверг. В Магнитогорске сделали доступной запись о том, как вратарь ЦСКА Иван Федотов после матча показывал какие-то жесты в адрес скамейки «Металлурга». Я бы добавил прилагательное «неприличные», но уже днем СДК КХЛ пересмотрел кадры и не обнаружил ничего такого. Голкипер армейского клуба даже не оштрафован. Формулировка занимательная — «в связи с отсутствием веских видеодоказательств». Это лига попросила видео с других камер и ничего не обнаружила, хотя на той единственной записи все было четко видно.

Иван Федотов. Двойные стандарты наводят на дурные мысли. Вратарь ЦСКА показал в финале неприличный жест — КХЛ его никак не наказала

Напомню, что спортивно-дисциплинарный комитет — один из самых слабых органов КХЛ, где часто принимают откровенно подозрительные решения, так что особо не удивляйтесь. Правда, если на Урале рассчитывали на дисквалификацию игрока, то напрасно. Отстранять не за что, максимум какой-нибудь штраф, ведь мы помним, что за жесты в КХЛ наказывают. Николая Коваленко дисквалифицировали, как-то пострадал Илья Ковальчук, еще кто-то. В этот раз простили, но мы же понимаем, почему это произошло.

Но я бы не стал осуждать «Металлург» в том, что они пытались обеспечить себе преимущество вне льда. Вы забыли, что было во времена Геннадия Величкина? Там скандалы начинались сразу после начала плей-офф, и они были гораздо жестче, с истериками. И знаете, это было круто. Надо привлекать внимание к финалу. Хоккеисты делают все, показывая отличную игру на площадке, к ним никаких вопросов. Но они не могут накалять обстановку вне арены, это не их забота. Тут должны клубы постараться. «Металлург» попытался, теперь в ЦСКА про это будут помнить и, может быть, сделают ответный ход. Но СДК надо реформировать.

Контракты

«Локомотив» продлил соглашения с двумя игроками. Егор Коршков ближайшие два сезона проведет в Ярославле. Довольно неожиданное решение хоккеиста, который, безусловно, талантлив и имеет шансы сделать карьеру за океаном. Напомню, что форвард был задрафтован «Торонто», даже поехал туда и провел год в Канаде. Это был неоднозначный сезон, но хоккеисту даже дали возможность дебютировать в НХЛ, и он забил в единственном матче. Но затем Егор решил вернуться, тем более что началась пандемия.

Хоккеисты &laquo;Локомотива&raquo; в&nbsp;матче первого раунда плей-офф КХЛ. «Локомотив» снова провалился. Клубу нужна перезагрузка, он застрял в девяностых

Казалось, что через год Коршков снова уедет, но Егор подписал новый контракт с клубом, а сейчас остался еще на два сезона. За это время хоккеиста дважды обменяли. Сначала в «Каролину», а недавно во «Флориду». Видимо, все это не слишком устраивает игрока, так что Егор предпочел остаться дома. И теперь непонятно, поедет ли за океан когда-нибудь. Видимо, в Ярославле предложили сказочные условия, Коршков согласился, и осуждать его за это нельзя. Тут он — стабильный игрок основного состава, а там снова пришлось бы начинать с фарм-клуба.

Оставили в Ярославле ветерана Егора Аверина. С каждым годом он выступает все хуже и хуже, в прошлом чемпионате набрал вообще только 6 очков (3+3). Это худший показатель с сезона-2007/08, когда Аверин сделал одну передачу в 40 матчах за «Авангард». Если бы лимита на легионеров не было, то вряд ли бы хоккеист последние три сезона провел в КХЛ. Но, к сожалению, для таких игроков все ограничения на благо.

Вратарь

Голкипер «Спартака» Алексей Красиков останется в клубе еще на один сезон. Возможно, в следующем чемпионате, когда возникнут серьезные сложности с приглашением легионеров, вратарь сможет выйти на новый уровень. Этого, правда, ждут уже несколько сезонов, но все никак не получается. И абсолютно понятно, в чем причина.

Алексей — очень хороший вратарь. Можно вспомнить крутые игры в его исполнении за «Сибирь» и «Спартак». Красиков очень талантлив, у него отличный возраст, но сделать скачок в карьере никак не может. Дело в психологии и только в ней. В работоспособности голкипера сомневаться не приходится. Он трудится на зависть многим, не ленится, ведет аккуратный образ жизни. Но никак не может забыть, что часть болельщиков называет его «Леха-треха», намекая, что Красиков легко пропускает шайбы. Над хоккеистом подшучивают даже в команде, сам видел, как хоккеисты реагируют на пропущенные шайбы Алексея даже в товарищеском матче против ветеранов. И Красиков сам нервничает от этого.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; и&nbsp;тренерский штаб. «Спартак» провел лучший сезон со дня возрождения. Похоже, в клубе поняли, как выбраться наверх

Хоккеисту надо избавляться от плохих мыслей. Не делать вид, что он не обращает внимания на окружающих, а действительно отключиться от всего. Забыть про прозвища, про невезение, не возвращаться мыслями к ним даже случайно. Возможно, для этого требуется помощь опытного психолога, но стоит Красикову решить проблему, как он станет одним из лучших вратарей в стране. «Спартак» дает ему еще один год. Хочется надеяться, что летом Алексей правильно подготовится.

Алексей Красиков
Егор Коршков
Иван Федотов
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
1 - 1
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 0
4. ЦСКА - Металлург
0 - 0
5. Металлург - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
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26.04
22.04 19:30
ЦСКА – Металлург
 - : -
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